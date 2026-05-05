Leesik az állad, milyen műalkotások inspirálták a 2026-os Met-gála legkülönlegesebb ruháit

A Met-gála 2026-ban ismét bebizonyította, hogy a divat és a művészet határai egyre inkább elmosódnak. Az idei vörös szőnyegen sétáló sztárok nem egyszerűen ruhákat viseltek, hanem ikonikus műalkotások újraértelmezéseit, így minden megjelenés egy-egy vizuális történet volt, amely mögött komoly művészeti inspiráció állt.

Hunter Schafer az idei Met-gála alkalmából is komolyan vette a dress code-ot.

A 2026-os Met-gála művészeti inspirációi Idén a Met-gála témája a Costume Art volt, a jelenlévő sztárok pedig ennek fényében válogatták ki az ünnepi outfitjüket.

Megmutatjuk, melyek voltak azok a művészeti alkotások, amik a szetteket inspirálták.

A Met-gála minden évben több, mint egy egyszerű vörös szőnyeges esemény: egy látványos párbeszéd a művészet, a történelem és a kortárs önkifejezés között. Idén a dress code a Fashion is art volt, amit minden híresség másképp értelmezett (bár a legtöbben úgy, hogy teljesen kivetkőztek magukból – szó szerint).

Ennek ellenére szerencsére akadt egy-két híresség, akinek a magamutogatáson kívül más mondandója is volt és akik miatt tényleg azt éreztük a friss képeket nézegetve, hogy a divat ma már nemcsak inspirálódik a művészetből, hanem bele is költözik.

A káprázatos ruhaköltemények mögött megjelentek szobrok, festmények, installációk és ikonikus művészeti korszakok újraértelmezései, amelyek egyszerre hatottak ismerősen és meglepően szórakoztatóan. A klasszikus reneszánsz portrék és görög szobrok mellett a kortárs irányzatok is hangsúlyosan megjelentek, amelyek friss, izgalmas kombinációt alkottak.

Lássuk a kedvenc ruhakölteményeinket és az azokat inspiráló alkotásokat!