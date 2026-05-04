A világ imádta, a férfiak összetörték – Audrey Hepburn szerelmi élete nem volt tündérmese

Kevés olyan világsztár létezett, aki a természetes szépség, a kifinomult elegancia és az emberi jóság megtestesítésére egyszerre volt képes, Audrey Hepburn azonban – aki ma lenne 97 éves – ezen személyek közé tartozott. Az ikon azonban nemcsak a filmvásznon varázsolta el a közönséget, a való életben is sokak példaképe, sőt akár titkos ábrándja is lett. Ám miközben élete tökéletesnek látszott, kevesen tudták róla, hogy számos olyan magánéleti megpróbáltatással kellett szembenéznie, amiket nem feltétlen akart a nyilvánosság elé tárni. Bár a világ számára mindmáig egy felejthetetlen ikon, és legenda maradt, valójában egy érzékeny, szeretetre vágyó nő volt, aki ugyanúgy kereste a boldogságot, mint bárki más.
Audrey Hepburn legfontosabb szerepe
A híres ikon számtalan klasszikusban nyújtott felejthetetlen alakítást, többek között a Római vakációban, a Háború és béke kalsszikusában, valamint a My Fair Lady című alkotásban, és bár ikonikus szerepei tették őt világhírűvé, számára a legnagyobb boldogságot mégsem a hollywoodi csillogás jelentette.
Ő maga is sokszor hangoztatta, hogy úgy érzi, élete legfontosabb és legmeghatározóbb szerepe nem a vásznon játszott karaktereihez kötődik, sokkal inkább az anyasághoz és a gyermekeivel való kapcsolatához, ami számtalan nehézség ellenére is a legnagyobb ajándékot jelentette számára.
Két fiát, Seant és Lucat mindennél fontosabbnak tartotta, és számos elfoglaltsága mellett mindvégig igyekezte őket végtelen szeretettel nevelni, valamint az élete középpontjába helyezni. Magánéletében azonban rosszul sikerült kapcsolatai és házasságai jelenteték a legnagyobb nehézséget számára, amit bár lászólag igyekezett véka alá rejteni, egy ekkora hírnévvel rendelkező ikon esetében ez szinte lehetetlennek bizonyult.
Férfiak, akik összetörték Audrey Hepburn szívét, mielőtt megtalálta az igazit
A szerelmi élet sosem egyszerű, egy nemzetközileg elismert színésznő esetében pedig pláne nem az. Bár Audrey mindent megtett annak érdekében, hogy kapcsolatait megóvja a nyilvánosság elől, problémái mégis újra és újra a reflektorfénybe kerültek.
A színésznő hiába törekedett a diszkrécióra, nem mindig tudta tökéletesen elrejteni az élete nehézségeit, pláne nem a párkapcsolati problémáit, amiből ő bizony bővelkedett.
Audrey Hepburn szívét az évek alatt több férfi is megérintette, – számos meg is sebezte, – akik között olyan nevek is előfordultak, ami sokakk számára meglepő lehet:
- James Hanson
A színésznőnek még fiatalkorában kellett volna oltár elé állnia az iparmágnással, azonban az ikon még az esküvő előtt lemondta az eljegyzésüket a távolságra, valamint színészi programjaira hivatkozva.
- John F. Kennedy elnök
A Fehérház volt titkára életrajzában megosztotta az egykori elnök és a színésznő viszonyát, miközben a férfi Jackie Kennedyvel volt házas.
Audrey-nak volt ez a mámorító nevetése – nagyjából olyan, mint amit a képernyőn látni lehetett –, de emellett megvolt ez a nagyon szexi, nagyon pajkos oldala is, amit a közönség soha nem látott.
– így hivatkozott az ikonra az egykori kormányfő.
- William Holden
Audrey állyítólag mély szerelmi viszonyt folytatott a Sabrina című filmben szereplő kollégájával, William Holdennel is. Holden évekkel később a Daily Mailnek is nyilatkozott kapcsolatukról, ahol Audrey-ra élete szerelmeként hivatkozott. A kapcsolat azonban csúfos véget ért, miután Holden a színésznőnek elárulta, hogy vazektómián esett át volt felesége kérésére, így többé nem lehet gyereke.
- Mel Ferrer
Nem sokkal a Holdennel való szakításuk után Audrey megismerkedett első férjével, a színész és rendező kollégájával, és rögtön egymásba szerettek. A kapcsolatuk során végül egy meghitt svájci esküvőn kötöttek házasságot. Egy vetélés és egy halva születés után végül 1960-ban megszületett közös gyermekük is, Sean Hepburn Ferrer.
A pár számos filmszerepben is együtt játszott, többek között a Háború és békében is láthatóak együtt.
A filmiparbeli hűtlenségi pletykák ellenére is 14 évig boldog házasságban éltek, azonban egy idő után kapcsolatuk megromlott, és véget vetettek annak.
- Robert Anderson
Audrey első házasságáról szóló pletykák úgy tűnik nem lehettek alaptalanok, ugyanis a feltételezések szerint, – amiben arról beszéltek, hogy viszonyt folytatott A szerzetes című filmből ismert partnerével, – végül mégis igaznak boizonyultak.
Hepburn ezt a románcot állítólag Ferrer házasságon kívüli kalandjainak megtorlásaként kezdte, és nem gondolta volna, hogy a titkáról előbb-utóbb lehullhat a lepel.
- Andrea Dotti
Első válását követően a színésznő végül újból megházasodott, ezúttal pedig egy olasz pszichiáter-neurológussal kötötte össze az életét. Hat hónappal azután, hogy Rómába összeköltöztek, Audrey bejelentette terhességét, aminek során második gyermeke, Luca Dotti született. 13 éves házasságuk azonban telis-tele volt hullámvölgyekkel, azt suttogták, hogy a hollywoodi filmikonnak újabb vetélésekkel kellett szembenéznie, emellett férjével kapcsolatban hűtlenségi pletykák is felmerültek, amelyek időről időre a sajtó címoldalára is kerültek, tovább nehezítve a kapcsolatuk mindennapjait.
- Ben Gazzara
Mielőtt megszakította volna házasságát Dottival a színésznő, olyan pletykák is terjengtek róla, hogy viszonyt folytatott a Bloodline című filmben játszó Gazzarával, aki később egy nyilatkozatában erősítette meg a feltételezéseket:
Én is boldogtalan voltam a házasságomban, és szenvedtem, így egymásnak nyújtottunk vigaszt, és egymásba szerettünk.
A film forgatása után azonban a két színész végül külön utakra tért, így ez a kapcsolat sem bizonyult tartósnak Audrey életében.
Szerelmi élete végül célba ért
A hollywoodi ikon, Audrey Hepburn számos szívfájdalom után sem tett le arról a vágyáról, hogy végül megtalálja igaz szerelmét, egy olyan felnőtt és érett kapcsolatot, amelyre mindvégig vágyakozva gondolt. A színésznő ugyanis 1980-ban végül megismerkedett egy holland üzletemberrel, Robert Woldersszel, akivel a találkozásuk után szinte azonnal kialakult a kémia közöttük.
Wolders később úgy nyilatkozott a sorsdöntő pillanatukról, hogy ennek így kellett lennie, hiszen akkor és ott álltak igazán készen egymásra.
Ez volt számára az a tipikus „jókor, jó helyen, jó személlyel” élmény, amire mindenki vágyakozással gondol. Azt is megosztotta, hogy ha korábban találkoztak volna, talán nem lettek volna képesek együtt eljutni azokhoz a felfedezésekhez, amelyeknek köszönhetően a kapcsolatuk végül kiállhatta az idő próbáját, és ami után együtt öregedhettek meg.
