Mostantól Shakespeare írja a divat szabályait − Segítünk, hogy állíts össze egy saját reneszánsz szettet

Figyelem, érkeznek a bő ujjú felsők, a parasztblúzok, a fodrok, a masnik és az egyedi gallérok! Idén több nagy divattervező is visszanyúlt a Shakespeare-korabeli divathoz, annak drámai és romantikus vonásai miatt.

Shakespeare-korabeli divat

A Chanel merész, fodros gallérokkal és romantikus blúzokkal idézte meg az angol írógéniuszt. Alexander McQueen a gótikus elemekre és színházi jellegű jelmezekre, azon belül a fűzős felsőrészekre fókuszált. Bella Hadid idén egy vintage, galléros Vivienne Westwood-blúzt viselt farmerrel és balettcipővel. A szettet gondolatban rögvest el is irigyeltük tőle. Simone Rocha ír divattervező legutóbbi mestermunkái is a modern shakespeare-i stílus szellemében készültek:

puffos ujjak, áttetsző rétegek, fűzős felsőrészek, szalagok és hímzett betétek díszítik a különböző outfiteket.

A Milánói Divathéten is erőteljes volt a Shakespeare-vonal

Shakespeare a te szekrényedet is átrendezi

Kipróbálnád, hogy állnak a Shakespeare korabeli outfitek? Akkor alkosd meg a reneszánsz szetted! Nincs más dolgod, mint beszerezni sok szép fodros, csipkés és galléros ruhát, például egy virágmintás brokát miniruhát, egy fehér fodros blúzt, egy kényelmes szatén balerina cipőt és egy szépséges masnis zoknit vagy lábszármelegítőt. Merthogy a balettcipő és a lábszármelegítő iránti rajongás 2025-ben és 2026-ban sem szűnik, köszönhetően a TikTok balletcore trendjének.

Inspirálódj a következő fotókból, és állíts össze te is egy Shakespeare-korabeli szettet

Lapozd végig galériánkat, mert eláruljuk, hol szerezheted be a Shakespeare-stílusú ruhadarabokat. A reneszánsz divat az egyik legjobb dolog, ami idén történhet veled. Alkosd meg a szetteket, hódíts velük a hétköznapokon is, és ne feledd: Shakespeare élt, él és élni fog!