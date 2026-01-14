Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Future faking: amikor a jövő csak duma

Shutterstock - Prostock-studio
párkapcsolat red flag nárcisztikus
Hajdu Viktória
2026.01.14.
„Majd elutazunk Barcelonába, csak most sok a meló.” Ismerős? A future faking az, amikor valaki jövőt ígér, hogy a jelenben megkapjon tőled valamit…

A future faking a modern randizás egyik legcsúnyább trükkje: valaki elhiteti veled a közös jövőt, miközben semmi szándéka nincs megvalósítani. Ismerd fel időben, mielőtt a „mi lesz velünk?” üzenetedre csak a szürke pipa marad.

Ismerd fel időben, ha valaki future fakingel
Ismerd fel időben, ha future faking áldozata vagy
Forrás: Shutterstock

Future Faking: te is csinálod, vagy veled űzi valaki?

A modern randivilágban, ahol a „jó reggelt, szívem” üzenet és a ghosting között átlagosan 3,5 nap telik el, egy újabb pszichológiai red flag hódít: 

A future faking. 

Ez az a jelenség, amikor valaki a kapcsolat elején telebeszéli a fejed a közös jövőről — házasság, gyerek, kutya, közös streaming csomag — csak épp nem gondolja komolyan. Nem azért mondja, mert hisz benne. Azért mondja, hogy te higgy benne.

A jövő álma = A jelen csapdája

A future faker az a típus, aki az első randin már a gyerekeitek nevén gondolkodik, a másodikon megemlíti, hogy „anyám imádna téged”. A harmadikon meg már azzal áll elő, hogy „majd egyszer együtt megyünk Olaszországba”, és te csak annyit érzel: úristen, ez komoly.

Csak hát nem az. Ő nem jövőt épít, hanem hangulatot. A jövőre vonatkozó ígéretek csupán eszközök, hogy elérjen valamit: figyelmet, szeretetet, intim együttlétet kapjon, vagy csak az érzést, hogy valaki imádja őt.

Nem mindig tudatos, de mindig fáj

A leggonoszabb rész? Sok future faker nem is tudatosan csinálja. Ő tényleg azt akarja hinni, hogy együtt mentek majd Párizsba. Aztán amikor meg kéne venni a jegyet, berezel, és közli, hogy „hirtelen összejött valami”.

Az ilyen típus gyakran impulzív, romantikus és idealista – de a szavai gyorsabban repülnek, mint a tettei. Így te maradsz ott, a bőrönddel a képzeletbeli reptéren, miközben ő már mással álmodik a közös lakberendezésről.

Red flagek, amelyeket ne hagyj figyelmen kívül

  • Sok jövőbeli ígéret, nulla konkrétum.
  • Minden „majd egyszer” vagy „amikor eljön az idő” kezdetű mondatot érdemes egy egészséges adag szkepticizmussal kezelni.
  • Ha mindig csak akkor lelkes, amikor te vagy a fókuszban, de eltűnik, ha valamit tényleg szervezni kéne – ez nem szerelem, hanem storytelling.

És ha te vagy a future faker?

Nem kell pánikolni. A legtöbben kicsit future fakelnek. Néha azért, mert tényleg izgatottak, néha azért, mert a „képzeld el, milyen jó lesz” könnyebb, mint a „nem tudom, mit akarok tőled”.

A kulcs az őszinteség: ha te is hajlamos vagy nagyokat ígérni, állj meg, és kérdezd meg magadtól: tényleg akarom ezt, vagy csak jól hangzik most?

Mi számít ma ick-nek?

Ha azt hitted, hogy neked vannak csak mindig furcsa randiid, várj, amíg elmesélem, én mibe sétáltam bele három egymást követő alkalommal. Randiöveket becsatolni, szekunderszégyen-történetek következnek.

Egyre több olyan pletyka terjed Hollywoodban, mely szerint az okozta a sztárpár szakítását, hogy a dalszövegíró-énekes összemelegedett egy fiatalabb nővel.

 

