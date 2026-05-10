100 év után újra divatos az ikonikus, alaknyújtó ruha - Így viseld, hogy igazán sikkes legyen

A nemrégiben megrendezett párizsi divathéten a Chanel bemutatta új őszi-téli kollekcióját, és az üzenet nem is lehetett volna egyértelműbb: közel 100 év után mindent elsöprő trenddel tér vissza az ejtett derekú ruha. Mutatjuk a kifutó legjobb összeállításait, és azt, hogy hogyan viselik a stílusikonok az utcai divatban.

100 év után újra divat az ejtett derekú ruha A „drop-waist” az a szabásvonal, amely nem a természetes derékvonalnál, hanem jóval lejjebb, a csípőnél kezdődik, így optikailag nyújtja a felsőtestet.

A ’20-as években ez a fazon a szabadságot és a fűzők elhagyását szimbolizálta, idén viszont a vintage irányzat erősödését jelzi.

Nemcsak a kifutókon, de már az utcai divatban is megjelent ez a különleges dizájn.

A nemrégiben zajló párizsi divathéten a Chanel is bemutatta 2026/27-es őszi és téli kollekcióját. A divatház bebizonyította, hogy a Chanel varázsa a múlt és a jövő egyensúlyában rejlik. A sztárokkal teli első sorral minden szem arra szegeződött, mi fogja ezúttal lázba hozni a divatrajongókat, és a válasz egyértelmű volt: az ejtett derekú fazonok. Coco Chanel előtt tisztelegve a kollekció egy munkaruha-ihletésű válogatással kápráztatott el minket, amely olyan ikonikus stílusjegyeket támasztott fel, mint a lábfejet szorosan követő magassarkúk, a kosztümszettek és a legfontosabb: a mélyített derékvonalak. A hosszú trikóruháktól a térdig érő szoknyákig, a kérdés csak az volt: milyen mélyre lehet menni?

A Chanel új kollekciója a párizsi divathéten.

Ez a sziluett először az 1920-as években vált népszerűvé, amikor a nők elkezdték elutasítani a korábbi évtizedek korlátozó ruhadarabjait. Az alacsonyabb derékvonal nagyobb szabadságot engedett, a nők könnyedén tudtak táncolni, mozogni és társasági életet élni. Nem meglepő tehát, hogy a stílus a „flapperek” és a korszak újdonsült függetlenségi érzésének szinonimájává vált. Egy évszázaddal később a szabad mozgás iránti vágy aktuálisabbnak tűnik, mint valaha.

Így viseld az ejtett derekú ruhát az utcai divatban.

De hogyan lehet egy 100 éves tervezés stílusos a mai modern világban?

Erre már a divatikonok is válaszoltak. A Chanel-kosztümökön kívül ez a szabás tökéletesen működik a laza hétköznapokban is. A magassarkú ad egy kis emelést, és elegánssá teszi az összhatást, a lapostalpú cipőktől pedig könnyed és hordható lesz a szett anélkül, hogy elnehezítené a megjelenést. Egy merész táska pedig felfelé vonzza a tekintetet, így a mélyített derékvonal nem „nyeli el” az outfitet.