Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 8., vasárnap Zoltán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 9–15.: a Bikákra indulatos napok várnak, az Ikrek új romantikus lehetőségeket kapnak

asztrológia szerelmi horoszkóp tavasz március szerelem
Rideg Léna
2026.03.08.
A következő hét során érdemes rugalmasan reagálni minden helyzetre. A Kos jegyűeknek humorral kell átvészelniük a kisebb konfliktusokat, a Rákoknak pedig a Jupiter lendületet ad a szerelemben, míg a Skorpiók szerencsés fényszögek hatására élvezhetik a romantika örömeit. Szinglik és párkapcsolatban élők egyaránt izgalmas, új lehetőségekre számíthatnak. Szerelmi horoszkóp következik.

A következő hét bolygói különleges energiákat hoznak a párkapcsolatokba: fényszögek és konstellációk váltakozása alakítja a hangulatot, ami egyszerre okozhat kisebb feszültségeket és váratlan romantikus lehetőségeket. A Bikákra indulatos pillanatok várnak, ám a nyugodt kommunikációval elkerülhetők a nagy viták. Az Ikrek jegyűek számára új ismeretségek és váratlan kémia hozhat romantikus élményt, míg a Nyilasok és Vízöntők a tavaszi energiák hatására lelkesedést és szenvedélyt tapasztalhatnak a szerelemben. Lássuk, mi vár a csillagjegyekre a héten a szerelmi horoszkóp üzenete szerint!

Heti szerelmi horoszkóp március 9-március 15.: kisebb feszültségek és váratlan romantikus lehetőségek várnak.
Heti szerelmi horoszkóp március 9-március 15.: kisebb feszültségek és váratlan romantikus lehetőségek várnak.
Forrás: Image Source

Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 9 -március 15.

  • Kos

A következő napokban egyszerre fognak hatni kedvező és kedvezőtlen konstellációk. Tőletek függ, hogy az előbbi tud-e dominálni. Csütörtökön és pénteken sajnos a kedvezőtlen konstellációk kerülnek túlsúlyba, ami konfliktusveszélyt hoz a párkapcsolatba is, de humorérzékkel mindenen, ezen is, túl tudtok lendülni.

  • Bika

Bolygód, a Vénusz a szokottnál indulatosabbá tehet téged. Holott már tapasztaltad, hogy a másik szinte megijed, ha harciasan beszélsz. Mondd ki, nyugtasd meg, hogy nem miatta vagy ilyen felindult. Ezáltal hatalmas veszekedésnek veheted az elejét.

  • Ikrek

Most megismerkedhetsz valakivel, aki elsőre nem tűnik a zsánerednek, de ahogy egyre inkább belemelegedtek a beszélgetésbe, kiderül, hogy nagyon is működik a kémia. Adj ennek a kapcsolatnak egy esélyt!

  • Rák

A szerda vízválasztó lesz a számodra, mert a Rákban járó Jupiter 4 hónapnyi hátrálás után végre elindul előre. Ha szingli vagy, ez elhozhatja neked rövidesen a szerelmet!

  • Oroszlán

A Vénusz számodra egyértelművé teszi, hogy itt a tavasz. Már nyílnak a virágok, rügyeznek a bokrok. Ez fellelkesít, ami kedvezően hat a párkapcsolatodra is.

  • Szűz

Hallgass a párodra! Lehet, hogy ő most optimistábban látja az életet. Az égi folyamatok szerint akkora szükséged van a derűlátásra, mint a növényeknek a napsütésre. A hét második felében pedig te segíted a párodat okos tanácsokkal.

  • Mérleg

Békétlenség költözhetne be hozzátok – mégsem fog. Bár jönnek konfliktusos helyzetek, te kinavigálod magatokat belőle. A párod hálás lehet, remélhetőleg ezzel ő is tisztában van.

  • Skorpió

Van egy csodás fényszög, ami víz elemben jött létre, és még egész héten hat rád: Halak Nap, Mars, Merkúr és Rák Jupiter. Ez sok romantikát és szerencsét jelez a szerelemben!

  • Nyilas

Bolygód, a Jupiter 4 hónap után elindul előre, ami véget vet a nosztalgiázásnak. A szerelmed is örül, hogy már nem a múltban élsz. Ráadásul a tavasz szinte bekúszik a bőröd alá tüzes jegyekben járó bolygók szerint: ettől visszatér a lelkesedésed és a tüzed!

  • Bak

Az uralkodó jegyed, a Szaturnusz a Kosban jár, ami alaposan feltüzel. Jöhet egy személy, akivel szinte azonnal meglesz a kémia, de a kapcsolat kibontakozásához idő kell.

  • Vízöntő

Nagyon jó hatással vannak rád a tűz-elemben járó bolygók. Ha szingli vagy, találkozhatsz valakivel, akinek a hatása alól nem tudod kivonni magad, ne is próbálkozz!

  • Halak

A Neptunusz a Kos jegyében halad, itt jár a Vénusz is, ez akár karmikus kapcsolatot is jelképezhet. Fontos tanulságokat hoz neked a párkapcsolat területe.

Még több asztrológia:

Érkezik a tavasz: ez az 5 csillagjegy szárnyalni fog márciustól

Itt a jó idő, ami nemcsak a környezetre, hanem az emberekre is hatással van. A tavasz közeledtével egyes csillagjegyekre különösen jó dolgok várnak. Íme 5 csillagjegy, amely szárnyalni fog tavasszal!

Még mindig szingli vagy? A csillagaidban van a hiba! Az asztrológia szerint 2026-ban ekkor botlasz bele az igaziba

Megmutatjuk, melyik hónapban és milyen belső munkával érkezik meg végre az életedbe a mindent elsöprő szerelem.

Szenvedély vagy szakítás? Ezt hozza a Tűz Ló éve a szerelemben

2026 nem a csendes, biztonságos romantika éve. A Tűz Ló éve olyan érzelmi intenzitást hoz, amelyben a kapcsolatok vagy mélyülnek, vagy végleg lezárulnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu