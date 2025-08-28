„Apa, te ki vagy?” – Az „év apukája" véletlenül rossz gyereket vitt haza az óvodából

Az orosz férfi tudta mikorra kell mennie, tudta, hogy hol az óvoda. Csak azt nem, hogy nem a saját gyerekét viszi haza. Csak a lakás ajtajában döbbent rá, mekkora bakit követett el. A sztori szerencsére boldogan végződött – amit most az egész világ nevetve mesél tovább.

Az óvoda azt hitte emberrablás történt.

Forrás: E+

Hogyan lehet elcserélni egy gyereket?

Képzeld csak magad az apuka helyébe: rohansz egy stresszes munkanap után az oviba, hogy még odaérj zárás előtt. A szemed már félig lecsukódik a fáradtságtól és fejben már otthon nézed a kanapén a családdal a kedvenc sorozatodat. Belépsz az udvarra, és ott áll egy kislány, pontosan abban a kabátban, sapkában és nadrágban, amiben reggel hagytad. Nem gondolkodsz: kézen fogod, és indultok haza. A kislány csendben ballag melletted. Nem ellenkezik, nem panaszkodik, lehet erőd sem lenne már beszélgetni. A gyerek szófogadóan követ, még a lépcsőházban sem szól semmit. Elégedetten sóhajtasz: „Na, ma ez simán ment.” Aztán a lakásajtóban, amikor végre jobban megnézed, megfagy benned a vér. Elfog az érzés, hogy valami nagyon nem stimmel. És akkor rájössz: ez a gyerek nem a te lányod.

Óvodai pánikból végül happy end

Egy kevésbé higgadt ember talán lefagy és pánikolni kezd, de főhősünket nem ilyen fából faragták. Azonnal visszavitte a kislányt az óvodába. Mire odaértek, a pedagógusok már rémülten keresték a gyereket, és a rendőrséget is értesítették. Végül minden tisztázódott: nem emberrablás történt, csak egy apuka hibázott, aki túlzottan bízott a rutinban és a memóriájában.

Internetes hős lett belőle

A sztori még 2019-ben történt, villámgyorsan terjedt, és az internet népe azonnal „Az év apukájának” kiáltotta ki. A kommentelők szerint csak idő kérdése, hogy a kislány 18. születésnapján előkerüljön a történet, és mindenki sírva nevessen rajta. Mások odaszúrták:

„Legalább elmentél érte az óvodába, ezt nem minden apa mondhatja el magáról.”

Vajon az anyuka hány hét szextilalommal büntette volna az apát, ha még később veszi észre a cserét? Valószínűleg annyival, ameddig a férj végre megtanulja leckét. Azt már nehéz is elképzelni, hogy mit gondoltak a másik gyerek szülei, akikre szintén maradt egy idegen és szomorú kislány. Egy anya azonnal kiszúrta volna, hogy nem a sajátját fogja kézen, de legyen jószívűek mi is, és írjuk apuka számlájára a fáradságot.