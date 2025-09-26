5 dolog, amire soha ne keress rá a munkahelyi gépeden

Vannak bizonyos mondatok vagy keresőkifejezések, amelyeket jobb, ha soha nem írsz be a Google-be főleg akkor, ha a munkahelyeden vagy. Higgy nekünk, boldogabb leszel, hogyha megkíméled magadat a fölösleges kellemetlenségtől és aggódástól. Nézzük a listát, melyek azok a keresések, amelyeket jobb, ha a munkahelyeden elfelejtesz!
Megesik, hogy épp eszedbe jut egy érdekes téma, és pont van öt perced, hogy rákeress, de inkább ne tedd! Ha van bármi, amit kicsit is szégyellnél, ha kiderülne, akkor arra inkább ne guglizz rá. Nem biztos, hogy egyből kirúgnak miatta, de inkább ne kerülj a pletykák kereszttüzébe azzal, hogy saját magadat hozod kellemetlen helyzetbe. Nem is gondolnád, hogy milyen könnyű egy biztonsági szakértőnek összegyűjtenie a keresési előzményeidet.
Ugyanez vonatkozik a magánjellegű kereséseidre is, vagyis: párkapcsolat, nyaralás, társkeresés.
Gondolunk itt az álláskereső oldalakra és a másodállásodra is. Az nagyszerű, ha belefér az idődbe, hogy legyen egy másodállásod is, de eszedbe se jusson a munkaidődön belül azzal foglalkozni, hiszen nincs annál rosszabb, mint amikor rajtakapnak, hogy azért fizetnek, hogy éppen egy másik cégnek dolgozz. Egyszerre csak az egyik feladatodra koncentrálj és fókuszálj. Az álláshirdetéseket se munkaidőben pötyögd be a keresőbe! Ha rendkívül elégedetlen vagy a munkahelyeddel, még akkor se keress az irodai gépeden új állást.
Azonnali felmondáshoz is vezethet egy ilyen ügy, te pedig hamar két munka között találhatod magad.
Talán úgy gondolod, hogy majd gyorsan kitörlöd a keresési előzményeidet, de érdemesebb a személyes, főleg intim tárgyaidat, ügyeidet nem az irodai gépen kikeresni. Ide tartoznak a gyógyszerek, mindenféle személyes tárgy, magánorvosok vagy mások ajándékai. Hidd el, mentegetőzhetsz, hogy csak a barátnődnek nézel ajándékot, rémesen kínos lehet, ha folyamatosan, amint felnyitod a géped, egy bizonyos tárgyat dobálnak fel a hirdetések.
Ha nem tudod megállni, vagy fontos és azonnal kell neked, akkor azt ajánljuk, hogy használj privát módot a böngészőnél.
Hiába jelent meg egy piros folt, kiütés vagy duzzanat a testeden, inkább ne a munkahelyi gépeden keresd ki a nevét és a megoldást rá. Végignézhetsz akár ezer gyomorforgató képet is, nem fogsz rájönni, hogy milyen problémája van a testednek. Csak fölösleges stressznek teszed ki magadat azzal, hogy félrediagnosztizálod a betegségedet, és még a kollégáid is inkább elhúzódnak majd a közeledből, ha herpeszesnek hisznek.
Inkább válaszd az orvosi konzultációt, ha ilyen rendellenességet észlelsz.
Egy nyomozás során a keresési előzményeid lesznek az elsők, amelyeket átnéznek a biztonsági szakemberek, úgyhogy jobb, ha az ilyen témákat inkább elkerüli a keresőd. Nehéz lesz azzal mentegetőznöd, hogy „de biztosúr, én csak regényt írok”!
