Nem X, nem Y: kik azok a xenniálok, és miért beszél róluk mindenki?

Az utóbbi években egyre többet hallani egy különös, sokak számára ismerős, mégis nehezen meghatározható csoportról: a xenniálokról. Ők azok, akik valahol az X generáció és a millenniumiak között helyezkednek el, és bár hivatalosan nem minden kutató tekinti őket önálló generációnak, mégis egyre többen érzik úgy, hogy pontosan leírja az életérzésüket.
Kik a xenniálok?
A xenniálok általában az 1977 és 1983 között születetteket foglalják magukba. Gyerekkorukat még teljesen analóg világban töltötték: kazettás magnón hallgatták a Nirvanát, a No Doubtot vagy a Take Thatet, Super Nintendón játszottak vagy egyszerűen kint voltak a szabadban a barátaikkal. Ugyanakkor felnőttként már a digitális forradalom kellős közepébe csöppentek, így egyszerre két világ tapasztalatát hordozzák magukban.
Egy Reddit-felhasználó találóan így fogalmazta meg ezt a kettősséget: ők azok, akik könnyedén mozognak az analóg és a digitális világ között. Nem teljesen tartoznak egyik generációhoz sem – túl vadak ahhoz, hogy klasszikus millenniumiak legyenek, ugyanakkor technológiailag túl felkészültek ahhoz, hogy tipikus X generációsként gondoljunk rájuk.
Két világ határán: ezért különleges a xenniálok viszonya a technológiához
Rüdiger Maas generációkutató szerint éppen ez az átmeneti helyzet adja a xenniálok egyik legnagyobb erősségét. Míg a fiatalabb generációk már beleszülettek a digitális világba, a xenniálok tudatosan élték meg annak kialakulását. Nemcsak használják a technológiát, hanem értik is a működését. Sokan közülük már fiatal felnőttként megtanultak programozni, és ma is nyitottak az új digitális megoldásokra. Nem ritka, hogy okosotthonokkal, digitalizált autókkal vagy számtalan mobilalkalmazással veszik körül magukat.
A technológiához való viszonyuk azonban nem csupán a használatban különbözik. Számukra a digitalizáció elsősorban hatékonyságot jelentett: egy eszközt, amely megkönnyíti az életet és a munkát. Ezzel szemben a fiatalabb generációk gyakran inkább szórakozásra és közösségi kapcsolatokra használják ugyanazokat a platformokat.
Így gondolkodnak a xenniálok munkáról és családról
A munka világában a xenniálok szintén sajátos helyet foglalnak el. Sok szempontból az X generáció értékeit viszik tovább: számukra a stabilitás, a hierarchia és a hagyományos, heti 40 órás munkarend természetes. Ugyanakkor már nyitottabbak a változásra és a technológiai újításokra, mint az idősebb kollégáik.
A legérdekesebb különbség talán a családi életben mutatkozik meg. Maas szerint a xenniál szülők gyakran tudatosan igyekeznek másképp nevelni a gyerekeiket, mint ahogyan őket nevelték.
Sokan közülük úgy érzik, gyerekként kevesebb figyelmet kaptak, ezért saját gyermekeiknél ezt próbálják kompenzálni. Több időt, több lehetőséget és több élményt szeretnének adni – legyen szó hobbikról, utazásról vagy egyszerűen minőségi együtt töltött időről.
Ezért vitatott a xenniálok létezése
Ez azonban néha túlzott óvatossághoz vagy védelmező hozzáálláshoz is vezethet. Felmerül azonban a kérdés: valóban léteznek-e a xenniálok mint külön generáció? A szakértők egy része szkeptikus. Maas szerint az ilyen köztes generációk sokszor inkább marketingkategóriák, mint tudományosan megalapozott csoportok. A fogalom a populáris kultúrából ered, és nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy valóban önálló generációként kellene kezelni őket. Mégis, sokan magukra ismernek ebben a leírásban. Talán éppen azért, mert a xenniális lét nem számokban, hanem élményekben és tapasztalatokban mérhető.
Egy másik internetes hozzászóló ezt így foglalta össze: több bennük a remény, mint az X generációban, de kevesebb a naiv idealizmus, mint a millenniumiakban.
Lehet, hogy a xenniálok nem hivatalos generáció, mégis egyfajta hidat képeznek múlt és jelen között. Olyanok, akik még emlékeznek egy lassabb, offline világra, de már teljes magabiztossággal navigálnak a digitális térben is – és talán éppen ez teszi őket igazán különlegessé.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: