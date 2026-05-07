Rihanna és A$AP Rocky Met-gálás balhéjáról beszél mindenki: kiderült, tényleg veszekedés állt-e a háttérben

Május 4-én Rihanna és A$AP Rocky végre visszatért a divatvilág legfontosabb eseményére, a Met-gálára, de az örömük nem volt felhőtlen. Miközben a vörös szőnyegen még fülig ért a szájuk, a színfalak mögött egészen más arcukat mutatták: a kamerák egy olyan feszült vitát rögzítettek, amitől azonnal felbolydult az internet. Mutatjuk a felvételeket!

Rihanna és A$AP Rocky még sem az az álompár, akinek mutatják magukat? Május első hétfőjén rendezték meg a Met-gálát, és mint a vörös szőnyeg koronázatlan királynője, Rihanna is a meghívottak között volt.

A páros 2020 novemberében kezdett el randizni, és azóta Hollywood egyik bálvány duójává váltak.

A mosolygós vörös szőnyeges képek után, a páros között komoly feszültség volt, amit videón is elkaptak.

A pletykagépezet akkor indult be igazán, amikor a TMZ közzétett egy felvételt, amin a pár egy sötétített ablakos limuzin hátsó ülésén látható – és láthatóan nem éppen szerelmes szavakat suttogtak egymás fülébe. A rajongók azonnal kiszúrták a „viharfelhőket”, és a helyzet csak fokozódott egy másik videó után.

Rihanna and A$AP Rocky appear exhausted after a long Met Gala night.

Ezen Rihanna egy jeges pillantással méregette Rocky-t, miközben a rapper éppen az énekesnő Tyla-val és a Swarovski kreatív igazgatójával csevegett a Met-gála vörös szőnyegén. Ráadásul Rocky az interjú végén beáll Rihanna elé, teljesen kitakarva a sztárt. A kommentelők azonnal két táborra szakadtak: egyesek szerint Rihanna látványosan levegőnek nézte a feltörekvő sztárt, Tyla-t, mások szerint pedig egy hatalmas házastársi veszekedésnek lehettünk szemtanúi.

oh so this is why they were arguing-

Nem ez az első, hogy A$AP Rocky botrányba keveredik. A popkultúra rajongói tudják, és számon tartják, hogy a rapper szinte minden nagy eseményen, partin vagy vörös szőnyegen más nőkkel cseveg. De a bonyodalom nem itt kezdődik, hanem ott, hogy a férfi sokszor megöleli vagy arcon csókolja ezeket a nőket, míg Rihanna valahol a parlagon nézi az egészet.

A rajongók már a válópert vizionálták, de a párhoz közeli források most tiszta vizet öntöttek a pohárba. A belsős infók szerint szó sincs szakításról vagy féltékenységről: „Egyszerűen hulla fáradtak voltak. Egész nap talpaltak, a szülői kimenő végére pedig teljesen kimerültek.” Bár nem tudjuk, ki is ez a belső forrás ez a komment inkább csak tűzoltásnak tűnik, mintsem igazi magyarázatnak.