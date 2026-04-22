Megérkezett az első kép a Wednesday 3. évadából, és felrobbant az internet: újabb sötét kalandot sejtet

Hajdu Viktória
2026.04.22.
Egy fotó, ami mindent felkavart. A Wednesday 3. évada Párizsban játszódik? A friss első pillantás újabb sötét kalandot sejtet.

A világ egyik legsötétebb humorú tinije ismét útra kel és ezúttal nem kisebb helyszínt választott magának, mint Párizs. A Netflix végre megosztotta az első képet a Wednesday harmadik évadából, amelyen a címszereplő, Jenna Ortega alakításában, az Eiffel-torony alatt áll egy motor mellett. Ha ez nem hangzik elég ikonikusnak, akkor jön a csavar: a motor tetején ott ül Izé, a család legendás, külön életet élő keze is.

A Wednesday következő részének forgatása.
Már nagyban zajlik a Wednesday következő részének forgatása. 
Wednesday 3. évad: Jenna Ortega az Eiffel-toronynál

  • A Netflix közzétette az első képet a Wednesday 3. évadából.
  • Wednesday Párizsban tűnik fel egy motor mellett az Eiffel-toronynál.
  • A történet valószínűleg Enid keresésével folytatódik.

A fotó pontosan azt a hangulatot hozza, amit a rajongók megszerettek. Wednesday a kezében egy papírt tart, és a távolba néz a jól ismert, rezzenéstelen tekintetével. Azzal a pillantással, amelytől még a francia galambok is inkább arrébb röppennének. A kép felirata rövid és velős: „From Paris, with dread.” Ami magyarul nagyjából annyit tesz: „Párizsból, némi borzongással."

Bár a Netflix még nem árult el a részletes cselekményt, a rajongói elméletek már szárnyra kaptak. A második évad ugyanis elég erős cliffhangerrel zárult: Wednesday és Izé Fester bácsi motorjának oldalkocsijában indultak útnak, hogy megtalálják Enidet. A vérfarkas barátnő ugyanis farkas formájában eltűnt a vadonban. Nem lenne meglepő, ha a nyomok végül Európába, sőt egészen Franciaországig vezetnének. A helyszín már eleve nagyot dobbantott a Netflixen Emilyvel, szóval Párizsért már most plusz pont jár a készítőknek. 

A sorozat globális irányba mozdulása egyébként nem teljesen váratlan. A Wednesday-stílus és a sorozat az elmúlt évek egyik legnagyobb Netflix-sikere lett, és a készítők láthatóan szeretnék még nagyobbra nyitni a világot. A harmadik évad forgatása februárban kezdődött, és több új színész is csatlakozott a produkcióhoz.

A friss szereplők között találjuk Eva Greent, aki Ophelia néni karakterét alakítja majd – ami már önmagában is elég izgalmas casting. Mellette olyan nevek is feltűnnek, mint Winona Ryder, Lena Headey vagy Chris Sarandon, bár az ő szerepükről egyelőre még semmit sem árultak el. A már ismert szereplők természetesen visszatérnek: Emma Myers, Fred Armisen, Hunter Doohan és Catherine Zeta-Jones is újra feltűnik a sorozatban.

Egyébként a Wednesday sorozat alapját a legendás Charles Addams karakterei adják, a széria pedig Alfred Gough és Miles Millar hozta létre. A produkció mögött ismét ott áll Tim Burton is, aki rendezőként és executive producerként segíti majd a projektet. És ha Burton neve szerepel egy gótikus hangulatú történetnél, az általában jó jel arra, hogy a furcsaságokból most sem lesz hiány.

Mikor jön a Wednesday 3. évad? 

Az biztos, hogy a Netflix egyetlen fotóval is képes volt újra felpörgetni az internetet. Ha pedig a történet tényleg Európában folytatódik, akkor könnyen lehet, hogy Wednesday Addams hamarosan a világ legikonikusabb helyszíneit is a saját, sötét humorával „tiszteli meg”. 

Hogy mikor jön az új évad, arról sajnos még nincs infomációnk, de a pletykák szerint még az év vége előtt visszatérthet mindenki kedvenc sötét tinije a streamingre. 

Ezek is érdekelhetnek:

Mégsem kértek belőle − Komoly okkal vághatták ki Sydney Sweeney jelenetét Az ördög Pradát visel 2. részéből

Bár leforgatta jelenetét, végül nem került be Sydney Sweeney cameoszerepe az Az ördög Pradát visel 2. résznek végleges változatába.

Steve Carell új sorozata, a Rooster az a vígjáték, amire már régóta vártunk: megható apa-lánya történet sok humorral

Mi történik, ha egy bestselleríró apa egy egyetemi botrány kellős közepébe csöppen – ráadásul a lánya miatt?

The Best of Both Worlds: most már hivatalos! 20 év után visszatér Hannah Montana

A szőke paróka és a csilivili koncertoutfitek. Íme minden, amit tudnod kell az évfordulós specialről.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu