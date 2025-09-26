Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy régi bibliai történet új köntösben – Ruth és Boaz premier a Netflixen

romantika Netflix szerelem Biblia
Pópity Balázs
2025.09.26.
Tyler Perry most az amerikai zeneipar világába integrálva mutatja meg a család, a hit és a hűség fontosságát a Szentírás tanításán keresztül. Ruth és Boáz története az emberiség egyik legrégebbi, feljegyzett szerelmes története.

Nem gyakran fordulnak elő bibliai történetek a Netflixen, de most ez a helyzet: szeptember 26-án a Netflix a Szentírás alapján íródott filmdrámával lepi meg a közönséget. Ruth és Boáz története Ruth könyvében található, amely a Szentírás lenyűgöző teológiai műalkotása és az emberiség egyik első, lejegyzett romantikus története. Arra keresi a választ, hogy miként is van jelen Isten a mindennapjainkban. Tyler Perry úgy döntött, átdolgozza a 2000 éves tanítást, hogy az amerikai zenei világon keresztül hozza közelebb a modern ember számára a hűség, az újrakezdés és megváltás üzenetét. A könyv fő témái közé tartozik a hűség, az áldozat és az isteni gondoskodás, valamint a megváltás szimbolikája, amit Boáz testesít meg, amelyet a modern környezet egészen más megvilágításba helyez.

Ruth és Boáz
Ruth és Boáz történetét a Netflix az amerikai zeneiparon keresztül hozza közelebb a nézőkhöz.
Forrás:  Netflix

Tyler Perry a Netflixen ismét nagyot álmodott: a bibliai Ruth és Boáz szerelmi története újragondolva

A Netflix legújabb romantikus filmjében Ruth Moably (Serayah) egy tehetséges hip-hop előadó, aki egy személyes tragédia után kilép a zenei életből, hogy új életet kezdjen. Elköltözik Atlantából Tenessee-be, hogy ápolni tudja az elhunyt barátja anyját, Naomit (Phylicia Rashad). Itt találkozik Boázzal (Tyler Lepley), aki történetesen egy befolyásos zenei producer. Ő segít Ruthnak újraindítani a karrierjét, beilleszkedni az új környezetbe és megküzdeni a kihívásokkal. A film fókuszában az áll, hogy Ruth hogyan épül fel a gyászból és engedi be újra a hitet és a szeretetet az életébe.

Ruth története eredetileg egy özvegyasszonyról szól, aki hűségesen kitart az anyósa mellett és végül Boáz révén talál új otthonra, családra és közösségre. Tyler Perry adaptációjában az önfeláldozás és a hűség az atlantai hiphop- és gospelkultúrában kap más színezetet. Azzal, hogy a történet helyszínét áthelyezték a gabonaföldekről a rivaldafény és a stúdiók világába, a hűség, az önfeláldozás és a megváltás témái egészen más fénytörést kapnak. A film ezáltal képes hidat teremteni a film a mindennapok valósága, a zene és a hit között. A zenés világ hitelességét pedig olyan ikonok erősítik, mint Babyface, aki a saját zenei örökségével is hozzájárul a film hangulatához.

Boáz, mint a gondoskodás megtestesítője

Amíg a Szentírás eredeti szövegében Boaz az isteni gondoskodás jelképe, addig Perry verziójában egy befolyásos zenei producer. Nem csak Ruth zenei karrierjében segít, hanem a biztonság megteremtésében is. Új célokat ad Ruthnak. Ez a megoldás egyszerre hozza közel a Biblia tanításait a mai közönséghez és ad helyet a romantikának.

A történet, amely örök értékeket közvetít

Perry filmje emlékeztet minket, hogy a hit, a szerelem, a család, a hűség és az újrakezdés időtlen értékek, ezért mindegy, hogy valaki a gabonamezőn vagy az atlantai klubok forgatagában keresi a helyét, a történet üzenete nem változik: mindig van új esély egy jobb életre.

