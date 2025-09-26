A mobilfüggő szülő 4 legnagyobb bűne

A mobiltelefon mára a mindennapjaink részévé vált. Dolgozunk, szórakozunk, kapcsolatot tartunk és informálódunk a segítségével. A gond ott kezdődik, amikor a használata romboló hatással van az emberi kapcsolatainkra. Többszörösen igaz ez akkor, amikor egy szülő válik mobilfüggővé.
A mobilfüggőségben szenvedő szülő észre sem veszi, hogy nem csak magának, de a gyermekével való kapcsolatának is árt. Sőt, egyes kutatások arra jutottak, hogy ez a fajta szülői viselkedés nemcsak a gyerek érzelmi intelligenciáját, hanem a biztonságérzetét is csökkentheti. Szóval, ha eddig azt gondoltad, pár percnyi böngészésből nem lehet baj, akkor most jól figyelj! A következőkben felsorolt szülői viselkedésminták akár a mobilfüggőség jelei is lehetnének. Így, ha bármelyik is igaz rád, akár csak kismértékben, érdemes lehet hazaérve letenni a mobilt az asztalra.
A közös családi vacsora alapból ritka kincs. Ilyenkor lehetne nyugisan átbeszélni, hogy kinek milyen napja volt, engedni a gyereknek, hogy kicsit jobban megnyíljon. De ha anya vagy apa a tányér mellől a telefon kijelzőjét bámulja, az olyan, mintha egy „foglalt” felirat jelenne meg a homlokán. A gyerek ezzel nemcsak azt tanulja meg, hogy rá nem érdemes figyelni, hanem azt is, hogy a figyelemért versenyezni kell. Egyiknek se lesz pozitív kifutása.
Már az ovis anyák napi ünnepségen is csak a mobiltelefonoknak szavalnak a gyerekek, sok szülő azonban ezt a mentalitás otthon is alkalmazza. Nincs azzal semmi baj, ha a modern technológiát kihasználva készítünk pár képet vagy videót a gyerekről. A gond azzal van, amikor a szülő átmegy a gyerek személyes paparazzójába, és gyakorlatilag minden mozdulatát, mondatát és életének jelenetét rögzíti. Amikor anya vagy apa a mobiltelefon lencséjén keresztül nézi a gyermekét, elérhetetlenné válik, ráadásul a kicsik azt szokják meg, hogy a figyelem középpontjában vannak.
Talán ez a leggyakoribb szokás. A gyerek nagyban magyaráz valamit lelkesen, de a szülő közben már reflexből a mobiljához nyúl. Fél füllel hallgatni annyit tesz, hogy nem érdekel, amit mondasz. A gyerekek, akármilyen kicsik, érzik ezt, és bizony előbb utóbb már nem fognak odalépni a szülőhöz, hogy megosszák a gondolataikat.
Kirándulás, játszótér, közös játék, a szülő pedig úgy érzi, ha nem posztolja, meg se történt. Az a szerencsétlen gyerek meg hiába mutatja anyának/apának azt a nagy bogarat a fűben, ő épp filtert állít és zenét keres a #végreegyütt, #csakmiésatermészet fotóhoz. Mi történik? A szülő ismét elérhetetlenné válik, a gyereknek versenyeznie kellene a mobiltelefonnal, csorbul az önbizalma és a magabiztossága. Valóban ezt akarod?
Nem attól, hogy soha nem veszi kézbe a mobiltelefont, inkább attól, hogy képes félretenni, amikor a gyerekének szüksége van rá.
