2026. márc. 21., szombat

Jónás Ágnes
2026.03.21.
A modern hétköznapok rohanásában, ahol a karrier és a magánélet folyamatos egyensúlyozást igényel, nőként néha úgy érezheted, hogy mentális tartalékaid a végéhez érnek. Na, ilyenkor nyújt mankót egy (vagy több) könyv nőknek, amelyek segítenek visszatalálni a belső harmóniádhoz. Mutatjuk a legjobb hatot!

Amennyiben az utóbbi időben úgy érzed, hogy olyan vagy, mint egy zsonglőr, akinek egyszerre kell egyensúlyoznia munka és magánélet, minőségi idő és munkahelyi plusz feladatok, na meg testi-lelki egészség között, akkor itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépj. Létezik jó néhány önfejlesztő könyv nőknek, amelyek mentőövként szolgálhatnak, amikor a leginkább szükséged van egy kis útmutatásra. 

6 könyv nőknek, amelyek többet tanítanak, mint bármelyik önfejlesztő kurzus

  • Az önfejlesztő könyvekkel a saját tempódban haladhatsz, és csak azokat a részeket mélyíted el, amelyek valóban relevánsak számodra.
  • Segítenek megelőzni a kiégést és helyreállítani az egyensúlyt, gyakorlati példákkal. 
  • Valós tapasztalatokra és szakértői tudásra építve támogatnak abban, hogy tudatosabban kezeld a karrieredet és az önmagaddal való kapcsolatodat.

Semmiképp ne várd meg, hogy a kiégés szele megérintsen, vagy, hogy zátonyra fusson a párkapcsolatod, ne adj isten a karriered. A szakemberek által írt könyvekben válaszokat találhatsz a téged foglalkoztató kérdésekre, legyen szó a határaid kijelöléséről vagy a testi-lelki egyensúly újbóli megtalálásáról. 

Miért válassz inkább egy könyvet az önfejlesztő kurzusok helyett? 

Többek között azért, mert egy könyvet akkor veszel a kezedbe, amikor valóban kész vagy a befogadásra. A saját tempódban haladhatsz, senki nem sürget, és ha egy fejezetről úgy érzed, nem neked szól, vagy nem kelti fel az érdeklődésed, simán átlapozhatod. 

A körültekintéssel megválasztott olvasmányok abban mutatnak utat, hogyan ne ess szét, ne süllyedj depresszióba, ha épp összecsapnak a hullámok a feje felett, illetve hogyan építsd vissza a stabilitást az életedbe anélkül, hogy lemondanál a céljaidról. 

6 könyv nőknek, amelyek az önfejlesztést célozzák

Az alábbi olvasmányok gyakorlati tanácsokat adnak a mindennapokban felmerülő problémákra – a tieidre is. 

1. Eli Rallo: Nem tudtam, hogy pont erre van szükségem

Minden olyan lánynak, nőnek ajánljuk, aki a saját igényei szerint akar élni, de ebbe az életformába valahogyan szeretné beiktatni a párkapcsolatot is. A szerző, Eli Rallo a közösségi média ismert szereplője, a TikTok korszakának Carrie Bradshaw-ja, aki humorral és őszintén tárja fel, hogy mit jelent fiatal nőként a társkereső appok és a közösségi média zűrzavarában randizni.

Eli Rallo: Nem tudtam, hogy pont erre van szükségem  4 899 Ft
2. Justine Lecouffe & Chloe Takahashi: Legyél profi divattervező - Testpozitív stíluskalauz álmaid ruhakollekciójához 

Egy zseniális, részletes, de lényegretörő könyv minden nőnek, akit érdekel a divat világa. A kötetben nemcsak a leghíresebb divatházak ikonikus darabjaival ismerkedhetsz meg, hanem a különféle stílusokból is meríthetsz inspirációt saját szettjeid összeállításához, miközben megtanulhatod, melyek azok a fazonok és színek, amelyek a leginkább illenek testalkatodhoz és személyiségedhez. 

Justine Lecouffe & Chloe Takahashi: Legyél profi divattervező - Testpozitív stíluskalauz álmaid ruhakollekciójához 7 995 Ft 
3. Maye Musk: Egy nőnek legyenek tervei

A könyv a techguru Elon Musk édesanyja, Maye Musk rendkívüli élettörténetét mutatja be, a nehéz kezdetektől a nemzetközi sikerig. A szerző dietetikusi és modellmúltjából merített tudását ötvözi életvezetési tanácsokkal, segítve a nőket abban, hogy tanuljanak az ő hibáiból, és magabiztosabban navigáljanak saját életük sorsfordító pillanataiban.

Maye Musk: Egy nőnek legyenek tervei, 3 790 Ft
4. Julie Catalano: Haragkezelési gyakorlókönyv nőknek

Julie Catalano klinikai szociális munkás és gyakorló pszichoterapeuta könyve segítséget nyújt abban, hogyan értékeld át és kezeld a haragunkat, emellett a valós életből vett példákkal vezet rá a hatékony kommunikációra.

Julie Catalano: Haragkezelési gyakorlókönyv nőknek 5 499 Ft 
5. Jamie Kern Lima: Te magad vagy a csoda − Leckék az önértékelésről 

Jamie Kern Lima inspiráló útmutatója az önbizalomhiány leküzdéséről, méghozzá a saját sikertörténete alapján. Bemutatja, hogyan építette fel birodalmát, hogyan állt fel a mélypontokról, ha kudarc érte, emellett gyakorlati tanácsokat ad, ameyek segítenek abban, hogy elhidd: elég jó vagy, és hogy a munka-magánélet egyensúlya igenis létezik

Jamie Kern Lima: Te magad vagy a csoda - Leckék az önértékelésről 6 300 Ft
6. Büky Anna, Ross Andrea: 50-es nők együtt

A szerzők állítják: az ötvenedik életév nem a hanyatlás, hanem az aktívabb, tudatosabb életminőség kezdete. A mű a gyakorlati megvalósításra fókuszál, ösztönözve a fizikai és szellemi aktivitást és közösségi élményekre alapozva mutatja be az önfejlesztés lehetőségeit. 40 körül, 50 felett kötelező!

Büky Anna, Ross Andrea: 50-es nők együtt 2 980 Ft
Lehetsz bármilyen korban, az önmagaddal való kapcsolatodnak kell mindig a legstabilabbnak lennie. Kellemes olvasást, sikeres önfejlesztést kívánunk! 

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók és a kiadók az árváltoztatás jogát fenntartják.

