Igazi műalkotásokként tündököltek a férfiak a 2026-os Met-gálán: Paul Anthony Kelly és Bill Skarsgard is kitettek magukért − Fotók

A Met-gála idén nem hagyott kétséget afelől, hogy a férfidivat egészen új szintre lépett: az urak nem féltek kilépni a komfortzónájukból, sőt, mintha direkt ott kezdődött volna számukra az igazi játék!

A 2026-os Met-gála férfidivatja mindent vitt

Ha már elmerültél az ide Met-gála legdurvább villantásaiban, legmeglepőbb szettjeiben és legszaftosabb pletykáiban, akkor itt az ideje, hogy vess egy pillantást azokra a férfiakra, akik valósággal bearanyozták az estét! 2026-ban a férfidivat ugyanis a szabadságról és az önkifejezésről szól, ezt pedig tökéletesen meg is mutatták tegnap este a világsztárok a Metropolitan Múzeum lépcsőin. Lássuk a kedvenc szettjeinket!

Patrick Schwarzenegger

Ha valaki tudja viselni a sétapálcát és a cropped bőrkabátot, az a Fehér Lótusz sztárja, aki mint mindig, most is szívdöglesztően festett!

Patrick Schwarzenegger Puplic Shoolt viselt.

Rami Malek

Az Oscar-díjas Rami Malek egy különleges prémes nyakú, karcsúsított kabátban érkezett a vörös szőnyegre.

Rami Malek Saint Laurent-ban.

Tyriq Withers

A Tudom, mit tettél tavaly nyáron színésze egy különleges, áttetsző felsőt választott erre az alkalomra.

Tyriq Withers Louis Vuittont viselt.

Paul Anthony Kelly

A Love Story nagy felfedezettje, Paul Anthony Kelly egyértelműen az egyik legszebb látvány volt az est folyamán.

Paul Anthony Kelly Diorban.

Bill Skarsgard

Ha valakiben nem kell csalódni, az Bill Skarsgård: bárki is öltözteti a színészt, fizetésemelést érdemelne!

Bill Skarsgard Thom Browne-ban.

Joe Alwyn

A Hamnet színésze üdítő látvány volt ebben a bézs színű ingben, amit egy arany övvel egészített ki.

Joe Alwyn Valentino-kreálmányban.

