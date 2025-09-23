Üzentek a csillagok: ha most nem húzza elő a gyűrűt, lehet, hogy soha nem is fogja

A csillagok állása szerint eljött az eljegyzések időszaka. Nálatok még mindig nem történt meg? Akkor az is elképzelhető, hogy a te szemed előtt a „happy end” helyett a „the end” felirat kezd el villogni.
Ismerős érzés, amikor már hónapok óta nézegeted a párod kezét, hogy mikor csúsztat már oda egy kis bársonydobozt, de maximum a távirányítót passzolja át? Nos, rossz hírem van. Ha most, ebben az időszakban nem húzza elő a gyűrűt, jó eséllyel nem is fogja — legalábbis az asztrológia — és a józan ész is — ezt suttogja. Mielőtt legyintenél, hogy „áh, majd jövőre”, figyelj, mert lehet, hogy a csillagok már most tisztán jelzik, hogy a te romantikus Netflix-sorozatod inkább egy minisorozat, nem pedig egy több évados sikerszéria?
Oké, nem kell asztrológusnak lenni ahhoz, hogy észrevedd, ha a párod hónapok óta csak a pizzafeltétek, és nem a gyémántok között válogat, akkor valami gyanús. Viszont most nemcsak a megérzésed, hanem a csillagok is azt üzenik:
Ez az időszak az eljegyzések ideje. Ha most nem teszi fel a nagy kérdést, akkor lehet, hogy soha nem is fogja.
A Vénusz jelenleg olyan helyzetben van, hogy minden kapcsolatot a szintlépés felé terelne. Ez asztrológusnyelven annyit jelent, hogy most kéne megkérnie a kezedet. Ha a párod mégsem érzi az univerzum finom böködését, akkor vagy tényleg süket az égi jelekre, vagy egyszerűen nem akar lépni. És hidd el, egyik sem hangzik jól.
A Jupiter a bőség és a növekedés bolygója most szintén támogatja a nagy döntéseket. Ez az az energia, ami a „majd egyszer” helyett a „most vagy soha” felé terel. Szóval, ha a kedvesed most is csak azt ismételgeti, hogy „jó lesz majd jövőre”, akkor lehet, hogy a jövő nála egyenlő a soha napjával.
És ott van a Szaturnusz, a nagy tanító. Ő most konkrétan azt üzeni, hogy ha a párod nem vállal felelősséget, akkor ideje továbbállni. Ez persze nem hangzik olyan romantikusan, mint egy rózsaszirmos vacsora, de néha a valóság sokkal hasznosabb, mint a rózsaszín köd.
Csillagállás ide vagy oda, van egy nagy igazság. Aki akar, az talál módot rá, aki nem akar, az talál kifogást. Ha a párod most sem lép, miközben az univerzum konkrétan vörös szőnyeget gurít elé, akkor valószínűleg nem a megfelelő pillanatra vár, hanem egyszerűen nem érzi úgy, hogy te vagy az igazi. És bármilyen kemény is kimondani, ez jobb, mint még tíz évig várni egy gyűrűre, ami soha nem érkezik meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.