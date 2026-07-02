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etikett

Ez a legnagyobb udvariatlanság egy szállodában, mégis sokan csinálják – Kiakadnak tőle a dolgozók

123rf -
etikett hotel udvariatlan viselkedés szálloda
Váradi Melinda
2026.07.02.
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Sokan úgy gondolják, hogy kifogástalanul viselkednek a szállodákban, a valóság azonban egészen mást mutat. Egy etikett-szakértő elárulta, mi szerinte a legudvariatlanabb viselkedés egy hotelban.

Bár nyaralás közben könnyű megfeledkezni a hétköznapi szabályokról, a szállodákban dolgozók ugyanúgy megérdemlik a tiszteletet és az udvarias bánásmódot, mint bárki más. William Hanson etikett-szakértő és író osztotta meg tanácsait arról, hogyan érdemes viselkedni egy szállodában, és azt is elárulta, mi számít szerinte a legnagyobb udvariatlanságnak. 

udvariatlan viselkedés szálloda
Van néhány viselkedés, ami rendkívül udvariatlan a szállodákban, mégis sokan csinálják őket.
Forrás: 123rf.

Szerinte sokféleképpen lehet udvariatlanul bánni a hotel dolgozóival. Ide tartozik például az is, ha valaki rendetlenül hagyja maga után a szobát, ezzel megnehezítve a takarítók munkáját. Mégis van egy viselkedésforma, amely szerinte minden mást felülmúl. 

Udvariatlan viselkedés egy hotelban

„A legnagyobb tiszteletlenség az, amikor a vendég úgy bánik a személyzettel, mintha láthatatlanok lennének, vagy mintha alacsonyabb rendűek lennének nála. A vendéglátás egy szakma, nem pedig szolgaság. Az udvariasságnak minden helyzetben természetesnek kell lennie”fogalmazott. Szerinte különösen sértő, amikor valaki csettintéssel próbálja magára vonni egy alkalmazott figyelmét, kerüli a szemkontaktust, vagy úgy ad utasításokat, hogy közben elfelejti a „kérem” és a „köszönöm” szavakat.

De a tanácsai között szerepel, hogy: ne mossunk ruhát vagy fehérneműt a szobai vízforralóban – bármennyire hihetetlen, vannak, akik ezt megteszik, illetve ne foglaljunk le napozóágyat egy törölközővel órákra, ha nem használjuk. A svédasztalos reggelinél álljunk sorba, ne tolakodjunk, hiszen ez nem verseny vagy, este és éjszaka pedig halkabban közlekedjünk a folyosókon, hogy ne zavarjuk a többi vendég pihenését.

Aranyszabályként azt tanácsolja: ha egy kollégáddal nem beszélnél ilyen hangnemben, a hotel személyzetével se tedd csak azért, mert fizettél a szolgáltatásért. Tapasztalata szerint a kedvességet és a jó modort a dolgozók sokszor csendben, de nagyra értékelik. 

Bár nyaralás közben könnyű megfeledkezni a hétköznapi szabályokról, a szállodákban dolgozók ugyanúgy megérdemlik a tiszteletet és az udvarias bánásmódot, mint bárki más. Egy egyszerű mosoly, szemkontaktus vagy egy őszinte „köszönöm” nem kerül semmibe, mégis sokat jelenthet azoknak, akik azért dolgoznak, hogy a vendégek kellemesen töltsék a pihenésüket. 

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