Ezért volt a tuberkolózis a sikk netovábbja a viktoriánus korban: mindenki betegre sminkelte magát

Sok modern influenszer miatt felhúzzuk a szemöldökünket, amikor betegen, párnák közt fekvő fotót töltenek fel magukról a közösségi médiára. Nincs új a nap alatt, hisz a viktoriánus kor egyik legsúlyosabb tüdőbaja egyenesen trendinek számított. Sőt, a 19. századi verzió valahol groteszkebb képet fest a társadalomról. Ugyanis míg a véleményvezérek csak pár "szimpátialájkot" akarnak kicsikarni követőikből, addig az tuberkulózis-őrület a szépségideált testesítette meg. Vajon miért lett trendi betegnek lenni? Ennek jártunk utána!

Tuberkulózis hódított a viktoriánus szépségideálban.

TBC-mánia a viktoriánus korban A tuberkulózis tünetei a fehér, szürkés bőr, köhögés, beesett arc, soványság.

Ez épp egybevágott a viktoriánus szépségideállal.

A TBC valóságos divatőrületet generált, sokan sminkkel reprodukálták a megjelenést.

Mi az a tuberkulózis?

Érdemes kiindulni a tuberkulózis, más néven gümőkór leírásából. Ezt a cseppfertőzéssel terjedő tüdővészt a Mycobacterium tuberculosis nevű baktérium terjeszti és a tüdőn kívül az ideg- és nyirokrendszert, valamint az ereket is támadhatja.

A tuberkulózis tünetei három hétig érezhetők, láz, éjszakai izzadás, köhögés, véres köpet, fogyás, beesett arc, sápadt, szürkés bőr, a hőhullámoktól pedig kipirosodott arc és ajak jellemzi.

Napjainkra szerencsére sikerült visszaszorítani oltásokkal és a higiéniai állapotok javulásával, aki pedig el is kapja, antibiotikum-kúrával kezelhető. Csakhogy a 19. században az orvostudomány még csak ébredezett középkori állapotából, a higiéniának leginkább a hiánya volt felfedezhető. Aki pedig megfertőződött, a tuberkulózis lefolyása jószerivel sírba juttatta.

Így lett a tuberkulózis szépségideál

A 19. századi Európában és Amerikában a törékeny, gyámolításra szoruló, sovány lány alakja volt a nőideál, akik nem mellesleg hófehér bőrrel bírtak. Aki pedig elkapta tuberkulózist, a betegség tünetei – főleg a végső fázisban – pont ezt a megjelenést kölcsönözték a szenvedő alanynak.

A tuberkulózis tünetei megtesteítették az idealizált törékenységet.

Egy nőnek akkoriban törékenynek, éterinek, meghunyászkodónak, gyengének illett lennie. Ennél fogyva hallatlanul divatosnak számított az, akit gümőkórral kezeltek, mely megtestesítette a törékeny, mulandó szépség keserédes esztétikáját. Közben a hozzátartozókat felemésztette a gyász.