2026. ápr. 20., hétfő

Megdöbbentő családi titokra derült fény: Cher csak most tudta meg, hogy van egy 16 éve unokája

Horváth Angéla
2026.04.20.
A legendás énekesnő, Cher állítólag csak tavaly értesült arról, hogy unokája született. A történetet az egykori modell, Kayti Edwards osztotta meg vele. A nő azt állítja, hogy Cher fiával, Elijah Blue Allmannel van egy 2010-ben született közös lányuk.

Senki sem tudta, hogy bővült Cher családja, pedig az új pletykák szerint az énekesnő nagymama lett – és nem is mostanában. Kayti Edwards egykori modell azt állítja, hogy az énekesnő fia, Elijah Blue Allman 2010-ben apa lett – és nem is mostanában. 

Cher és fia, Elijah Blue még 2001-ben
Az egykori modell vasárnap adott interjút. Azt mondta, 2010-ben rövid kapcsolata volt Elijah Blue Allmannel, és ebből a viszonyból született meg lányuk, Ever. Kayti Edwards szerint Cher tavaly júniusban kereste meg őt, hogy megkérdezze, igaz-e a történet. A nő úgy fogalmazott: az énekesnő már 2021-ben hallott pletykákat Ever létezéséről a fiáról, amikor a férfi túladagolás miatt rossz állapotba került, de akkor nem hitt neki. Edwards azt állította, hogy amikor Cher végül megtudta az igazságot, teljesen ledöbbent, de boldog volt. Úgy fogalmazott: végre nagymama lett. Elijah Blue Allman már a kezdetektől tudott a gyermekről, ám soha nem akart szülői szerepet vállalni.

Kayti Edwards, aki Julie Andrews unokája, ma már házas. Férjéről azt mondta: Evernek ő az igazi apja, hiszen kezdettől fogva ő nevelte, és nála jobb apát nem is kívánhatna a gyermekeinek. A nő ennek ellenére bemutatta apa nagymamáját a lányának, Cher és a kislány között ki is alakult valamiféle kapcsolat. Az énekesnő meghívta őket malibui otthonába, és nagyon kedvesen fogadta őket. 

Cher fia, Elijah Blue Allman súlyos drogfüggő

A történet különösen érzékeny időszakban került elő, mert Cher a közelmúltban ismét kérvényezte fia gondnokságát. A bíróságon benyújtott iratok szerint azzal érvelt, hogy Elijah Blue Allman drogfüggősége rendkívül súlyos. A Page Six által megszerzett dokumentumok szerint Cher azt állítja: fia nem tudja kezelni a pénzt, amit apja vagyonkezelői alapjából kap azt azonnal el is költi, anélkül hogy a kötelezettségeire vagy saját jólétére tekintettel lenne.

