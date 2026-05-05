Pár másodperces IQ-teszt: csak az emberek 2%-a találja meg az elrejtett tárgyat

Gyere, és tornáztasd meg az agytekervényeidet! Ezzel a szuper IQ-teszttel pár másodperc alatt feltérképezheted, hogy milyen a logikád, mennyire gyorsan látsz át egy hirtelen helyzetet. Nem mellékesen pedig megtudhatod, benne vagy-e az emberek kiváltságos 2 százalékában.

Menni fog ez az egérkés IQ-teszt?

Kisegeres IQ-teszt Ebben a rejtvényben egyetlen tárgyat kell megtalálnod.

Egerek és sajtdarabok is megpróbálják majd elvonni a figyelmed.

Ráadásul időre megy, szóval elő a koncentrációt.

Képzeld el, hogy egy egérparadicsomba csöppensz. Mindenhol finomabbnál finomabb sajtok várnak rád, és bizony nem kell értük megharcolnod, hiszen jut bőven neked és a társaidnak is. Helyezzük át ezt a helyzetet egy képes rejtvénybe. Adott a sok szürke egérke, és a sárga, lyukacsos sajtok, valami mégsem stimmel. Jaj, hiszen a kisgyerek, aki létrehozta egérfalvát, véletlenül bedobott egy nem oda illő tárgyat! Segíts neki, és oldd meg a fejtörőt!

A rejtvény feladványa: találd meg a képen megbújó dobókockát mindössze 7 másodperc alatt!

IQ-teszt: találd meg a dobókockát!

Miért szeretjük ezeket a fejtörőket?

Az ilyen jellegű keresgélős IQ-tesztek egyrészt remek szórakozást ígérnek, másrészt gyorsak, de számtalan képességedet és készségedet letesztelheted a segítségükkel. A mostani képes rejtvény ráadásul még azoknak is kedvez, akik egyébként félnek vagy irtóznak a rágcsálóktól.

Az IQ-teszt megoldása

Sikerült megtalálnod időn belül a dobókockát? Ebben a estben gratulálunk, hivatalosan is bekerültél az emberek elit 2 százalékába, hiszen olyan gyorsan pörgött az agyad, mint keveseké. Ha most nem sikerült, ne csüggedj! Gyakorolj más hasonló fejtörőkkel, hogy ráérezz a megoldás logikájára. Persze az is lehet, hogy csupán nem tudtál eléggé koncentrálni. Ez előfordul, főként a rohanó világunkban. Mindenesetre mutatjuk, hová esett a sárga dobókocka:

Fejtörő megoldása: bizony, nem is volt annyira nehéz kiszúrni.

Forrás: Bright Side

