A Harvard professzorai szerint ezen az egy dolgon múlik, hogy boldog-e az életünk

Az élet tele van apró örömökkel, ám az emberek jelentős része nem képes erről tudomást venni, sokan csak a nagy, sorsfordító eseményeknek örülnek. Pedig a boldogság ennél sokkal egyszerűbb a legfrissebb kutatások szerint.

Mindenki boldog akar lenni, de a legtöbb ember rossz helyen keresi ennek a titkát. Sokan csak arra fókuszálnak, hol helyezkednek el a munkahelyi hierarchiában, milyen tárgyi értékekkel rendelkeznek, vagy mennyit keresnek. Pedig a Harvard professzorai szerint sem ez a lényeg.

A boldog életet még mindig nagy butaság a vagyonban keresni, egyáltalán nem ezen múlik.
Mi az igazi boldogság?

  • Ugyan a boldogság kulcsa egyénenként eltérő, mégis van, ami mindenkire pozitív hatással van.
  • Itt az ideje, hogy búcsút ints az anyagi javak emberfeletti hajhászásának!
  • Nem csupán egy ideális gondolat, mostantól harvardi tény, hogy a boldogságot az emberek és a kapcsolataid adják meg.
  • A boldogság nem csupán érzés, de mérhető hatása is van az egészségre, és az általános állapotodra.

A boldogság titka egyszerű, mégsem fókuszálunk rá eléggé

A Harvard kutatása több tucat ember életét követte hosszú időn keresztül, és azt vizsgálta, a boldogságuk alakulását, mely tényezők befolyásolják. A válasz természetesen mindenkit meglepett, mert számtalan dolgot hajlamosak vagyunk előrébb helyezni. Az eredmények szerint, a boldogság titka nem a pénz, a hírnév, vagy a státusz.

A vizsgálat kimondta, hogy az igazi boldogság az emberi kapcsolatok minőségétől függ. Azok az emberek, akik stabil, támogató kapcsolatokban élnek, nemcsak boldogabbak, hanem egészségesebbek is. Ennek köszönhetően a boldogság nem csupán egy érzés, hanem konkrétan mérhető hatás is. A jó kapcsolatok csökkentik a stresszt, növelik a biztonságérzetet, és segítenek abban, hogy könnyebben megküzdj a nehéz helyzetekkel.

A magánynak is van hatása az emberre

A magány ezzel szemben komoly, negatív következményekkel járhat. Nemcsak lelkileg megterhelő, hanem hosszú távon a fizikai egészséget is befolyásolja. Ezért nem mindegy, hogy mennyire ápolod a kapcsolataidat, és mennyire vagy jelen mások életében.

A kutatás arra is rávilágított, hogy a konfliktusok önmagukban nem rombolják le a kapcsolatokat. Sokkal inkább az számít, hogyan kezelitek a felmerülő nehézségeket. Egy kapcsolat lehet erős és tartós akkor is, ha nem tökéletes, ha vannak benne összetűzések, és bizonyos dolgokban nem értetek egyet. A kulcs a tisztelet, a kommunikáció, és az, hogy hajlandóak vagytok dolgozni rajta.

