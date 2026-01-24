Az esküvő előtt is utálta, de egy címlap miatt rágott be végképp Nicolára Victoria Beckham – Mutatjuk

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Új részletek láttak napvilágot a Beckham családon belüli viszályról. Bennfentesek szerint Victoria Beckham és menye, Nicola Peltz már jóval a 2022-es esküvő előtt sem tudtak kijönni egymással. Minden közös fotójuk csak a külvilágnak szólt, de egy kanál vízben meg tudták volna fojtani egymást.

Bennfentesek és Brooklyn Beckham legutóbbi közösségimédia-posztja egyaránt azt erősítik meg, hogy Victoria Beckham és Nicola Peltz között már az esküvő előtt hónapokkal nagyn feszült volt a viszony. 

Victoria Beckham és Nicola Peltz a Lola sajtópremierjén.
Victoria Beckham és Nicola Peltz csak a külvilág előtt mutatták, hogy minden rendben van közöttük. 
Forrás: Getty Images
  • Brooklyn hatoldalas Instagram-posztban tálalt ki.
  • Brooklyn egy 2022-es Tatler-címlapon Az új Mrs. Beckhamnek nevezte feleségét, ami tovább élezte a helyzetet.
  • A bennfentes szerint már a 2022 áprilisi floridai esküvő előtt se kedvelte egymást Victoria és Nicola.
  • „Az esküvő előkészületei szörnyűek voltak” – tette hozzá ugyanaz a forrás.
  • A kommunikáció mindig is minimális volt Victoria Beckham és Nicola Peltz között.

Victoria Beckham féltékeny volt Nicolára

A Page Sixnek 2022 augusztusában nyilatkozó forrás szerint Nicola Peltz nem akarta, hogy Victoria Beckham részt vegyen az esküvőjük szervezésében, ami nem tetszett az amúgy is kontrollmániás Victoriának. A bennfentes elmondta, hogy a két nő alig szólt egymáshoz, ha egy légtérben voltak, folyamatos volt a feszültség. Brooklyn már az esküvő után 2022 augusztusában egy érzéki címlapképet osztott meg az Instagramján, ami brit Tatler magazinban jelent meg, és amelyen modellfeleségét Az új Mrs. Beckhamnek nevezte, ami Victoriának nagyon nem tetszett. „Úgy érezte, Brooklyn elvett tőle valamit. Nagyon gyerekesen viselkedett. Azt kellett volna látnia, hogy fia mennyire boldog, de ehelyett csak saját mgával és a vélt sérelmével törődött. Szó szerint féltékeny volt Nicolára” − nyilatkozta akkor egy jólértesült. A bennfentesek szerint ez fordítva is igaz volt, Nicola féltékenységet érezhetett Victoria sikerei miatt, és legalább a saját esküvőjén szeretett volna kilépni a volt Spice Girl árnyékából − írja a Page Six.

A konfliktus január 19-én éleződött ki, amikor Brooklyn egy hosszú Instagram-sztoriban tette közzé, hogy nem békül ki a szüleivel, és azt is leírta, hogy miért döntött így. Azt állította, Victoria és David már az esküvője előtt megpróbálták lehetetlenné tenni a kapcsolatát, ami a házasságkötés után még durvább lett. „A feleségemet a családom nem tiszteli és nem is fogadja el” – írta Brooklyn Beckham, aki Nicola Peltz milliárdos szüleivel állítólag nagyon jó viszonyt ápol. A Beckham házaspár erősen fontolgatja, hogy egy interjúban elmondják az ő verziójukat is

