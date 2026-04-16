Nem X, nem Y: kik azok a xenniálok, és miért beszél róluk mindenki?

Az utóbbi években egyre többet hallani egy különös, sokak számára ismerős, mégis nehezen meghatározható csoportról: a xenniálokról. Ők azok, akik valahol az X generáció és a millenniumiak között helyezkednek el, és bár hivatalosan nem minden kutató tekinti őket önálló generációnak, mégis egyre többen érzik úgy, hogy pontosan leírja az életérzésüket.

Az elfeledett generáció: ezért mások a xenniáliok

A xenniálok általában az 1977 és 1983 között születetteket foglalják magukba. Gyerekkorukat még teljesen analóg világban töltötték: kazettás magnón hallgatták a Nirvanát, a No Doubtot vagy a Take Thatet, Super Nintendón játszottak vagy egyszerűen kint voltak a szabadban a barátaikkal. Ugyanakkor felnőttként már a digitális forradalom kellős közepébe csöppentek, így egyszerre két világ tapasztalatát hordozzák magukban.

Egy Reddit-felhasználó találóan így fogalmazta meg ezt a kettősséget: ők azok, akik könnyedén mozognak az analóg és a digitális világ között. Nem teljesen tartoznak egyik generációhoz sem – túl vadak ahhoz, hogy klasszikus millenniumiak legyenek, ugyanakkor technológiailag túl felkészültek ahhoz, hogy tipikus X generációsként gondoljunk rájuk.

Két világ határán: ezért különleges a xenniálok viszonya a technológiához

Rüdiger Maas generációkutató szerint éppen ez az átmeneti helyzet adja a xenniálok egyik legnagyobb erősségét. Míg a fiatalabb generációk már beleszülettek a digitális világba, a xenniálok tudatosan élték meg annak kialakulását. Nemcsak használják a technológiát, hanem értik is a működését. Sokan közülük már fiatal felnőttként megtanultak programozni, és ma is nyitottak az új digitális megoldásokra. Nem ritka, hogy okosotthonokkal, digitalizált autókkal vagy számtalan mobilalkalmazással veszik körül magukat.

A technológiához való viszonyuk azonban nem csupán a használatban különbözik. Számukra a digitalizáció elsősorban hatékonyságot jelentett: egy eszközt, amely megkönnyíti az életet és a munkát. Ezzel szemben a fiatalabb generációk gyakran inkább szórakozásra és közösségi kapcsolatokra használják ugyanazokat a platformokat.