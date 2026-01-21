30 éve mutatták be az Alkonyattól pirkadatig című filmet: nézzük, mennyit változtak a főszereplők azóta! − Videó

Az Alkonyattól pirkadatig 1996-ban került a mozikba, Quentin Tarantino forgatókönyve alapján, Robert Rodriguez rendezésében. A film különlegessége és egyben megosztó jellege abban rejlik, hogy a filmtörténet egyik legélesebb műfaji fordulatát hajtja végre: a menekülő bűnözőket követő road movie egyik pillanatról a másikra, minden előkészítés nélkül vámpírokkal teli horror-vígjátékká alakul.

Az Alkonyattól pirkadatig kerek évfordulót ünnepel

Szinte hihetetlen, de már három évtized eltelt azóta hogy, minden idők egyik legszürreálisabb vámpírfilmjén először szórakozhattunk. Lássuk, mennyit változtak a szereplők azóta! Már sokszor megállapítottuk, hogy a film főszereplőjének, George Clooneynak, aki tavaly egy szerep kedvéért még a haját is befestette, mennyire jól áll az öregedés, ha pedig valaki viszont nem változott, az Salma Hayek, az 59 éves színésznő ugyanis pontosan ugyanannyira gyönyörű, mint anno 29 évesen. Quentin Tarantinóra, aki szereplőiből rendre sztárt csinál, ez nem feltétlenül igaz, bár tény és való, hogy a zseniális rendezőt soha nem is a szépségéért szerettük. Ahogy Danny Trejót sem, aki mellett már 30 évvel ezelőtt sem mentünk volna el szívesen egy sötét sikátorban, pedig jól tudjuk, hogy a zord külső ellenére a szíve vajból van.

@life.hu_official 30 éve mutatták be az Alkonyattól pirkadatig című filmet Minden idők egyik legabszurdabb filmje kerek évfordulót ünnepel. #life #AlkonyattólPirkadatig #Hollywood #évforduló #mozi #előtteutána ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

