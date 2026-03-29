Másnak lesült volna a bőr a képéről: Marina görög hercegnő 7 évig alázta magát, hogy királyné lehessen

Tévedés azt hinni, hogy törtetők csak a felfelé házasodott polgári, munkásosztálybeli lányok közül kerülnek ki. Meghan Markle és társai valójában kispályások azokhoz az arisztokrata, illetve elűzött uralkodócsaládokhoz képest, akik felfoghatatlan mélységekbe süllyedtek annak érdekében, hogy egy-egy sarjukat a trón közelébe juttassák. Pontosan ilyen történet Marina görög hercegnő esete, aki mindent megtett, hogy brit királyné legyen, végül mégis a kenti hercegné címmel kellett „beérnie”.

Földönfutó királyok, avagy a görög monarchia váltófutása

Miután a görög királyi családot 1916-ban (sokadjára) elűzték a trónról, Marina görög hercegnő és családja földönfutóvá lett. A család Párizsba költözött, ahol barátok és családtagok nyújtotta alamizsnából igyekeztek fenntartani uralkodói státuszuk látszatát. Helyzetüket remekül érzékelteti, hogy egy ízben még egy wisconsini favágó jól házasodott lányától is pénzt fogadtak el.

Marina kenti hercegné úton VI. György koronázására.

Azonban szűkös anyagi lehetőségeik nem tanították szerénységre a családot, hisz Elena nagyhercegnő, Marina görög hercegnő édesanyja egy orosz cár unokatestvére volt. Lányának is Európa legkapósabb agglegényét szemelte ki, aki nem volt más, mint a későbbi VIII. Eduárd.

Marina görög hercegnő hétéves törtetése

1927-ben Marina hercegnő még csak 17 éves volt, Elena nagyhercegnő pedig Londonba küldte lányát, hogy felkeltse a családi körben csak Davidnek nevezett herceg figyelmét. Mivel az egyik legdekoratívabb kékvérű volt, nem is volt olyan elrugaszkodott az elképzelés; a nemes cél érdekében még egy villát is béreltek egy előkelő negyedben. Nem mondhatni, hogy minden olajozottan működött, mert csak alkalomadtán futottak össze a herceggel jelmezbálokon, vacsorapartikon.

Épp sikerrel járt volna, amikor Sutherland hercegnéje magára vonta David herceg figyelmét. Marina görög hercegnő vette a lapot és már épp készült visszautazni szüleihez, amikor a walesi herceg rezidenciájáról hirtelen meghívót kapott egy vacsorára. Reménye hamar szertefoszlott, mivel végig szeretőjével volt elfoglalva a herceg, így Marina újfent Párizsban találta magát.