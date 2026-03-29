Másnak lesült volna a bőr a képéről: Marina görög hercegnő 7 évig alázta magát, hogy királyné lehessen

Tévedés azt hinni, hogy törtetők csak a felfelé házasodott polgári, munkásosztálybeli lányok közül kerülnek ki. Meghan Markle és társai valójában kispályások azokhoz az arisztokrata, illetve elűzött uralkodócsaládokhoz képest, akik felfoghatatlan mélységekbe süllyedtek annak érdekében, hogy egy-egy sarjukat a trón közelébe juttassák. Pontosan ilyen történet Marina görög hercegnő esete, aki mindent megtett, hogy brit királyné legyen, végül mégis a kenti hercegné címmel kellett „beérnie”.
Marina kenti hercegné kálváriája
- Királyi vére igen, pénze nem volt az elűzött hercegnőnek.
- Egy 7 éves kampány keretében megpróbálta elcsavarni a későbbi VIII. Eduárd fejét.
- Nem lett királyné, így Marina görög hercegnő kenti hercegné lett, amitől élete végéig durcás volt.
Földönfutó királyok, avagy a görög monarchia váltófutása
Miután a görög királyi családot 1916-ban (sokadjára) elűzték a trónról, Marina görög hercegnő és családja földönfutóvá lett. A család Párizsba költözött, ahol barátok és családtagok nyújtotta alamizsnából igyekeztek fenntartani uralkodói státuszuk látszatát. Helyzetüket remekül érzékelteti, hogy egy ízben még egy wisconsini favágó jól házasodott lányától is pénzt fogadtak el.
Azonban szűkös anyagi lehetőségeik nem tanították szerénységre a családot, hisz Elena nagyhercegnő, Marina görög hercegnő édesanyja egy orosz cár unokatestvére volt. Lányának is Európa legkapósabb agglegényét szemelte ki, aki nem volt más, mint a későbbi VIII. Eduárd.
Marina görög hercegnő hétéves törtetése
1927-ben Marina hercegnő még csak 17 éves volt, Elena nagyhercegnő pedig Londonba küldte lányát, hogy felkeltse a családi körben csak Davidnek nevezett herceg figyelmét. Mivel az egyik legdekoratívabb kékvérű volt, nem is volt olyan elrugaszkodott az elképzelés; a nemes cél érdekében még egy villát is béreltek egy előkelő negyedben. Nem mondhatni, hogy minden olajozottan működött, mert csak alkalomadtán futottak össze a herceggel jelmezbálokon, vacsorapartikon.
Épp sikerrel járt volna, amikor Sutherland hercegnéje magára vonta David herceg figyelmét. Marina görög hercegnő vette a lapot és már épp készült visszautazni szüleihez, amikor a walesi herceg rezidenciájáról hirtelen meghívót kapott egy vacsorára. Reménye hamar szertefoszlott, mivel végig szeretőjével volt elfoglalva a herceg, így Marina újfent Párizsban találta magát.
Anyja azonban nem adta fel, így a következő szezonra is Londonba küldte a hercegnőt, aki a korábbi évhez képest komolyabb sikert ért el. David többször felkérte táncolni, ám nem sietett a házassággal, szinte már szórakoztatta a kegyeit leső kékvérű lányok hada. Ez így ment további öt szezonon keresztül, Elena nagyhercegnő pedig egyre türelmetlenebb volt lánya komótos sikerei okán.
A sors keserves fintora, hogy miközben a későbbi VIII. Eduárd számára Marina görög hercegnő csak egy lány volt a sok közül, számos arisztokrata és mágnás vette volna feleségül a lányt.
Hét éves munkájuk gyümölcse 1934-ben érhetett volna be, amikor a hercegnő és húga meghívást kaptak egy privát ebédre a herceg rezidenciáján. Ez az ebéd történelmi jelentőségű lett, mivel az a Wallis Simpson is részt vett rajta, aki miatt VIII. Eduárd két év múlva lemondott a trónról.
Ha király nincs, herceg is jó?
Miután a walesi herceg megismerte végzetét, Wallist, Marina királynéi ambíciói szertefoszlottak. Rutinos törtetőhöz méltóan azonban a következő áldozatra szállt, aki történetesen György kenti herceg volt. A notórius nőfaló és bulikirály hírében álló herceget királyi szülei, V. György és Tecki Mária királyné hónapok óta sürgették, hogy házasodjon meg, a bátyja figyelméért epekedő hercegnő pedig kapóra jött neki.
Marina görög hercegnő még egy gyógyfürdőbe is elment, hogy lefogyjon, a kenti herceg pedig utánarepült a szlovéniai Bohnijba, hogy négy nappal később bejelentsék az eljegyzésüket. Nem volt hát ez több érdekházasságnál, ahol az egyik fél rangot és pénzt, a másik pedig szabadságot akart a szülői szigortól. Ennek ellenére sikeres frigy volt, amiből három gyerek született, ám 1942. augusztus 25-én tragikus véget ért, amikor a herceg repülőgép-balesetet szenvedett.
Marina Kent irigy hercegnéje
Attól még, hogy egy kiegyensúlyozott, helyzetéhez mérten nagyon is előnyös házasságot kötött, Marina kenti hercegné nehezen emésztette meg, hogy a tartalék felesége lett. Habár prémium pedigréje volt, a háttérben kellett maradnia, amit másokon vezetett le.
Az arisztokrata, de nem királyi származású Erzsébet anyakirályné előtt például derogált neki térdet hajtani, „közönséges skót lány, akinek vére alsóbbrendű” szavakkal illette.
Ettől függetlenül igazságtalan volna elítélni, hisz férje halála után egyedül nevelte fel a gyerekeit és amikor hivatalos megjelenést kellett teljesítenie, mindig illendően helytállt. 1968-as halála az egész brit királyi családot lesújtotta.
Marina, a törtető hercegnő
Ha egyet hátralépünk és a nagy egészet vizsgáljuk, világossá válik, hogy Marina görög hercegnő nem egyszemélyes projektet vezetett a walesi herceg ellen. Dinasztikus érdekek és a túlélés motiválta a családját, ami ha sikeres lett volna, talán a brit történelem is másképp alakul. Valószínűleg rosszabbul.
