2026. ápr. 23., csütörtök

Kiderült, mi okozta a 15 éves lány halálát, akit a híres rapper kocsijában találtak meg

bűntény gyilkosság Tesla rapper
Szabados Dániel
2026.04.23.
Hosszú hónapok bizonytalansága után végre kiderült, mi okozta annak a 15 éves lánynak a halálát, akinek holttestét tavaly szeptemberben találták meg D4vd autójának csomagtartójában. A Los Angeles megyei igazságügyi orvosszakértői hivatal szerdán tette közzé az eredményeket.

Celeste Rivas Hernandez halálát több szúrt sérülés okozta. A fiatal lány holttestét a D4vd nevű, ismert rapper Teslájában találták meg. Az ügyet emberölésként kezelik.

D4vd, a rapper, akinek autójában megtalálták a 15 éves Celeste Rivas Hernandez holttestét
D4vd, a rapper, akinek autójában megtalálták a 15 éves Celeste Rivas Hernandez holttestét
Forrás: Getty Images Europe

A hatósági közlés szerint a tinédzser testén, főként a mellkasán és a hasán szúrt sebeket találtak. A boncolási jegyzőkönyv arra is kitért, hogy a sérülések környékén kék műanyagdarabokat találtak. A toxikológiai vizsgálat metamfetamint, valamint kisebb mennyiségű alkoholt mutatott ki Celeste szervezetében, a szakértők ugyanakkor egyértelművé tették, hogy ezek nem járultak hozzá a halálához. Bár a holttest megtalálása után már készült előzetes szakvélemény, és a halál okát, illetve körülményeit tavaly decemberben megállapították, a nyomozás érdekeire hivatkozva eddig nem tették közzé a részleteket.

D4vd tagadja a vádakat, azt állítja, nincs köze Celeste Rivas Hernandez meggyilkolásához

A BBC szerint David Anthony Burke azaz D4vd ellen emberölés miatt emeltek vádat. A gyanú szerint a lány 2025. május 5-én veszíthette életét, vagyis jóval azelőtt, hogy a holttestét szeptemberben megtalálták volna. A Los Angeles-i kerületi ügyészség közlése szerint Celeste április 23-án találkozott Burke-kel, ezt követően azonban a család többé nem hallott felőle. Hét hónap telt el, mire a rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt. Burke tagadja a vádakat.

Az eset a zeneiparban komoly visszhangot váltott ki. A holttest megtalálása után David Anthony Burke csendben lemondta amerikai turnéját, és elhalasztotta új albuma népszerűsítését is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu