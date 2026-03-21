Ezért volt a tuberkolózis a sikk netovábbja a viktoriánus korban: mindenki betegre sminkelte magát

Sok modern influenszer miatt felhúzzuk a szemöldökünket, amikor betegen, párnák közt fekvő fotót töltenek fel magukról a közösségi médiára. Nincs új a nap alatt, hisz a viktoriánus kor egyik legsúlyosabb tüdőbaja egyenesen trendinek számított. Sőt, a 19. századi verzió valahol groteszkebb képet fest a társadalomról. Ugyanis míg a véleményvezérek csak pár "szimpátialájkot" akarnak kicsikarni követőikből, addig az tuberkulózis-őrület a szépségideált testesítette meg. Vajon miért lett trendi betegnek lenni? Ennek jártunk utána!
TBC-mánia a viktoriánus korban
- A tuberkulózis tünetei a fehér, szürkés bőr, köhögés, beesett arc, soványság.
- Ez épp egybevágott a viktoriánus szépségideállal.
- A TBC valóságos divatőrületet generált, sokan sminkkel reprodukálták a megjelenést.
Mi az a tuberkulózis?
Érdemes kiindulni a tuberkulózis, más néven gümőkór leírásából. Ezt a cseppfertőzéssel terjedő tüdővészt a Mycobacterium tuberculosis nevű baktérium terjeszti és a tüdőn kívül az ideg- és nyirokrendszert, valamint az ereket is támadhatja.
A tuberkulózis tünetei három hétig érezhetők, láz, éjszakai izzadás, köhögés, véres köpet, fogyás, beesett arc, sápadt, szürkés bőr, a hőhullámoktól pedig kipirosodott arc és ajak jellemzi.
Napjainkra szerencsére sikerült visszaszorítani oltásokkal és a higiéniai állapotok javulásával, aki pedig el is kapja, antibiotikum-kúrával kezelhető. Csakhogy a 19. században az orvostudomány még csak ébredezett középkori állapotából, a higiéniának leginkább a hiánya volt felfedezhető. Aki pedig megfertőződött, a tuberkulózis lefolyása jószerivel sírba juttatta.
Így lett a tuberkulózis szépségideál
A 19. századi Európában és Amerikában a törékeny, gyámolításra szoruló, sovány lány alakja volt a nőideál, akik nem mellesleg hófehér bőrrel bírtak. Aki pedig elkapta tuberkulózist, a betegség tünetei – főleg a végső fázisban – pont ezt a megjelenést kölcsönözték a szenvedő alanynak.
Egy nőnek akkoriban törékenynek, éterinek, meghunyászkodónak, gyengének illett lennie. Ennél fogyva hallatlanul divatosnak számított az, akit gümőkórral kezeltek, mely megtestesítette a törékeny, mulandó szépség keserédes esztétikáját. Közben a hozzátartozókat felemésztette a gyász.
Trendivé válásában azonban a viktoriánus korra jellemző halálkultusz, elmúlás, valamint a betegségek romantizálása is közrejátszhatott.
Mondjuk mit is várnánk egy olyan érától, ahol a temetői piknik kedvelt szabadidős tevékenység volt?
Festmények százain ábrázolták a tuberkulózis allegóriáját, költeményekben, romantikus regényekben jelent meg, de a még a divatban is megvetette lábát.
Divat és betegség: a gümőkór hatása az öltözködésre
Mivel a halál túl nagy ár volt azért, hogy rövid ideig trendik legyenek, a korabeli divatrajongók sminkkel igyekezetek elérni a „tuberkulózis-esztétikát”. A piacot elárasztották a bőrfehérítők, púderek, melyek nem kizárólag az arcot, de sokszor az egész testet falfehérré változtatták. A szárnyra kapó kozmetikaipar rúzsokat is elkezdett árulni, amivel a felköhögött vért imitálták. Tették mindezt egy olyan korszakban, ahol egy tisztességes nőnek nem illett sminket használnia.
Nem csupán a sminkelésre, de a ruházkodásra is hatással volt a tüdővészőrület. A betegség által okozott soványságot a fűző irreális szorosra fűzésével érték el, ami összenyomta a belső szerveket, egészen más egészségügyi problémákat okozva. Ez a fűzők piacát is átalakította: kényelmetlen, szoros darabokat dobtak piacra.
A trend egyik zászlóvivője Sisi volt, akinek 55 cm-s derekát azóta is legendák övezik.
A tuberkulózist övező rajongás csak az 1880-as években hagyott alább, amikor felismerték, hogy egy baktérium okozza. Ettől kezdve egyre inkább a szegények betegségégnek tartották, elvesztette sikkjét, a felsőbb osztályok új trendje pedig az egészség lett.
Tuberkulózissal terjedő divattrendek
Ugyan a 19. századi gümőkór-sikk extrém példa, napjainkban is találhatunk erre kísértetiesen hasonlító trendeket, elég csak a távol-keleti görbe fogak, táskás szemek sminktrendjére gondolni. Más okokból ugyan, de a közösségi médiát elárasztó ADHD és autizmust éltető tartalmak is hasonló elv miatt lettek olyan népszerűek: éppen beleillenek a kor kívánatos mintáiba.
Ismerj meg további bizarr viktoriánus trendeket: