Üzentek a csillagok: ha most nem húzza elő a gyűrűt, lehet, hogy soha nem is fogja

A csillagok állása szerint eljött az eljegyzések időszaka. Nálatok még mindig nem történt meg? Akkor az is elképzelhető, hogy a te szemed előtt a „happy end” helyett a „the end” felirat kezd el villogni.

Csillagok üzentek: ha most nem lesz eljegyzés, jobb, ha nem is várod.

Forrás: Shutterstock

Ismerős érzés, amikor már hónapok óta nézegeted a párod kezét, hogy mikor csúsztat már oda egy kis bársonydobozt, de maximum a távirányítót passzolja át? Nos, rossz hírem van. Ha most, ebben az időszakban nem húzza elő a gyűrűt, jó eséllyel nem is fogja — legalábbis az asztrológia — és a józan ész is — ezt suttogja. Mielőtt legyintenél, hogy „áh, majd jövőre”, figyelj, mert lehet, hogy a csillagok már most tisztán jelzik, hogy a te romantikus Netflix-sorozatod inkább egy minisorozat, nem pedig egy több évados sikerszéria?

Oké, nem kell asztrológusnak lenni ahhoz, hogy észrevedd, ha a párod hónapok óta csak a pizzafeltétek, és nem a gyémántok között válogat, akkor valami gyanús. Viszont most nemcsak a megérzésed, hanem a csillagok is azt üzenik:

Ez az időszak az eljegyzések ideje. Ha most nem teszi fel a nagy kérdést, akkor lehet, hogy soha nem is fogja.

A Vénusz, a szerelem bolygója most fénysebességgel pörög

A Vénusz jelenleg olyan helyzetben van, hogy minden kapcsolatot a szintlépés felé terelne. Ez asztrológusnyelven annyit jelent, hogy most kéne megkérnie a kezedet. Ha a párod mégsem érzi az univerzum finom böködését, akkor vagy tényleg süket az égi jelekre, vagy egyszerűen nem akar lépni. És hidd el, egyik sem hangzik jól.

Jupiter is rábólintott – Csak a párod nem

A Jupiter a bőség és a növekedés bolygója most szintén támogatja a nagy döntéseket. Ez az az energia, ami a „majd egyszer” helyett a „most vagy soha” felé terel. Szóval, ha a kedvesed most is csak azt ismételgeti, hogy „jó lesz majd jövőre”, akkor lehet, hogy a jövő nála egyenlő a soha napjával.

A Szaturnusz komolyabb, mint valaha

És ott van a Szaturnusz, a nagy tanító. Ő most konkrétan azt üzeni, hogy ha a párod nem vállal felelősséget, akkor ideje továbbállni. Ez persze nem hangzik olyan romantikusan, mint egy rózsaszirmos vacsora, de néha a valóság sokkal hasznosabb, mint a rózsaszín köd.