„Lesz még pár gyermekem" — Szoboszlai Dominik már a családbővítésen gondolkodik?

Szoboszlai Dominik gyermek
Life.hu
2025.09.05.
Élvezi az apaságot Szoboszlai Dominik, aki a gyermeke születése óta sokak szerint a pályán is jobban teljesít. A Liverpool középpályása ebből le is vonta a következtetést: a családbővítés a megoldás.

Augusztus elején született meg Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka első gyermeke. A Liverpool  középpályása azóta szárnyal, és nemcsak apaként, hanem futballistaként is. Az M4 Sportnak adott interjújában a családbővítést is kilátásba helyezte.

Szoboszlai Dominik stílusban és egyre jobban hasonlít Beckhamre.
Szoboszlai Dominik családbővítésen gondolkodik?
Forrás:  Getty Images

Szoboszlai Dominiknak „lesz még pár gyermeke”

Az Arsenal elleni hétvégi rangadón nemcsak a mérkőzés embere lett Szoboszlai Dominik, de hivatalosan is őt választották a Premier League fordulójának legjobb játékosává. A fociértők szerint a vak is látja, hogy amióta megszületett a kislánya, a futballista a pályán is szárnyal, annak ellenére is, hogy jelenleg nem a saját posztján, hanem védőként játszik a Liverpoolban.

Az interjúban a riporter erre igyekezett rávilágítani, mire Szoboszlai először azt kezdte el magyarázni, hogy bár tény, hogy egyre jobb a pályán, de hogy ezt mi okozza, és okozhatja-e az apaság, azt nehéz megmondani. 

„Soha nem tudjuk már meg, hogy ha nem lett volna ez a szituáció, akkor is így kezdem a szezont, de ha ennek tudható be, akkor szerintem még lesz pár gyermekem” — mondta nevetve Szoboszlai Dominik.

Vajon mit szól ehhez Buzsik Borka? 

