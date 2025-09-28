Túl a vanílián: 5 gyertya, amelyek az őszi estéidbe hamisítatlan hygge-élményt csempésznek

Vanília, vanília, vanília. Ha gyertyáról van szó, szinte minden polc tele van vele, de valljuk be, egy idő után a jól ismert illat unalmassá válik. Az sötét őszi estéken viszont sokkal többet érdemlünk annál, mint hogy „vaníliás hangulatban” üljünk a kanapén. Itt az ideje, hogy szintet lépjünk, és felfedezzük azokat az gyertyaillatokat, amelyek tényleg átölelik a lelkünket.

Újra itt a gyertyaszezon: lazulj el a jobbnál jobb illatokkal

Forrás: Shutterstock

Itt az ősz, itt a gyertyaszezon: mutatjuk a legjobb illatokat

A jó hír az, hogy ma már nem csak az illata miatt jó egy gyertya, az is fontos lehet, miből készült. A szójagyertyák például allergénmentesek, nem kormolnak, és nem kell attól tartanod, hogy a meghitt hangulat mellé némi fejfájás is társul. Egészségesebb, környezetbarátabb és sokkal tartósabb alternatívái a klasszikus paraffingyertyáknak, tehát bűntudat nélkül égetheted őket. Semmi egészségkárosítás, csak tiszta illat, lágy fény és nyugodt este.

És most jöjjenek azok a gyertyák, amelyek garantáltan leváltják a vaníliás korszakodat. Ez az öt illat olyan, mintha beköltözne hozzád az ősz minden szerethető oldala: a fűszeres sütőtök, a karamell, a gesztenye és a friss naplementék hangulata.

YANKEE CANDLE – Autumn Sunset Signature 11 990Ft

Forrás: yankeegyertya.hu

Ez az illat olyan, mint egy romantikus naplemente, csak a nappalidban. A narancsos-boros jegyek, a fűszeres alap és a meleg, gyümölcsös illat együtt tényleg azt az érzést adják, mintha egy őszi erdő szélére költöztél volna. Ráadásul a Yankee Candle klasszikusan erős illatvilágával megtölti a teret, így már az első öt perc után egy őszi filmdíszletben érzed magad.

Morelightcandle – Salted Caramel 5490Ft

Forrás: morelightcandle.hu/

Ha az édes illatok a gyengéid, akkor itt a függőséged új tárgya. Sóskaramell-gyertyát gyújtani olyan, mintha egy desszertboltot rendeltél volna haza, de nulla kalóriával. A szójagyertya természetes alapanyaga miatt pedig nem lesz túl nehéz vagy émelyítő, inkább kellemes, meleg édesség, amitől még a kanapéd is puhábbnak tűnik.

Andyourstories – Roasted Chestnut 5595Ft

Forrás: andyourstories.com/

Emlékszel arra az illatra, amikor a karácsonyi vásárban sült gesztenyét árulnak? Ez a gyertya pontosan azt hozza el neked. Egy kicsit füstös, egy kicsit diós, nagyon nosztalgikus és olyan hangulatot teremt, mintha kint lennél a főtéren, miközben valójában csak a meleg lakásodban nézed a Netflixet.