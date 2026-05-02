„Mindig erős nőnek tartottam magam – Aztán egy kapcsolat teljesen összetört”

„Világéletemben független, önálló nőként gondoltam magamra, aki a jég hátán is képes megélni. Nem, nem a Carrie Bradshaw-féle hisztérika, hanem az az igazi céltudatos, erős nő, aki felelősséget vállal, tudatosan él és betartja határait. Legyőzhetetlennek éreztem magam, mígnem egy péntek esti koktélozás alkalmával össze nem találkoztam egy daliás pasival, Mike-kal. Ugyan párkapcsolatunk alig másfél évet élt meg, ám a végén egy megtört roncsként kellett újjáépítenem magam” - kezdett bele a történetébe egy 29 éves nő, Tiffany az egyik internetes fórumon.

Egy toxikus párkapcsolat még egy erős nőt is képes megtörni.

Az erős nőt így tönkretette a toxikus párkapcsolata

A férfi eleinte a tenyerén hordozta, minden idillinek tűnt, gyorsan összeköltöztek, aztán jött a fekete leves.

Mike lerombolta másfél év alatt Tiffany önbizalmát, sőt, a nő eltávolodott a szeretteitől is. Végül egy váratlan fordulat után a nő a sarkára állt.

Az első találkozásukat hamarosan randik sorozata követte, kezdetben olyan volt, mint egy valóra vált álom: „Mike a tenyerén hordozott, jó érzés volt egy határozott, jó humorú férfit az oldalamon tudni, még a barátaival is megtaláltam a közös hangot” - fogalmazta Tiffany.

Nem vártak túl sokat a közös élet építésével, mindössze fél év után már összeköltöztek, ám a rózsaszín köd eloszlása után elkezdődtek az első összezördülések.

Nehezményezte, hogy mindig az én akaratom érvényesült, basáskodónak és megközelíthetetlennek bélyegzett. Valahogy mindig úgy lett kanyarítva a történet, hogy én lettem az antagonista, nekem kellett engedni.

A minta mindig ugyanaz volt: Mike minden látható előzmény nélkül duzzogni kezdett, ignorálta partnerét, majd egy váratlan pillanatban minden sértettségét rá zúdította.

„Mivel szerelmes voltam – vagy legalábbis hinni akartam benne, hogy így érzek – ilyenkor visszavonultam, és az erős nőkre jellemzően felelősséget vállaltam. Itt vette kezdetét a lejtmenet.”

Az állandó viták és passzív-agresszió oda vezetett, hogy Tiffany egy életvidám, független nőből egy öngyűlölettől fűtött, megkeseredett ronccsá vált, aki mindenben párja jóváhagyásra várt.