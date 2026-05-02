Pina Paloma koktél: a nyár legaddiktívabb itala pohárba zárja a napsütést

Nagy Kata
2026.05.02.
Rengeteg koktél ígér zamatos, frissítő élményt, de kevés teljesíti is ezt igazán. A Pina Paloma koktél viszont pont azt adja, amit a neve sugall: trópusi könnyedséget és citrusos lendületet!

A Pina Paloma koktél azoknak készült, akik szeretik, ha egy ital nem csak édes, hanem izgalmas is: a citrusos savak és a gyümölcsös lágyság különleges egyensúlyt teremtenek. Ez a koktél könnyed, mégis karakteres – pont, mint egy tökéletes nyári este!

Pina Paloma koktél pohárban.
Ez a Pina Paloma koktél pont annyira nagyszerű, mint amennyire egyszerű elkészíteni. 
Forrás:   shutterstock

Pina Paloma koktél recept: a grapefruit és az ananász titkos románca egyetlen italban 

  • Ha imádod a koktélokat, de szívesen kipróbálnál valami újat a klasszikusok után, ez a te napod! 
  • A mai Pina Paloma koktélunk ugyanis a Pina Colada egy frissebb, izgalmasabb verziója, ami garantáltan az új kedvenced lesz! 

A mai koktélunk nem akar feltűnést kelteni, mégis azonnal a figyelem középpontjába kerül: a Pina Colada frissítő kistestvére egyszerre hozza a trópusi hangulatot és a klasszikus, citrusos frissességet, így egy korty után automatikusan átkapcsol nyár üzemmódba. 

Ha már meguntad a spritzeket és margarítákat, akkor frissítsd fel a repertoárodat ezzel a könnyed, élénk itallal, ami különösen jól esik meleg nyári napokon a teraszon ülve vagy az esti barátnős beszélgetések közben.

 Felkeltettük az érdeklődésed? Akkor lássuk a receptet! 

Hozzávalók (1 adaghoz):

  • 2 cl tequila (blanco vagy reposado)
  • 3 cl friss grapefruitlé
  • 3 cl ananászlé
  • 1/2 lime leve
  • szódavíz 
  • jég
  • só a pohár szélére 
  • grapefruit- és ananászdísz a tálaláshoz

Elkészítés:

Egy magas pohár szélét dörzsöld be lime-mal, majd mártsd sóba. Töltsd meg a poharat jéggel. Öntsd rá a tequilát, a grapefruitlevet, az ananászlevet és a lime levét, óvatosan keverd össze, majd töltsd fel szódavízzel és finoman keverd át újra. Díszítsd grapefruit- vagy ananászszelettel, esetleg egy lime-karikával.

