Chris Noth megtörte a csendet: így ért véget barátsága Sarah Jessica Parkerrel

Chris Noth hosszú hallgatás után most először beszélt nyíltan arról, miért szakad meg a kapcsolata Sarah Jessica Parkerrel. A 71 éves színész a Really Famous with Kara Mayer Robinson című műsor vendégeként idézte fel, mi történt a 2021-es botrány után, amikor több nő is szexuális zaklatással vádolta meg őt.

Chris Noth és Sarah Jessica Parker barátságának vége

Forrás: Getty Images North

Chris Noth szerint Sarah Jessica Parker reakciója, valamint a Szex és New York másik két főszereplője, Cynthia Nixon és Kristin Davis közleménye borzasztó csalódást jelentett számára. A három színésznő akkor azt írta:

„Mélyen elszomorítanak minket a Chris Noth ellen felhozott vádak. Támogatjuk azokat a nőket, akik előálltak és megosztották fájdalmas élményeiket. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz dolog lehet, és ezért elismerést érdemelnek.”

Chris Noth szerint azonban nem így kellett volna reagálniuk.

„Az általuk kiadott nyilatkozat – ami valójában nem volt más, mint márkamenedzsment – nem is tudom, szomorú volt, csalódást okozott, meglepődtem” – fogalmazott az interjúban. „Fel kellett volna hívniuk, és meghallgatni az én verziómat is. Sok éve ismernek, sok éve dolgozunk együtt.”

Hozzátette: „Megértem, hogy ez így hollywoodibb, mint Hollywood. De mielőtt kiadnak egy nyilatkozatot azok, akik ismernek engem, évek óta ismernek, hívjanak fel, hogy elmondhassam nekik az igazságot. Ez nem történt meg, és ez nagyon sajnálatos.”

Három nő vádolta szexuális zaklatással Chris Nothot

A botrány akkor robbant ki, amikor három nő is azt állította, hogy Chris Noth korábban szexuálisan zaklatta őket: az első eset állítólag 2004-ben, a második 2010-ben, a harmadik pedig 2015-ben történt. A színész minden vádat visszautasított, és közleményében azt írta: „Soha nem léptem át ezt a határt. Ezek teljes kitalációk, olyanok, mint egy rossz regény.”

Az esetek után a színésztől nemcsak a kollégái határolódtak el, hanem a Szex és New York folytatásából, az És egyszer csak... című sorozatból is kihagyták: bár Mr. Big karaktere eredetileg visszatért volna az évadzáróban, jeleneteit végül nem mutatták be.

Chris Noth az interjúban arról is beszélt, hogyan hatott rá mindez emberileg.