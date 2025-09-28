Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A legszebb öröm a káröröm? — Kiderült, miért imádjuk a drámát, és miért okoz örömet a sztárok szenvedése

Miért élvezzuk a botrányokat
Shutterstock - Roman Samborskyi
boldogság pszichológia dopamin botrány
Gyüre Bernadett
2025.09.28.
Ha egy híresség megbotlik, az emberek árgus szemekkel figyelik az eseményeket. De vajon miért élvezzük ennyire a botrányokat? Mit árul el ez rólunk, emberekről?

A botrány az életünk része. Ha velünk történik, akkor próbáljuk titkolni, minél kevesebbszer szóba hozni, megjelenik a szégyenérzet és a kellemetlenség érzése. Ezzel szemben, ha valaki mással esik meg, akkor egyből fülelünk, hogy pontosan mi történhetett. Azonban, ha egy híresség keveredik botrányba még inkább felvillanyozza a hétköznapi embert. Az összes létező platform felrobban: a közösségi média kommentháborúi, rajongói videók, podcastek, újságok, televíziós interjúk – minden a nagy ember valóra vált rémálmáról, és a kisember véleményéről, káröröméről szól. 

A botrány a mindennapok része
Botrány, mint élvezeti faktor
Forrás: Shutterstock

Élvezettel tölt el a botrány vagy csak a mese szerepét veszi át?

A történetmesélés már gyerekkorunk óta velünk van. A szüleink mesét olvastak, rajzfilmeket néztünk a tévében és a legnagyobb lelkesedéssel hallgattunk minden sztorit. Felnőttként is szeretjük hallgatni a régi történeteket, nézni a filmeket, pletykákat olvasni. A történetmesélés megmarad mindenki életében. Mindössze egy kulcsfontosságú eleme változik: már nem meseszereplőket követünk, hanem húsvér embereket, akiknek szintén vannak érzéseik. A híres emberek botrányai, a róluk szóló esetleges pletykák hamarabb napvilágot látnak, mint egy átlagember életeseményei, amelyek csak egy bizonyos réteget érdekelnek.

A pszichológusok szerint az embereknek szükségük van botrányokra: ebből látják mások hibáit, amelyekből tanulhatnak. A társadalom baklövésein keresztül értékelik át magukban a saját tetteiket.

A legszebb öröm a káröröm

A lebuktatás, mások szomorúsága sok emberben nem empátiát vált ki, hanem boldogsághormonokat idéz elő. Ezekben az esetekben ott van az a jóleső elégtétel érzése. A hírességek baklövéseinél pedig sokszorosan meg tud nőni az öröm, hiszen olyan személyekről van szó, akiket a média tökéletesnek állít be, így egy idő után mások is úgy látják őket. Ilyenkor ott lebeg a kérdés – egy tökéletes ember is hibázhat? Az társadalom egyes tagjai megnyugvást találnak ebben, és elégtételt ad, hogy ezúttal más van a porondon.

Sok esetben, ha a sztárok rontanak el valamit, botrányokat okoznak, egyesekben kialakulhat egyfajta felsőbbrendűség érzés, jobbnak képzelhetik magukat, és ezt az illúziót minden botlás továbbtáplálhatja.

A dráma feldobja a dopaminszintet

Sokan szeretnek drámákat nézni és olvasni is. Legyen szó egy jó könyvről, filmről vagy sorozatról, ez az a műfaj, amivel általában nem lehet mellélőni. A férfiak és a nők is előszeretettel fogyasztják. Ilyenkor dopamin hormon szabadul fel a szervezetben, ami a kíváncsiságért, a boldogságérzetért és pozitív hangulatért felelős. Az agy imádja ezeket a történeteket, főleg ha még érzelmeket is kivált, így akár addikció is kialakulhat.

Részvétel a botrányokban

Az internet és a közösségi média világa olyan kapukat nyit meg az emberek előtt, amelyeket évekkel ezelőtt még el sem tudtunk képzelni. A szólásszabadság új szintre emelte a véleménynyilvánítást. Bárki feltölthet TikTokra videókat a témában, az Instagramon és a Facebookon kommentháborúk alakulnak ki – valaki védi az adott celebet, más pedig támadja, így a vélemények is megoszlanak. 

Ez indította el a „cancel culture” jelenségét: ha valaki hibát követ el, akkor a nagy közönség ítélkezik felette és akár abban is megakadályozhatja az adott hírességet, hogy több szerephez vagy eléréshez jusson.

Egyfajta kontrollt is előidéz a társadalomban, hiszen a média semleges hírközlése miatt és mellett sokan úgy érzik, nekik kell igazságot szolgáltatniuk.

Miért kapnak több figyelmet a hírességek, ha botrányokról van szó?

Az átlagembernek átlagos botrányai vannak, amelyek bárkivel megtörténhetnek. Ezzel szemben a hírességek élete úgy van tálalva, mint csupa csillogás és ragyogás lenne. Olyan dolgokat reprezentálnak, amiket sokszor lehetetlen elképzelni a mindennapokban: hírnév, befolyás, pénz, ragyogás. A celebek botrányai összetörik a róluk alkotott képet, megmutatva, hogy az ő életük sem különbözik sokban a hétköznapi emberétől, csak egy mézesebb mázba van bújtatva. Ha azt érezheti a társadalom, hogy ezek az emberek mégsem lógnak ki annyira közülük, akkor az a sárga szemű démon eltűnik, és sokkal nagyobb boldogságot idéz elő, ami nagyban hozzájárul az adott személyek önértékeléséhez is.

