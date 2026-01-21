Krónikus gyulladásos állapotok hatása a hormonrendszerre

A szervezet gyulladásos válasza alapvetően védelmi mechanizmus, azonban ha ez az állapot nem szűnik meg, az alkalmazkodás helyett kimerülést és szabályozási zavart okozhat. Ezt kell tudnod a krónikus gyulladásról.

A krónikus gyulladás hat a hormonrendszerre.

Hogyan alakul ki a krónikus gyulladás?

A gyulladás akkor válik krónikussá, amikor a kiváltó inger tartósan fennáll vagy az immunrendszer túlzottan reagál. Ilyen inger lehet elhúzódó stressz , nem megfelelő étrend, alváshiány, környezeti terhelés vagy kezeletlen fertőzések.

A krónikus gyulladás nem mindig jár látványos tünetekkel. Gyakran fáradtság, koncentrációs nehézség, visszatérő fájdalmak vagy emésztési panaszok formájában jelentkezik. A szakértők szerint ilyenkor a szervezet folyamatos „készenléti állapotban” működik, ami jelentős hormonális alkalmazkodást igényel.

Ez az állapot különösen érzékenyen érinti a stresszhormonok, az inzulin és a nemi hormonok egyensúlyát.

A hormonrendszer válasza a tartós gyulladásra

A gyulladás közvetlen hatással van a hormontermelő szervekre. Tartós gyulladás esetén megemelkedik a kortizolszint, amely rövid távon segíti a szervezet alkalmazkodását, hosszú távon azonban kimerítheti a mellékveséket és felboríthatja a napi ritmust.

Az inzulinérzékenység csökkenése szintén gyakori következmény. A gyulladásos mediátorok rontják a sejtek cukorfelvételét, ami inzulinrezisztenciához vezethet. Ez az állapot nemcsak az anyagcserét érinti, hanem a női hormonháztartást is befolyásolja, például cikluszavarok vagy termékenységi problémák formájában.

A pajzsmirigy működését is érintheti a krónikus gyulladás, mivel az immunrendszer túlzott aktivitása gátolhatja a hormonok átalakulását és hasznosulását. A szakértők szerint ilyenkor a laboreredmények akár határértéken belül maradhatnak, miközben a tünetek fennállnak.

Milyen tünetek utalhatnak hormonális érintettségre?

A gyulladás hormonrendszerre gyakorolt hatása sokszor összetett és nem egyetlen szervre korlátozódik. Gyakori tünet lehet a tartós fáradtság, alvászavar, hangulatingadozás, testsúlyváltozás vagy csökkent stressztűrés.