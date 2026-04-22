Megérkezett az első kép a Wednesday 3. évadából, és felrobbant az internet: újabb sötét kalandot sejtet

A világ egyik legsötétebb humorú tinije ismét útra kel és ezúttal nem kisebb helyszínt választott magának, mint Párizs. A Netflix végre megosztotta az első képet a Wednesday harmadik évadából, amelyen a címszereplő, Jenna Ortega alakításában, az Eiffel-torony alatt áll egy motor mellett. Ha ez nem hangzik elég ikonikusnak, akkor jön a csavar: a motor tetején ott ül Izé, a család legendás, külön életet élő keze is.

A fotó pontosan azt a hangulatot hozza, amit a rajongók megszerettek. Wednesday a kezében egy papírt tart, és a távolba néz a jól ismert, rezzenéstelen tekintetével. Azzal a pillantással, amelytől még a francia galambok is inkább arrébb röppennének. A kép felirata rövid és velős: „From Paris, with dread.” Ami magyarul nagyjából annyit tesz: „Párizsból, némi borzongással."

Bár a Netflix még nem árult el a részletes cselekményt, a rajongói elméletek már szárnyra kaptak. A második évad ugyanis elég erős cliffhangerrel zárult: Wednesday és Izé Fester bácsi motorjának oldalkocsijában indultak útnak, hogy megtalálják Enidet. A vérfarkas barátnő ugyanis farkas formájában eltűnt a vadonban. Nem lenne meglepő, ha a nyomok végül Európába, sőt egészen Franciaországig vezetnének. A helyszín már eleve nagyot dobbantott a Netflixen Emilyvel, szóval Párizsért már most plusz pont jár a készítőknek.

A sorozat globális irányba mozdulása egyébként nem teljesen váratlan. A Wednesday-stílus és a sorozat az elmúlt évek egyik legnagyobb Netflix-sikere lett, és a készítők láthatóan szeretnék még nagyobbra nyitni a világot. A harmadik évad forgatása februárban kezdődött, és több új színész is csatlakozott a produkcióhoz.

A friss szereplők között találjuk Eva Greent, aki Ophelia néni karakterét alakítja majd – ami már önmagában is elég izgalmas casting. Mellette olyan nevek is feltűnnek, mint Winona Ryder, Lena Headey vagy Chris Sarandon, bár az ő szerepükről egyelőre még semmit sem árultak el. A már ismert szereplők természetesen visszatérnek: Emma Myers, Fred Armisen, Hunter Doohan és Catherine Zeta-Jones is újra feltűnik a sorozatban.

Egyébként a Wednesday sorozat alapját a legendás Charles Addams karakterei adják, a széria pedig Alfred Gough és Miles Millar hozta létre. A produkció mögött ismét ott áll Tim Burton is, aki rendezőként és executive producerként segíti majd a projektet. És ha Burton neve szerepel egy gótikus hangulatú történetnél, az általában jó jel arra, hogy a furcsaságokból most sem lesz hiány.