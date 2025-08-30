Nem fogod elhinni! Ezt eszik a modellek egy divatbemutató előtt

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a modellek mindegyike fényevő és egy kis vízen és levegőn kívül semmit sem vesznek magukhoz egy-egy divatbemutató előtt.. Pedig a valóság egészen más: ők is ugyanúgy élvezik a finom falatokat, mint bárki mi, csak eggyel egészségesebb és átgondoltabb verzióban. Megtalálták az arany középutat, és mi pedig most elárulják a féltve őrzött titkukat!

Mit esznek a modellek, hogy tartani tudják bomba formájukat?

Ezt eszik a modellek egy divatbemutató előtt

Tudtad, hogy a modellek külön figyelnek arra, mit esznek a bemutatók előtt? Olyan falatokat választanak, amelyek könnyen emészthetők, tele vannak vitaminokkal, és nem okoznak hasfájást. Sokan a friss gyümölcsökre vagy a színes smoothie-kra esküsznek – egy banánnal, piros bogyós gyümölcsökkel vagy éppen fehérjeporral felturbózott zöld smoothie igazi energiabomba, ami nem terheli meg a gyomrot.

Mások inkább a ropogós magvakat, puffasztott rizst vagy egy szelet avokádós pirítóst részesítik előnyben – ezek nemcsak finomak és barátibbak, de segítenek stabilan tartani a vércukorszintet is, ami aranyat ér a hosszú próbák alatt.

Amikor pedig leáll a kamera, a backstage szinte egy mini wellness-oázissá változik: mindenütt salátás dobozok, puffasztott rizses zacskók és mogyoróvajas üvegek sorakoznak. Számukra az étel nem csupán üzemanyag, hanem biztonságot is ad – ezekkel a könnyű falatokkal érzik magukat igazán felkészültnek, hogy magabiztosan lépjenek a kifutóra.

A kulcs a hidratálás

A hidratálás számukra majdnem olyan fontos, mint ahogyan az is, hogyan tartsák a formájukat. Sokan nem is tudják, de a modellek legjobb barátja a kifutó előtt a víz: nincs köztük olyan, aki ne inna ilyenkor folyamatosan. Segít abban, hogy a bőrük ragyogjon, a hajuk fényes legyen és az energiaszintjük stabil maradjon. A backstage-ben kivétel nélkül mindenki vízzel járkál, hiszen a megfelelő mennyiségű folyadék elfogyasztása az egyik legfontosabb dolog, amit nekünk is be kellene tartanunk.

Miket nem ehetnek?

Ezek az ételek fixen tiltólistásak náluk:

fehér liszt

chips

szénsavas üdítők

cukrok

Mit tanulhatunk a modellektől?

A könnyű, tápláló falatok, a megfelelő hidratálás, a mértékletesség mind hozzájárulnak ahhoz, hogy energikusak és frissek maradjanak a nap hátralévő részében. Természetesen nem szabad teljes egészében követni a diétájukat, de érdemes lehet becsempészni egy pohár smoothie-t vagy egy zabkását a mindennapokba. És persze a hidratálásról se feledkezzünk meg!