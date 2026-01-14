Future faking: amikor a jövő csak duma

A future faking a modern randizás egyik legcsúnyább trükkje: valaki elhiteti veled a közös jövőt, miközben semmi szándéka nincs megvalósítani. Ismerd fel időben, mielőtt a „mi lesz velünk?” üzenetedre csak a szürke pipa marad.

Ismerd fel időben, ha future faking áldozata vagy

Forrás: Shutterstock

Future Faking: te is csinálod, vagy veled űzi valaki?

A modern randivilágban, ahol a „jó reggelt, szívem” üzenet és a ghosting között átlagosan 3,5 nap telik el, egy újabb pszichológiai red flag hódít:

A future faking.

Ez az a jelenség, amikor valaki a kapcsolat elején telebeszéli a fejed a közös jövőről — házasság, gyerek, kutya, közös streaming csomag — csak épp nem gondolja komolyan. Nem azért mondja, mert hisz benne. Azért mondja, hogy te higgy benne.

A jövő álma = A jelen csapdája

A future faker az a típus, aki az első randin már a gyerekeitek nevén gondolkodik, a másodikon megemlíti, hogy „anyám imádna téged”. A harmadikon meg már azzal áll elő, hogy „majd egyszer együtt megyünk Olaszországba”, és te csak annyit érzel: úristen, ez komoly.

Csak hát nem az. Ő nem jövőt épít, hanem hangulatot. A jövőre vonatkozó ígéretek csupán eszközök, hogy elérjen valamit: figyelmet, szeretetet, intim együttlétet kapjon, vagy csak az érzést, hogy valaki imádja őt.

Nem mindig tudatos, de mindig fáj

A leggonoszabb rész? Sok future faker nem is tudatosan csinálja. Ő tényleg azt akarja hinni, hogy együtt mentek majd Párizsba. Aztán amikor meg kéne venni a jegyet, berezel, és közli, hogy „hirtelen összejött valami”.

Az ilyen típus gyakran impulzív, romantikus és idealista – de a szavai gyorsabban repülnek, mint a tettei. Így te maradsz ott, a bőrönddel a képzeletbeli reptéren, miközben ő már mással álmodik a közös lakberendezésről.

Red flagek, amelyeket ne hagyj figyelmen kívül

Sok jövőbeli ígéret, nulla konkrétum.

Minden „majd egyszer” vagy „amikor eljön az idő” kezdetű mondatot érdemes egy egészséges adag szkepticizmussal kezelni.

Ha mindig csak akkor lelkes, amikor te vagy a fókuszban, de eltűnik, ha valamit tényleg szervezni kéne – ez nem szerelem, hanem storytelling.

És ha te vagy a future faker?

Nem kell pánikolni. A legtöbben kicsit future fakelnek. Néha azért, mert tényleg izgatottak, néha azért, mert a „képzeld el, milyen jó lesz” könnyebb, mint a „nem tudom, mit akarok tőled”.