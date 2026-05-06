Nagy dobásra készül a Netflix: jöhet A korona új évada

A királyi család iránti érdeklődés azonban azóta sem csökkent, így nem meglepő, hogy időről időre felmerült: lehet-e még folytatása A korona című sorozatnak. A legfrissebb iparági értesülések szerint a Netflixnél már konkrét lépéseket is tettek, megállapodtak a készítőkkel az új évadról.

A korona - Szakági pletykák szerint új évadot kap a sorozat

A korona folytatása: nem azt kapják a nézők, amire számítanak

A rajongók azonban csalódni fognak, ha közvetlen folytatásra várnak. A tervek szerint előzménysorozat készülhet, amely a Windsor-ház történetének korábbi fejezeteit mutatná be. A történet Viktória királynő 1901-es halálától indulna, és Erzsébet 1947-es esküvőjéig vezetné el a nézőket. A projektben ismét Peter Morgan vállalhat kulcsszerepet, ő készítette A korona előző évadait. A munkálatok előkészítése már elindult, a szereplőválogatás pedig jövőre kezdődhet.

Az továbbra is kérdéses, hogy A korona valaha eljut-e a királyi család jelenéig. Bár voltak olyan pletykák, hogy fel akarja dolgozni András herceg bukását, Morgan korábban többször beszélt arról, hogy szerinte időbeli távolságra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen témát ne a napi események, hanem a történelem felől lehessen megközelíteni. Úgy véli, legalább húsz évnek kell eltelnie, mielőtt egy korszak feldolgozható ebben a formában.

