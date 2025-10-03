Segítség, ránk nyitott a gyerek! — Így kommunikáld a kínos szituációt a pszichológus szerint

Gyerek mellett nem könnyű privát életet élni, pláne, ha romantikázásról van szó. Hiszen egy kisgyerek teljes joggal jön be utánunk a vécére és a hálószobába is, így nem érti, miért olyan meglepő, hogy kopogás nélkül nyit be este a privát térbe. Mindezt addig teljes nyugalommal is teszi, míg egyszer rá nem döbben, hogy amit lát, az valami teljesen más, mint amire számított. Anya és apa ugyanis éppen szeretik egymást. De hogyan kezeljük ezt a kínos szituációt? Szmolka Orsolya pszichológus, képzésben lévő család- és párterapeuta most elmondja, mi a teendő, ha a lehető legrosszabbkor nyit ránk a gyerek.

Egy kisgyereknek sokkoló lehet, ha elkezdünk vele kiabálni és kizavarni a szobából, mintha az ő hibája lenne, hogy benyitott.

„Anya és apa birkózik”, avagy mennyit mondjunk el a gyereknek?

Alapból elmondható, hogy nem mindegy hány éves gyerkőc nyitott ránk, miközben épp élveztük egymás társaságát. Hiszen egy óvodáskorú gyermek teljesen máshogy fog fel szexuális tartalmat, mint egy kamasz.

A legeslegfontosabb, hogy ne csináljunk úgy, mintha nem történt volna semmi, ne hazudjunk arról, hogy mit csináltunk, mert ezzel tabusítjuk, és később ő sem fogja elmondani nekünk, ha ilyesmire készül. Mondjuk el neki, hogy mit látott, de az ő szintjén

– javasolja a pszichológus, aki szerint minden azon múlik, hogy a ránk nyitás pillanatában hogyan reagálunk.

„Az nagyon fontos, hogyha egy ilyen történik, akkor nyugodjunk meg, mert ha bepánikolunk, akkor nem tudjuk jól kezelni a szituációt, ami a gyermekben is nagyobb stressz válthat ki — hogy akkor itt most anya miért pánikol ennyire vagy miért ijedt meg. Ne azt mondjuk, hogy menj ki a szobából, tűnj el innen, ne kiabáljunk rá, ne veszekedjünk vele, mert szegény nem szándékosan nyitott ránk. Inkább diszkréten mondjuk azt, hogy most mi éppen kettesben vagyunk, menj ki, várj meg, mindjárt kimegyünk utánad" – tanácsolja Szmolka Orsolya, aki szerint, ha mindenki megnyugodott, akkor érezni fogjuk, hogy kell-e beszélni a látottakról, vagy sem.

A lényeg, hogy legyünk őszinték a gyerekekkel a szexualitással kapcsolatban is

Legyünk vele őszinték a maga szintjén

Látni fogjuk a gyerkőcön, ha megviselték a látottak, zavarban lesz, meg lesz szeppenve, vagy épp ellenkezőleg, kérdezősködni fog. Épp ezért fontos az őszinteség, a gyermek korának megfelelően.

Egy óvodáskorú gyermeknek érdemes annyit mondani, hogy anya és apa éppen megölelte egymást, ölelkezett, ez egy felnőtt dolog, és akkor csináljuk, amikor nagyon szeretjük egymást. Ha nem kérdez tovább, nem boncolgatja, akkor ő ezzel a témakörrel békében van. Kisiskolás korban, körülbelül 12 éves korig a gyerekek már rafináltabbak, érzik, hogy itt valami más van a dologban. Arra érdemes kihegyezni náluk a történteket, hogy ez egy természetes dolog, amit a felnőttek csinálnak, hogyha szeretik egymást. Ez egy intim dolog, amit mindig kettesben csinálnak és hogy ő nem csinált semmi rosszat azzal, hogy véletlenül benyitott, de legközelebb próbáljon meg kopogni, mielőtt bejön

– mondja a szakember, aki szerint itt is az a legfontosabb, hogy ne tabusítsunk, ne tegyünk felesleges misztikumot a történtek köré, mert azzal csak azt érjük el, hogy a gyerek kíváncsi lesz, és máshol fogja keresni az információt, mert látja, hogy mi elhallgatjuk.

A legnagyobb falat egy tinédzser, aki már tudja, mi történik a nem zárt ajtók mögött, és miután látta, amit nem akart, nem is szeretne róla beszélgetni.

„Itt is fontos az, hogy őszinténk legyünk, hogy elmondjuk, hogy ez tényleg egy intim pillanat, és tudjuk, hogy ez neki zavarba ejtő lehetett, váratlan, hogy ezt látta, de hogyha van ezzel kapcsolatban kérdése, vagy szeretne róla beszélni, akkor itt vagyunk, beszélgessünk róla. Ebben a korban ugyanis úgy csinálnak, mintha mindent tudnának, de valójában nem" – zárja gondolatait Szmolka Orsolya, aki szerint a legfontosabb, hogy ne itt kezdjünk el hazudni nekik és úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi, mert ezzel a bizalmat örökre alááshatjuk. Mutassuk meg, hogy ez természetes dolog és bátran lehet róla beszélni. Akkor marad rá egy kis esély, hogy ők is őszinték lesznek majd velünk, ha odakerülnek.