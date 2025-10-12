Igazán felnőtt vagy? Ha ebből a 15 dologból csak egy nem igaz rád, el kell keserítselek...

Ne hidd, hogy a korod határozza meg az érettségedet. Az, hogy ki számít felnőttnek rengeteg mindentől függ. Sokan a felelősségvállaláshoz, mások az érzelmi intelligenciához mérik, de ami biztos, hogy az érettség egyik legmarkánsabb jele, ha képes vagy önállóan boldogulni. Jó, a befőttesüveg felnyitását továbbra is rábízhatjuk másra, de ha az általunk összegyűjtött készségek terén hiányt észlelsz, akkor jobb, ha komolyan elkezdesz gondolkodni. Persze csak viccelünk, de ezen a listán valóban olyan dolgok szerepelnek, amiket jó, ha tud egy felnőtt ember.

A pénzügyi tudatosságon kívül is van pár olyan készség, ami megmutatja mennyire vagy felnőtt.

Forrás: Shutterstock

Ezt a 15 dolgot minden felnőttnek tudnia kell!

Mikor kezdődik a felnőttkor? 18 évesen valóban készen állunk egyedül szembenézni az élet kisebb és nagyobb kihívásaival? A Z generációsok szerint bizony van az az életkor, amit átlépve már boldog, boldogtalan felnőttnek tarthatja magát, de vannak, akik erről másként vélekednek. Ők azok, akik készségek alapján sorolnak valakit az „elég érett” kategóriába. Összeszedtünk 15 olyan dolgot, amire, ha képes vagy, bizony joggal húzhatod ki magad, hiszen hivatalosan is felnőttél.

Nos, lássuk, hogy ki számít felnőttnek − Induljon a teszt!

Most tiéd a terep, hogy elkészíts egy háromfogásos vacsorát. Képes vagy megtervezni, bevásárolni és elkészíteni? Csomagot kell küldened a postán. Tudod, hogyan kell megfelelően becsomagolni, megcímezni és feladni? Tudod, hogy a mosógépeden melyik program milyen ruhákhoz való? − Valld be nyugodtan, ha mindent ugyanazzal mosol! Ha megvágod az ujjadat, tudod, hogyan kell helyesen lekezelni? Hirtelen áramszünet lesz az egész házban. Tudod kezelni a helyzetet? Van egy laza polc a falon. Meg tudnád javítani? Túrázás közben lemerül a telefonod. Képes lennél nélküle tájékozódni? Defektet kap az autód. Ki tudod cserélni a kereket? Be tudnád fizetni a számláidat, ha sárga csekken kapnád őket? Szeretnél elérni valami nagyot a következő évben. Ki tudsz jelölni reális célokat, hogy azok segítségével eljuss az álmodig? Meg tudsz fogalmazni egy hivatalos levelet? Nyugodt tudsz maradni egy vitás helyzetben? Ha leesik egy gomb az ingedről, vissza tudod varrni? Tudsz hagyományos vasalóval vasalni? Oda tudsz állni a főnököd elé, hogy kérj tőle valamit?

Nyugi, ez természetesen nem egy véresen komoly felnőttségi teszt. Arra azonban alkalmas, hogy rávilágítson, mi az, amiben esetleg fejlődhetnél. Persze az is szuper, ha mindent egyetlen programmal mosol, vagy egy defektnél szakembert hívsz, de az, hogy képes légy kiállni önmagadért és elérni a céljaidat, már valóban hasznos készség.