Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat Rózsa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
diéta

Nem fogod elhinni! Ezt eszik a modellek egy divatbemutató előtt

Shutterstock - eversummerphoto
diéta modell divatbemutató
Gyüre Bernadett
2025.08.30.
Létezik egy tévhit, amihez ragaszkodnak az emberek. Azt gondoljuk, hogy a modellek valami földöntúli lények, akik a puszta levegőtől is képesek túlélni és nincs szükségük ételre. A valóság azonban másról árulkodik: a színfalak mögött előkerülnek a finomabbnál finomabb falatok, amiket mi is szívesen megkóstolnánk!

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a modellek mindegyike fényevő és egy kis vízen és levegőn kívül semmit sem vesznek magukhoz egy-egy divatbemutató előtt.. Pedig a valóság egészen más: ők is ugyanúgy élvezik a finom falatokat, mint bárki mi, csak eggyel egészségesebb és átgondoltabb verzióban. Megtalálták az arany középutat, és mi pedig most elárulják a féltve őrzött titkukat!

Mit esznek a modellek, hogy tartani tudják bomba formájukat?
Mit esznek a modellek, hogy tartani tudják bomba formájukat?
Forrás: Getty Images Europe

Ezt eszik a modellek egy divatbemutató előtt

Tudtad, hogy a modellek külön figyelnek arra, mit esznek a bemutatók előtt? Olyan falatokat választanak, amelyek könnyen emészthetők, tele vannak vitaminokkal, és nem okoznak hasfájást. Sokan a friss gyümölcsökre vagy a színes smoothie-kra esküsznek – egy banánnal, piros bogyós gyümölcsökkel vagy éppen fehérjeporral felturbózott zöld smoothie igazi energiabomba, ami nem terheli meg a gyomrot.

Mások inkább a ropogós magvakat, puffasztott rizst vagy egy szelet avokádós pirítóst részesítik előnyben – ezek nemcsak finomak és barátibbak, de segítenek stabilan tartani a vércukorszintet is, ami aranyat ér a hosszú próbák alatt.

Amikor pedig leáll a kamera, a backstage szinte egy mini wellness-oázissá változik: mindenütt salátás dobozok, puffasztott rizses zacskók és mogyoróvajas üvegek sorakoznak. Számukra az étel nem csupán üzemanyag, hanem biztonságot is ad – ezekkel a könnyű falatokkal érzik magukat igazán felkészültnek, hogy magabiztosan lépjenek a kifutóra.

A kulcs a hidratálás

A hidratálás számukra majdnem olyan fontos, mint ahogyan az is, hogyan tartsák a formájukat. Sokan nem is tudják, de a modellek legjobb barátja a kifutó előtt a víz: nincs köztük olyan, aki ne inna ilyenkor folyamatosan. Segít abban, hogy a bőrük ragyogjon, a hajuk fényes legyen és az energiaszintjük stabil maradjon. A backstage-ben kivétel nélkül mindenki vízzel járkál, hiszen a megfelelő mennyiségű folyadék elfogyasztása az egyik legfontosabb dolog, amit nekünk is be kellene tartanunk.

Miket nem ehetnek?

Ezek az ételek fixen tiltólistásak náluk:

  • fehér liszt
  • chips
  • szénsavas üdítők
  • cukrok

Mit tanulhatunk a modellektől?

A könnyű, tápláló falatok, a megfelelő hidratálás, a mértékletesség mind hozzájárulnak ahhoz, hogy energikusak és frissek maradjanak a nap hátralévő részében. Természetesen nem szabad teljes egészében követni a diétájukat, de érdemes lehet becsempészni egy pohár smoothie-t vagy egy zabkását a mindennapokba. És persze a hidratálásról se feledkezzünk meg!

A titok a tudatosságban rejlik: a modellek nem sanyargatni akarják magukat, hanem figyelnek a testükre és olyan döntéseket hoznak, amik segítik őket a kifutók csillogó világában.

Az ikon, aki sosem megy ki a divatból: Claudia Schiffer 55 évesen is ragyog

A Chanel menyasszonyától a Versace kampányokig, Karl Lagerfeld örök múzsája ma is a stílus és a nőiesség megtestesítője.

Vár az egyetem? Ezekkel a back to school szettekkel te leszel a legtrendibb

Így lehetsz divatikon a kampuszon is!

Most megtudhatod, hogy mi a K-pop sztárok karcsúságának titka

A K‑pop diéta sikerességét bizonyítja Dél‑Korea csillagainak dögös karcsúsága.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu