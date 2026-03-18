Leonardo DiCaprio ajánlásával: 5 Paul Thomas Anderson-film, amit mindenképp látnod kell

Ha eddig bárkinek kétsége lett volna, most végleg eloszlatjuk. Paul Thomas Anderson a kortárs filmművészet egyik legnagyobb alakja. Mutatunk 5 filmet, amit imádni fogsz, főleg, ha tetszett, az Egyik csata a másik után.

Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után filmje összesen 6 Oscart zsebelt be.

Oscar-díjas lett Paul Thomas Anderson – Ezek a filmek alapozták meg a sikerét

Új filmje, az Egyik csata a másik után politikai és érzelmi szempontból is nagy dobás.

5 legjobb film, amelyek végleg legendává tették.

A direktor idén is hazavihette a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat, ráadásul nem is akármilyen filmmel. Az Egyik csata a másik után nemcsak hosszával (több mint 2 óra 40 perc), hanem súlyával is dominál.

A film egy széteső Amerikát mutat be, középpontjában Leonardo DiCaprio karakterével, egy egykori forradalmárral, aki lánya megmentéséért menekül. A történet egyszerre személyes dráma és társadalmi tükör – az a fajta film, ami után egyszerre akarsz gondolkodni és egy kicsit csak bambulni magad elé a stáblista után.

Egyébként a produkció már korábban is tarolt: Critics Choice, Golden Globe (ahol egy csodás mém is született Leoról) , BAFTA – és most az Oscar. Szóval igen, ez az a „mindenki tudta, hogy meg fog történni” pillanat volt.

De hogyan jutott el idáig? Nézzük azt az 5 filmet, ami megágyazott ennek a diadalnak.

A Magnólia (1999) egy igazi érzelmi hullámvasút, ahol Tom Cruise, Julianne Moore és Philip Seymour Hoffman sorsa fonódik össze. Több történet, egyetlen nagy kérdés: hogyan kapcsolódunk egymáshoz? Spoiler: néha elég kaotikusan.

Aztán jött a Kótyagos szerelem (2003), ahol Adam Sandler kilépett a vicces fiú skatulyájából. Egy szorongó férfi és a szerelem – furcsa párosítás, de Anderson kezei között működik. Sőt, Cannes-ban díjat is hozott neki.

A Vérző olaj (2007) már egy másik liga. Daniel Day-Lewis olajmágnása egyszerre lenyűgöző és ijesztő. Kapitalizmus, hatalom, vallás – könnyed esti filmnek semmiképp nem mondanánk, de kihagyhatatlan.

A Fantomszál (2017) elegánsabb, de nem kevésbé feszült. Egy divattervezőnek és múzsájának toxikus kapcsolata bontakozik ki, ahol a szépség mögött komoly érzelmi játszmák húzódnak. És igen, az Oscar a jelmezekért teljesen megérdemelt volt.