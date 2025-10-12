Igazán felnőtt vagy? Ha ebből a 15 dologból csak egy nem igaz rád, el kell keserítselek...

Ne hidd, hogy a korod határozza meg az érettségedet. Az, hogy ki számít felnőttnek rengeteg mindentől függ. Sokan a felelősségvállaláshoz, mások az érzelmi intelligenciához mérik, de ami biztos, hogy az érettség egyik legmarkánsabb jele, ha képes vagy önállóan boldogulni. Jó, a befőttesüveg felnyitását továbbra is rábízhatjuk másra, de ha az általunk összegyűjtött készségek terén hiányt észlelsz, akkor jobb, ha komolyan elkezdesz gondolkodni. Persze csak viccelünk, de ezen a listán valóban olyan dolgok szerepelnek, amiket jó, ha tud egy felnőtt ember.
Mikor kezdődik a felnőttkor? 18 évesen valóban készen állunk egyedül szembenézni az élet kisebb és nagyobb kihívásaival? A Z generációsok szerint bizony van az az életkor, amit átlépve már boldog, boldogtalan felnőttnek tarthatja magát, de vannak, akik erről másként vélekednek. Ők azok, akik készségek alapján sorolnak valakit az „elég érett” kategóriába. Összeszedtünk 15 olyan dolgot, amire, ha képes vagy, bizony joggal húzhatod ki magad, hiszen hivatalosan is felnőttél.
Nyugi, ez természetesen nem egy véresen komoly felnőttségi teszt. Arra azonban alkalmas, hogy rávilágítson, mi az, amiben esetleg fejlődhetnél. Persze az is szuper, ha mindent egyetlen programmal mosol, vagy egy defektnél szakembert hívsz, de az, hogy képes légy kiállni önmagadért és elérni a céljaidat, már valóban hasznos készség.
