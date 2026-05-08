Magyar tetoválónál járt a Bridgerton család sztárja - VIDEÓ

Nicola Coughlan karján egy olyan tetoválás díszeleg, mely egy magyar tetoválóművész keze munkáját dicséri. Ugyanis a Bridgerton család sztárja Szincsak Vivien szalonjába tárt be, hogy új mintát varrasson a karjára, illetve egy másikat kiegészítse. Vivi korábban az Instagramon posztolt az élményről, ám nemrég bővebben nyilatkozott a színésznővel való közös munkáról.

Forrás: pfofimedia

„Az egész úgy kezdődött, hogy Aimee Lou Woodot tetováltam.” Számolt be róla Szincsak Vivien, aki olyan ízléses tetoválást készített a Fehér Lótusz és a Szexoktatás sztárjának karjára, hogy amikor Nicola Coughlan meglátta, eldöntötte, hogy ő is ellátogat a szalonba. A Bridgerton család színésznője Aimee barátnőjeként mutatkozott be, noha Vivi pontosan tudta, ki érkezik hozzá. Bevallása szerint negyed órával elfogta az idegesség, ám amint megérkezett a színésznő, azonnal elillant.

Annyira szerény, hétköznapi és emberi volt, meg nem mondanád, hogy egy híres színész.

Mély beszélgetésbe kezdtek, ahol többek között karrierjéről, megélhetésről és a hírnév árnyoldalairól beszélgettek, főleg személyes témák kerültek terítékre. „Sokat mesélt a karrierjéről és az idáig vezető útról, ami tök tanulságos, mert ugyanazokon a dolgokon ment át ő is, mint mindenki más, aki Londonba költözik.”

Talán az volt a Tiktok-videó legsokkolóbb része, amikor Nicola magánszférájának hiányát említi, például, hogy még temetéseken is szelfit kérnek tőle. Miután felkerült a félhold és a két csillag felkerült a színésznő karjára, Vivien már igazi rajongóvá vált.

100%-osan megmaradt annak az ír lánynak, aki volt. Semmi sallang, semmi fellengés, semmi celebkedés. Eddig is nagyon kedveltem, mint színészt, de most mér igazi rajongóvá váltam.

