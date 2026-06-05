Drámai bejelentést tett a királyi család: tüdőtranszplantációra vár a hercegné

A Palota pénteken kiadott közleményében számolt be arról, hogy Mette-Marit tüdőbetegsége egyre súlyosabb. A kivizsgálásokat követően az orvosok úgy döntöttek, hogy a koronahercegnét felveszik a tüdőtranszplantációs várólistára.

Súlyosbodott Mette-Marit norvég koronahercegné állapota, tüdőtranszlantációra vár.

Forrás: Getty Images Europe

Mette-Marit donorra vár

Mette-Maritnál még 2018-ban diagnosztizálták a tüdőfibrózist, a minap pedig már oxigénpótlással jelent meg egy hivatalos rendezvényen. Már korábban is szóba került a tüdőátültetés lehetősége, most azonban már biztos, hogy a norvég koronahercegnére beavatkozás vár.

„A koronahercegné tüdőbetegsége súlyos. Kivizsgálták és felvették a várólistára, most megfelelő donorra vár” – idézi Are Holmot, a Rikshospitalet főorvosát és tüdőspecialistáját a Bunte.

A királyi udvar tájékoztatása alapján Mette-Marit a közeljövőben nem tudja ellátni hivatalos feladatait. „A műtétig a koronahercegné nem dolgozik és hivatalos megbízásokat sem teljesít. A koronahercegné egészségi állapota hatással lesz Ő Királyi Fensége a koronaherceg, Ő Királyi Fensége Ingrid Alexandra hercegnő és Ő Fensége Sverre Magnus herceg programjára és tevékenységeire is” – tették közzé.

A család minden programját átírta a betegség

A koronahercegnét június 4-én vitték kórházba, a család tagjai megszakították elfoglaltságaikat. Haakon koronaherceg lerövidítette japán útját, lányuk, Ingrid Alexandra hercegnő Sydneyből utazott haza, hogy édesanyja mellett lehessen és egyelőre nem is tér vissza. A család a tervek szerint az augusztusra kitűzött ezüstlakodalmi ünnepséget is lemondja.

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