Catherine Walters, a viktoriánus korszak legnépszerűbb kurtizánja – Mit tudott, hogy királyok hercegek és császárok is megfordultak nála?

A 19. században egészen meglepő módon lehetett karriert építeni. Erre volt tökéletes példa Catherine Walters esete, aki lovaglótudásának köszönhette, hogy az elit egyik kedvenc kurtizánjává vált. Az utolsó viktoriánus sztárkurtizán végül gazdag nőként halt meg, ám egy kínos pletyka kis híján derékba törte fényesen ívelő csillagát.

Az utolsó híres viktoriánus kurtizán: Catherine Walters, azaz Skittles

A drámázó kurtizán, Catherine Walters Szegény munkáscsaládba született Liverpoolban.

Devonshire hercege annyira félt haragjától, hogy New Yorkba menekült, mielőtt szakítottak.

Tekéslányból lovas modell: egy kurtizán felemelkedése

Catherine Walters Liverpoolban látta meg a napvilágot egy vámtiszt lányaként 1839. június 13-án, az ötgyerekes család pedig igen szűkös körülmények között élt. A nyomor és kilátástalanság elől 16 évesen egy gazdag támogatójával együtt Londonba szökött, ahol később tekepályán állt munkába. Egy maradandó eredménye volt az ott töltött időszaknak: ott szerezte Skittles becenevét, ugyanis a szó angolul tekét jelent.

Korabeli beszámolók szerint a fiatal lány nem volt annyira szép, mint inkább csinos, de sudár testalkata, kifogástalan tartása, valamint kivételes lovaglótudása révén kiemelkedett a tömegből. Tagja volt a „The Pretty Horsbreakes” nevű kurtizánokból álló csoportnak, akik elegáns viseletükben lovagoltak ki a Hyde Parka, nagy feltűnést keltve.

Zseniális lovas tudásának és elegáns fekete ruháinak köszönhetően Catherine Walters lovas modell lett – igen, a viktoriánus korszakban ez is egy szakma volt –, ami végül beemelte az arisztokrata körökbe.

Lovas fényképein semmit nem bízott a véletlenre, darázsderekát még vékonyabbra szerkeszttette a korabeli fotómanipulációs eljárásokkal. Tudatos tervezése révén ő lett az utolsó nagy viktoriánus kurtizán.

Catherine Walters, az utolsó viktoriánus sztárkurtizán

Élénk természete, kifogástalan viselkedése és kifinomult stílusa révén a legünnepeltebb sztrárkurtizánná vált, akinek kegyeiért mecénások hada versengett. Leghíresebb szeretője III. Napóleon francia császár, illetve a walesi herceg, a későbbi VII. Eduárd brit király volt, emellett költők, művészek múzsájává vált.