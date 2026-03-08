Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 9–15.: a Bikákra indulatos napok várnak, az Ikrek új romantikus lehetőségeket kapnak

A következő hét bolygói különleges energiákat hoznak a párkapcsolatokba: fényszögek és konstellációk váltakozása alakítja a hangulatot, ami egyszerre okozhat kisebb feszültségeket és váratlan romantikus lehetőségeket. A Bikákra indulatos pillanatok várnak, ám a nyugodt kommunikációval elkerülhetők a nagy viták. Az Ikrek jegyűek számára új ismeretségek és váratlan kémia hozhat romantikus élményt, míg a Nyilasok és Vízöntők a tavaszi energiák hatására lelkesedést és szenvedélyt tapasztalhatnak a szerelemben. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Forrás: Image Source

Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 9 -március 15.

Kos

A következő napokban egyszerre fognak hatni kedvező és kedvezőtlen konstellációk. Tőletek függ, hogy az előbbi tud-e dominálni. Csütörtökön és pénteken sajnos a kedvezőtlen konstellációk kerülnek túlsúlyba, ami konfliktusveszélyt hoz a párkapcsolatba is, de humorérzékkel mindenen, ezen is, túl tudtok lendülni.

Bika

Bolygód, a Vénusz a szokottnál indulatosabbá tehet téged. Holott már tapasztaltad, hogy a másik szinte megijed, ha harciasan beszélsz. Mondd ki, nyugtasd meg, hogy nem miatta vagy ilyen felindult. Ezáltal hatalmas veszekedésnek veheted az elejét.

Ikrek

Most megismerkedhetsz valakivel, aki elsőre nem tűnik a zsánerednek, de ahogy egyre inkább belemelegedtek a beszélgetésbe, kiderül, hogy nagyon is működik a kémia. Adj ennek a kapcsolatnak egy esélyt!

Rák

A szerda vízválasztó lesz a számodra, mert a Rákban járó Jupiter 4 hónapnyi hátrálás után végre elindul előre. Ha szingli vagy, ez elhozhatja neked rövidesen a szerelmet!

Oroszlán

A Vénusz számodra egyértelművé teszi, hogy itt a tavasz. Már nyílnak a virágok, rügyeznek a bokrok. Ez fellelkesít, ami kedvezően hat a párkapcsolatodra is.

Szűz

Hallgass a párodra! Lehet, hogy ő most optimistábban látja az életet. Az égi folyamatok szerint akkora szükséged van a derűlátásra, mint a növényeknek a napsütésre. A hét második felében pedig te segíted a párodat okos tanácsokkal.

Mérleg

Békétlenség költözhetne be hozzátok – mégsem fog. Bár jönnek konfliktusos helyzetek, te kinavigálod magatokat belőle. A párod hálás lehet, remélhetőleg ezzel ő is tisztában van.

Skorpió

Van egy csodás fényszög, ami víz elemben jött létre, és még egész héten hat rád: Halak Nap, Mars, Merkúr és Rák Jupiter. Ez sok romantikát és szerencsét jelez a szerelemben!

Nyilas

Bolygód, a Jupiter 4 hónap után elindul előre, ami véget vet a nosztalgiázásnak. A szerelmed is örül, hogy már nem a múltban élsz. Ráadásul a tavasz szinte bekúszik a bőröd alá tüzes jegyekben járó bolygók szerint: ettől visszatér a lelkesedésed és a tüzed!

Bak

Az uralkodó jegyed, a Szaturnusz a Kosban jár, ami alaposan feltüzel. Jöhet egy személy, akivel szinte azonnal meglesz a kémia, de a kapcsolat kibontakozásához idő kell.

Vízöntő

Nagyon jó hatással vannak rád a tűz-elemben járó bolygók. Ha szingli vagy, találkozhatsz valakivel, akinek a hatása alól nem tudod kivonni magad, ne is próbálkozz!

Halak

A Neptunusz a Kos jegyében halad, itt jár a Vénusz is, ez akár karmikus kapcsolatot is jelképezhet. Fontos tanulságokat hoz neked a párkapcsolat területe.