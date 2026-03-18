Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 18., szerda Ede, Sándor

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
nagyjátékfilmek

Leonardo DiCaprio ajánlásával: 5 Paul Thomas Anderson-film, amit mindenképp látnod kell

ABC live -
Hajdu Viktória
2026.03.18.
Egy Oscar-díj néha csak megerősítés, de nála inkább koronázás. Összegyűjtöttük Paul Thomas Anderson 5 legjobb filmjét, amit jobb, ha legalább egyszer megnézel!

Ha eddig bárkinek kétsége lett volna, most végleg eloszlatjuk. Paul Thomas Anderson a kortárs filmművészet egyik legnagyobb alakja. Mutatunk 5 filmet, amit imádni fogsz, főleg, ha tetszett, az Egyik csata a másik után. 

Paul Thomas Anderson Oscar-díjat nyert 2026-ban
Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után filmje összesen 6 Oscart zsebelt be. 
Forrás: Getty Images North America

Oscar-díjas lett Paul Thomas Anderson – Ezek a filmek alapozták meg a sikerét

  • Paul Thomas Anderson filmrendező 2026-ban elnyerte a legjobb rendező Oscarját.
  • Új filmje, az Egyik csata a másik után politikai és érzelmi szempontból is nagy dobás.
  • 5 legjobb film, amelyek végleg legendává tették.

A direktor idén is hazavihette a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, ráadásul nem is akármilyen filmmel. Az Egyik csata a másik után nemcsak hosszával (több mint 2 óra 40 perc), hanem súlyával is dominál. 

A film egy széteső Amerikát mutat be, középpontjában Leonardo DiCaprio karakterével, egy egykori forradalmárral, aki lánya megmentéséért menekül. A történet egyszerre személyes dráma és társadalmi tükör – az a fajta film, ami után egyszerre akarsz gondolkodni és egy kicsit csak bambulni magad elé a stáblista után.

Egyébként a produkció már korábban is tarolt: Critics Choice, Golden Globe (ahol egy csodás mém is született Leoról) , BAFTA – és most az Oscar. Szóval igen, ez az a „mindenki tudta, hogy meg fog történni” pillanat volt.

De hogyan jutott el idáig? Nézzük azt az 5 filmet, ami megágyazott ennek a diadalnak.

A Magnólia (1999) egy igazi érzelmi hullámvasút, ahol Tom Cruise, Julianne Moore és Philip Seymour Hoffman sorsa fonódik össze. Több történet, egyetlen nagy kérdés: hogyan kapcsolódunk egymáshoz? Spoiler: néha elég kaotikusan.

Aztán jött a Kótyagos szerelem (2003), ahol Adam Sandler kilépett a vicces fiú skatulyájából. Egy szorongó férfi és a szerelem – furcsa párosítás, de Anderson kezei között működik. Sőt, Cannes-ban díjat is hozott neki.

A Vérző olaj (2007) már egy másik liga. Daniel Day-Lewis olajmágnása egyszerre lenyűgöző és ijesztő. Kapitalizmus, hatalom, vallás – könnyed esti filmnek semmiképp nem mondanánk, de kihagyhatatlan.

A Fantomszál (2017) elegánsabb, de nem kevésbé feszült. Egy divattervezőnek és múzsájának toxikus kapcsolata bontakozik ki, ahol a szépség mögött komoly érzelmi játszmák húzódnak. És igen, az Oscar a jelmezekért teljesen megérdemelt volt.

Végül pedig ott az új csúcs: az Egyik csata a másik után (2025). Leonardo DiCaprio talán egyik legérzelmesebb alakítását hozza, miközben a film két évtizeden átívelő történetben mutatja be egy apa bukását és küzdelmét. Inspirációként Thomas Pynchon Vineland című regénye szolgált, ami már önmagában is elég erős alap. 

Viszont ez a forgatás sem ment zökkenőmentesen: több helyszínen is bonyodalomba ütköztek az ott élőkkel, ezért a forgatás több hónapot is csúszott. A nehézségek azonban kifizetődtek. Ugyan Leo nem kapott Oscart – most sem – de a film a 13 jelölésből 6 Oscar-díjat hazavihetett. 

Ezek is érdekelhetnek: 

Az Oscar 2026 legnagyobb kulisszatitkai: mellőzött sztárok, pletykák és az exkluzív after party rejtélyei

Az Oscar 2026-os gálája most is tartogatott izgalmakat: összegyűjtöttük Hollywood legpikánsabb pletykáit.

Timothée Chalamet-t kigúnyolták az Oscaron: így védte meg Kylie Jenner – Videó

Kellemetlen pillanatokat élt át Timothée Chalamet a 2026-os Oscar-gálán: a műsorvezető és még néhány díjazott a balettről tett korábbi megjegyzései miatt kezdtek viccelődni rajta. Egy testbeszéd-szakértő szerint barátnője, Kylie Jenner igyekezett tompítani a helyzetet.

Oscar 2026: kislányuk születése óta először jelent meg a vörös szőnyegen Chris Evans és Alba Baptista

A sztárpár először vett részt együtt az Oscar-gálán, így azonnal a figyelem középpontjába kerültek – főleg, hogy nemrég lettek szülők. Chris Evans és Alba Baptista kislánya néhány hónapja született meg.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
