Igazi műalkotásokként tündököltek a férfiak a 2026-os Met-gálán: Paul Anthony Kelly és Bill Skarsgard is kitettek magukért − Fotók

WWD - Kristina Bumphrey
férfidivat Met-gála vörös szőnyeg
Nagy Kata
2026.05.05.
A divatvilág egyik legjobban várt eseménye idén is tartogatott meglepetéseket. A Met-gála most a férfiak számára is valódi önkifejezési platformmá vált, így a vörös szőnyegen egymást érték a merész és gondolatébresztő szettek.

A Met-gála idén nem hagyott kétséget afelől, hogy a férfidivat egészen új szintre lépett: az urak nem féltek kilépni a komfortzónájukból, sőt, mintha direkt ott kezdődött volna számukra az igazi játék! 

Bill Skarsgård a 2026-os Met-gála vörös szőnyegén
A Met-gála idén sem okozott csalódást – már ami a sármos férfiakat illeti! 
Forrás: Getty Images North America
  • Idén is megrendezésre került New Yorkban a Met-gála. 
  • A férfi sztárok ezúttal különösen kitettek magukért: lássuk a legvadítóbb szetteket! 

A 2026-os Met-gála férfidivatja mindent vitt 

Ha már elmerültél az ide Met-gála legdurvább villantásaiban, legmeglepőbb szettjeiben és legszaftosabb pletykáiban, akkor itt az ideje, hogy vess egy pillantást azokra a férfiakra, akik valósággal bearanyozták az estét! 2026-ban a férfidivat ugyanis a szabadságról és az önkifejezésről szól, ezt pedig tökéletesen meg is mutatták tegnap este a világsztárok a Metropolitan Múzeum lépcsőin. Lássuk a kedvenc szettjeinket! 

Patrick Schwarzenegger

Ha valaki tudja viselni a sétapálcát és a cropped bőrkabátot, az a Fehér Lótusz sztárja, aki mint mindig, most is szívdöglesztően festett!

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Patrick Schwarzenegger here>> attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)
Patrick Schwarzenegger Puplic Shoolt viselt. 
Forrás: Getty Images North America

Rami Malek

Az Oscar-díjas Rami Malek egy különleges prémes nyakú, karcsúsított kabátban érkezett a vörös szőnyegre. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Rami Malek attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)
Rami Malek Saint Laurent-ban. 
Forrás: Getty Images North America

Tyriq Withers

A Tudom, mit tettél tavaly nyáron színésze egy különleges, áttetsző felsőt választott erre az alkalomra. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Tyriq Withers attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
Tyriq Withers Louis Vuittont viselt. 
Forrás: Getty Images North America

Paul Anthony Kelly

A Love Story nagy felfedezettje, Paul Anthony Kelly egyértelműen az egyik legszebb látvány volt az est folyamán. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Paul Anthony Kelly attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Mike Coppola/Getty Images)
Paul Anthony Kelly Diorban. 
Forrás: Getty Images North America

Bill Skarsgard

Ha valakiben nem kell csalódni, az Bill Skarsgård: bárki is öltözteti a színészt, fizetésemelést érdemelne! 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Bill Skarsgård attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)
Bill Skarsgard Thom Browne-ban. 
Forrás: Getty Images North America

Joe Alwyn

A Hamnet színésze üdítő látvány volt ebben a bézs színű ingben, amit egy arany övvel egészített ki. 

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Joe Alwyn attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Julian Hamilton/Getty Images)
Joe Alwyn Valentino-kreálmányban. 
Forrás: Getty Images North America

