Ha ezt csinálod az állásinterjún, könnyen tied lehet az álommeló

A legtöbben azért nem kapják meg álmaik munkáját, mert túl nagyban, túl általánosan gondolkodnak. Pedig ha kicsit jobban cégre szabnák a válaszaikat az állásinterjún, nagyobb lenne az esély a sikerre. Az állásinterjú sokak fejében még mindig egy vizsgahelyzet. Leülsz, válaszolsz, próbálsz megfelelni, átmenni. De ha így állsz hozzá, máris alárendelt pozícióba helyezed magad. Az interjú valójában kétoldalú döntés, ahol ők azt mérik fel, illesz-e a csapatba, te pedig azt, hogy ez a hely valóban megfelel-e neked. Ez csupán egy apró gondolat, mégis sokat számít abban, mennyire leszel sikeres, mert rengeteget változtat a kisugárzásodon.

Az állásinterjúra igenis fel lehet készülni, és akár két mondattal is ki lehet tűnni azon.

Az állásinterjún nemcsak a munkaadó dönt Sokan rettegnek az állásinterjútól, és abban a pillanatban alárendelik magukat, azt hiszik itt csak a cég dönt.

Szintén tipikus hiba, hogy túl általános válaszokat adnak, ahelyett, hogy konkrét történetek és példák kerülnének elő.

Nem szabad megriadni attól sem, hogy te kérdezz a cégről, és te tudakold meg, ők mit tudnak ajánlani neked.

Érdemes átnézni a projektjeiket, munkáikat is, mert így sokkal nagyobb sikert arathatsz.

A siker kulcsa az állásinterjún a jó storyline

A mentális hozzáálláson kívül, számtalan olyan technika van, amelyek segítségével, az eredmény szinte garantált. Az egyik legerősebb stratégia, ha nem csak válaszolsz, hanem strukturáltan gondolkodsz. A legtöbb jelölt általánosságokat mond. “Jó csapatjátékos vagyok. Jól bírom a stresszt. Gyorsan tanulok.” De gondold csak át, ezek mennyire üres mondatok, és abba is, hogy hányan mondják el ugyanezt előtted és utánad. Éppen ezért, a versenyben az tűnik majd ki, aki konkrét példákat, konkrét sztorikat hoz, amelyek érzelmeket váltanak ki a HR-esből. Aki elmond egy helyzetet, felvázolja a kihívást, bemutatja a saját szerepét, és konkrét eredménnyel zár. Ez az úgynevezett helyzet-feladat-cselekvés-eredmény logika.

Legalább ennyire fontos az energia, amit beviszel a térbe, mert a testbeszéd nem mellékes részlet. A stabil szemkontaktus, a nyugodt beszédtempó, az egyenes testtartás azt kommunikálja, hogy rendben vagy magaddal. Kell, hogy legyen önbizalmad, és hidd el, ez nem nagyképűség, vagy túlkompenzálás. Sokkal inkább belső stabilitás, amely egyben tart. Néha lassíts is le, ne kapkodj hadarj, ne magyarázd túl a dolgokat. Menj lassan, gondold át a szavaidat, ez kimértséget is sugároz.