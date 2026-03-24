Milleniál lányok, figyelem! A régi (rém)álom visszatér: újra divat a 2010-es évek khaki dzsekije

Egy-két éve tanúi lehetünk annak, hogy a 2000-es és 2010-es évekbeli ruhák ismét elérhetőek a boltokban. Ám az óriás, karika övek, low waist farmerek és strasszköves pólók első sokkjai után megrendülve tapasztaljuk, hogy sorra jönnek vissza a milleniál és korai Z generációsok rémálmai. Most épp úgy tűnik, hogy az egykori kedvencünk, a khaki, női dzseki fog a kirakatokból visszaköszönni ránk.

A kedvenc khaki női dzsekijeink több formában is megjelentek.

Forrás: Getty Images, life.hu

Khaki női dzseki – 2010 divat spirálja

Hallottál arról a trendről, hogy 2026 az új 2016? A közösségi médiát elárasztották a 10 évvel ezelőtt készült békejeles, csücsörítős szelfik és throwback videók. Vagyis meglehet, hogy a dogfilter, a hajvasalás, és a 2010-es évek legnagyobb sminkvaksága, a full glam smink is visszajön a divatba?

Azért azt minden milleniál és korai Z generációs beláthatja, hogy a 2010-es évek divatjában vannak olyan elemek, melyeket jobb nem bolygatni, hiszen így is eléggé kísértenek minket a régi képeken. Az pedig egyáltalán nem segít a generációs konfliktusok megoldásában, ha egy Alfa generációs például azt mondja, hogy a csípőgatyák az évszázad találmányai. Aúcs!

Demi Lovatót 2013-ban egy khaki dzsekiben kapták lencsevégre.

Forrás: Getty Images

2026-os divat: amikor a trend ismétli önmagát

Most épp arra van nagy esélye a fiatal generációnak, hogy kipróbálják, milyen is azt a női átmeneti dzsekit hordani, melyet mindenhez fel tudsz venni, és melyben a lehető legvagányabb fiús csajnak/ lezser elegáns katonás dívának/ vintage királynőnek érezheted magad.

Hiszen igazak a pletykák: a khaki dzseki újra hódítani fog!

Az egyetlen megkérdőjelezhető része ennek az egyenletnek az, hogy vajon miért lett a 10 évvel ezelőtt még divatban lévő ruhadarab „vintage”. De ezt a kérdést lehet, hogy inkább el kéne engedni…

A khaki parka már a 2025-ös divatbemutatókon is felütötte a fejét.

Forrás: Getty Images

Tavasszal visszatér a kedvenc milleniál kabátunk 2026 tavaszán újra hódítani fog a zöld színű, katonás parka dzseki. Ha neked is volt egy ilyen kabátod, akkor ne habozz! Túrj le a szekrényed legmélyére – oda, ahol a baglyos nyakláncaid és a beszáradt, sárga és matt alapozód is megbújt –, és szedd elő a kedvenc milleniál kabátod! Ezzel ugyanis most nagyon „vintage” leszel!

