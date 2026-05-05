Igazi műalkotásokként tündököltek a férfiak a 2026-os Met-gálán: Paul Anthony Kelly és Bill Skarsgard is kitettek magukért − Fotók

A Met-gála idén nem hagyott kétséget afelől, hogy a férfidivat egészen új szintre lépett: az urak nem féltek kilépni a komfortzónájukból, sőt, mintha direkt ott kezdődött volna számukra az igazi játék!
- Idén is megrendezésre került New Yorkban a Met-gála.
- A férfi sztárok ezúttal különösen kitettek magukért: lássuk a legvadítóbb szetteket!
A 2026-os Met-gála férfidivatja mindent vitt
Ha már elmerültél az ide Met-gála legdurvább villantásaiban, legmeglepőbb szettjeiben és legszaftosabb pletykáiban, akkor itt az ideje, hogy vess egy pillantást azokra a férfiakra, akik valósággal bearanyozták az estét! 2026-ban a férfidivat ugyanis a szabadságról és az önkifejezésről szól, ezt pedig tökéletesen meg is mutatták tegnap este a világsztárok a Metropolitan Múzeum lépcsőin. Lássuk a kedvenc szettjeinket!
Patrick Schwarzenegger
Ha valaki tudja viselni a sétapálcát és a cropped bőrkabátot, az a Fehér Lótusz sztárja, aki mint mindig, most is szívdöglesztően festett!
Rami Malek
Az Oscar-díjas Rami Malek egy különleges prémes nyakú, karcsúsított kabátban érkezett a vörös szőnyegre.
Tyriq Withers
A Tudom, mit tettél tavaly nyáron színésze egy különleges, áttetsző felsőt választott erre az alkalomra.
Paul Anthony Kelly
A Love Story nagy felfedezettje, Paul Anthony Kelly egyértelműen az egyik legszebb látvány volt az est folyamán.
Bill Skarsgard
Ha valakiben nem kell csalódni, az Bill Skarsgård: bárki is öltözteti a színészt, fizetésemelést érdemelne!
Joe Alwyn
A Hamnet színésze üdítő látvány volt ebben a bézs színű ingben, amit egy arany övvel egészített ki.
