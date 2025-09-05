„Lesz még pár gyermekem” — Szoboszlai Dominik már a családbővítésen gondolkodik?

Augusztus elején született meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka első gyermeke. A Liverpool középpályása azóta szárnyal, és nemcsak apaként, hanem futballistaként is. Az M4 Sportnak adott interjújában a családbővítést is kilátásba helyezte.
Az Arsenal elleni hétvégi rangadón nemcsak a mérkőzés embere lett Szoboszlai Dominik, de hivatalosan is őt választották a Premier League fordulójának legjobb játékosává. A fociértők szerint a vak is látja, hogy amióta megszületett a kislánya, a futballista a pályán is szárnyal, annak ellenére is, hogy jelenleg nem a saját posztján, hanem védőként játszik a Liverpoolban.
Az interjúban a riporter erre igyekezett rávilágítani, mire Szoboszlai először azt kezdte el magyarázni, hogy bár tény, hogy egyre jobb a pályán, de hogy ezt mi okozza, és okozhatja-e az apaság, azt nehéz megmondani.
„Soha nem tudjuk már meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem” — mondta nevetve Szoboszlai Dominik.
Vajon mit szól ehhez Buzsik Borka?
