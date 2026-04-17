Meghan Markle ujjatlan selyemruhában jelent meg – Most mindenki hasonló vibe-ot akar

Akár szereted Meghan Markle-t, akár nem, ez az ujjatlan selyemruha most biztosan felkerül a „ruhabankancslistádra”. És ehhez van egy jó hírünk: te is elérheted ezt az elegáns hatást, el is áruljuk, hogyan!

Meghan Markle ruhájára mindenki felfigyelt.

Meghan Markle, a botrányokkal övezett divatdiktátor

Nemrégiben még arról nyilatkozott, hogy ő a világ legtöbbet zaklatott közszereplője, máskor az a téma, hogy vajon visszatérnek-e Harry herceggel az Egyesült Királyságba, és bizony mi magunk is sokszor fogjuk a fejünket, ha a sorozatát nézzük vagy egy interjúját hallgatjuk. Az viszont kétségen felüli, hogy Meghan olykor igazi divatdiktátor, aki elképesztően stílusos szettekben jelenik meg. Emlékszel a formabontóan egyszerű esküvői ruhájára? Napokig másról sem szólt az internet, csak erről a menyasszonyi outfitről.

Meghan Markle ruhája – Az ujjatlan ruha hódítása

Tavasz elején még a fast fashion kabátját akarta mindenki megszerezni, most viszont egy sokkal nyáriasabb darabjáért vannak odáig az emberek. Ez az ujjatlan selyemruha gyönyörűen kiemeli a kreol bőrszínét, az pedig, hogy olívazöld ruháról van szó, még jobban kiemeli az arcát. De nyugi, ha te nem kedveled ezt a színt (bár az olívazöld egyébként egy ideje bitorolja a divatszínek trónját) akkor válogathatsz más árnyalatok közül is.

1. Answear.LAB ruha barna, maxi, egyenes 64 990 Ft, answear. 2. Jáde Abercrombie & Fitch Estélyi ruhák Abercrombie & Fitch 28.990 Ft, About You 3. WAL G PETITE DAGLIA BANDEAU MAXI - Koktélruha / Partiruha - deep olive 10.190 Ft, Zalando 4. Sheer-Panel Satin Dress Save to Wishlist Polo Ralph Lauren 215.500 Ft, Ralph Lauren 5. Hát nélküli, halter midiruha 12.995 Ft, Stradivarius

Most olyan ruhákat hoztunk el, melyek elsősorban a selyemruha esésében azonosak, és szabásra igencsak hasonlóak. Ezekkel a választásokkal nem fogod egyértelműen koppintani a hercegnőt, csak szép lágyan továbbviszed az elegáns és nyárias vonalat, amelyet ő is képviselt. Az viszont biztos, hogy ezek a ruhák mindenkin csodásan állnak!

A selyem hatás bűvöletében Lágy te is olyan divatdiktátor, mint Meghan Markle! A fent bemutatott darabok mind felidézik az ő trendingelő ruhájának sikerét, miközben a saját stílusoddal kiegészítve formabontóan egyedivé teszik a szetted! Egy próbát megér!

