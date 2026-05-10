Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 10., vasárnap Ármin, Pálma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Okosabb mindennapok
stílus

100 év után újra divatos az ikonikus, alaknyújtó ruha - Így viseld, hogy igazán sikkes legyen

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
stílus 2026 trend divattrend Párizsi Divathét
Vintage nosztalgia és nőies szabadság egyetlen sziluettben. Több mint száz év után diadalmasan tért vissza az ejtett derekú ruha, amit idén egyenesen a Chanel kifutójáról emelhetünk át a gardróbunkba. Mutatjuk, hogyan viselheted ezt az ikonikus fazont a 2026-os utcai divatban!

A nemrégiben megrendezett párizsi divathéten a Chanel bemutatta új őszi-téli kollekcióját, és az üzenet nem is lehetett volna egyértelműbb: közel 100 év után mindent elsöprő trenddel tér vissza az ejtett derekú ruha. Mutatjuk a kifutó legjobb összeállításait, és azt, hogy hogyan viselik a stílusikonok az utcai divatban. 

ejtett derekú ruha chanel
A Chanel legújabb kollekciója megváltoztatta 2026 divatját: íme, az ejtett derekú ruha.
Forrás:  Getty Image

100 év után újra divat az ejtett derekú ruha

  • A „drop-waist” az a szabásvonal, amely nem a természetes derékvonalnál, hanem jóval lejjebb, a csípőnél kezdődik, így optikailag nyújtja a felsőtestet.  
  • A ’20-as években ez a fazon a szabadságot és a fűzők elhagyását szimbolizálta, idén viszont a vintage irányzat erősödését jelzi.  
  • Nemcsak a kifutókon, de már az utcai divatban is megjelent ez a különleges dizájn. 

A nemrégiben zajló párizsi divathéten a Chanel is bemutatta 2026/27-es őszi és téli kollekcióját. A divatház bebizonyította, hogy a Chanel varázsa a múlt és a jövő egyensúlyában rejlik. A sztárokkal teli első sorral minden szem arra szegeződött, mi fogja ezúttal lázba hozni a divatrajongókat, és a válasz egyértelmű volt: az ejtett derekú fazonok. Coco Chanel előtt tisztelegve a kollekció egy munkaruha-ihletésű válogatással kápráztatott el minket, amely olyan ikonikus stílusjegyeket támasztott fel, mint a lábfejet szorosan követő magassarkúk, a kosztümszettek és a legfontosabb: a mélyített derékvonalak. A hosszú trikóruháktól a térdig érő szoknyákig, a kérdés csak az volt: milyen mélyre lehet menni?

párizsi divathét Chanel 2026
A Chanel új kollekciója a párizsi divathéten.
Forrás:  Getty Image

Ez a sziluett először az 1920-as években vált népszerűvé, amikor a nők elkezdték elutasítani a korábbi évtizedek korlátozó ruhadarabjait. Az alacsonyabb derékvonal nagyobb szabadságot engedett, a nők könnyedén tudtak táncolni, mozogni és társasági életet élni. Nem meglepő tehát, hogy a stílus a „flapperek” és a korszak újdonsült függetlenségi érzésének szinonimájává vált. Egy évszázaddal később a szabad mozgás iránti vágy aktuálisabbnak tűnik, mint valaha. 

Így viseld az ejtett derekú ruhát az utcai divatban.
Így viseld az ejtett derekú ruhát az utcai divatban.
Forrás:  Getty Image

De hogyan lehet egy 100 éves tervezés stílusos a mai modern világban? 

Erre már a divatikonok is válaszoltak. A Chanel-kosztümökön kívül ez a szabás tökéletesen működik a laza hétköznapokban is. A magassarkú ad egy kis emelést, és elegánssá teszi az összhatást, a lapostalpú cipőktől pedig könnyed és hordható lesz a szett anélkül, hogy elnehezítené a megjelenést. Egy merész táska pedig felfelé vonzza a tekintetet, így a mélyített derékvonal nem „nyeli el” az outfitet. 

Viselheted sportosan sneakerrel, elegánsan egy oversized blézerrel, vagy lazán egy motorosdzsekivel és cowboycsizmával. A ruhát tekintve népszerű lesz a finomkötött, a farmer és a szatén anyag is. Ideális az idei tavaszra és nyárra, hiszen nosztalgikus izgalmat ad a megjelenésednek. 

Tekintsd meg további aktuális divattrendes cikkeinket is:

Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

A divatikonok mostanság ott veszik a cipőjüket, ahol a sátrukat. Hailey Biebertől Bella Hadidig mindenki az apuka sneakereket viseli, és ez lesz 2026 legmegosztóbb trendje!

Tavasszal a divat is virágba borul: mutatjuk a szezon legnagyobb trendjét, a virágos hajcsatokat

Kapaszkodj meg, mert az eddig ódivatúnak ható művirágos hajcsat a legnagyobb tervezők kifutóin tért vissza.

Női napszemüveg divat 2026: ezekre a dizájnokra minden stílusikonnak szüksége lesz

Mutatjuk az év legvagányabb kiegészítőit egyenesen a kifutóról. A női napszemüveg divat 2026-ban izgalmasabb, mint valaha, és ezekre a trendhullámokra neked is fel kell ülnöd!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu