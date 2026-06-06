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Nem csak Szoboszlai Dominik rajong a luxusdivatért: Erling Haaland milliós táskát villanott - Fotón a gyűjtői darab

Világsztár Erling Haaland táska
Horváth Angéla
2026.06.06.
Szoboszlai Dominik öltözködése nagy figyelmet kapott az utóbbi napokban, de messze nem ő az egyetlen futballsztár, akinek a megjelenéséről és luxusdarabjairól cikkek születnek. Korábbi csapattársa, Erling Haaland is gyakran kerül reflektorfénybe drága kiegészítői miatt.
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Erling Haaland is pár napja került a norvég lapok címlapjára. A válogatottal tartott az Egyesült Államokba, a reptéren pedig egy különleges Hermès táskával fotózták le. A Manchester City norvég csatáránál egy Hermès HAC Birkin 50 „Endless Road” fantázianevű darab volt Gris Perle árnyalatban – és ez nem ám egy egyszerű luxuskiegészítő, hanem kifejezetten ritka gyűjtői darab.

Erling Haaland, bőrödnje tetején pedig a milliókat érő Hermés táskája
Erling Haaland, bőrödnje tetején pedig a milliókat érő Hermés táskája
Forrás: Profimedia

Erling Haaland Hermés táskája kiváló befektetés

Erling Haaland táskáját a használtpiacon nagyjából 45 500 dollárért, vagyis körülbelül 14 millió forintért lehet beszerezni. A norvég lapok beszámolói szerint a modell Togo bőrből (borjúbőr) készült, palládiummal bevont szerelékekkel, és a Hermès egyik legkülönlegesebb utazótáskái közé tartozik.

A darab kapcsán Ida Elise Eide Einarsdóttir norvég divatszakértő is megszólalt, aki elmondta: a Haalandnál látott táska a 2018/2019-es kollekcióból származik, ma már gyűjtői modell, ma már csak a használtpiacon bukkanhat fel. A táska nevében található HAC jelölés, vagyis Haut à Courroies arra utal, hogy eredetileg lovas felszerelések szállítására készült, mára azonban ezek a nagyméretű darabok a Hermès legvágyottabb utazótáskájává váltak. Az 50-es szám pedig a méretet jelzi, a luxuskiegészítő 50 centi széles. Einarsdóttir szerint az ilyen darabok megvásárlása kiváló befeketetés is, jobban megéri most Hermés táskát vásárolni, mint aranyat

A Hermès legkeresettebb táskáihoz általában újonnan sem könnyű hozzájutni: hosszú várólista van, és sokszor az is számít, hogy a vásárlónak volt-e már korábban kapcsolata a márkával.

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