A legszebb öröm a káröröm? — Kiderült, miért imádjuk a drámát, és miért okoz örömet a sztárok szenvedése

A botrány az életünk része. Ha velünk történik, akkor próbáljuk titkolni, minél kevesebbszer szóba hozni, megjelenik a szégyenérzet és a kellemetlenség érzése. Ezzel szemben, ha valaki mással esik meg, akkor egyből fülelünk, hogy pontosan mi történhetett. Azonban, ha egy híresség keveredik botrányba még inkább felvillanyozza a hétköznapi embert. Az összes létező platform felrobban: a közösségi média kommentháborúi, rajongói videók, podcastek, újságok, televíziós interjúk – minden a nagy ember valóra vált rémálmáról, és a kisember véleményéről, káröröméről szól.
A történetmesélés már gyerekkorunk óta velünk van. A szüleink mesét olvastak, rajzfilmeket néztünk a tévében és a legnagyobb lelkesedéssel hallgattunk minden sztorit. Felnőttként is szeretjük hallgatni a régi történeteket, nézni a filmeket, pletykákat olvasni. A történetmesélés megmarad mindenki életében. Mindössze egy kulcsfontosságú eleme változik: már nem meseszereplőket követünk, hanem húsvér embereket, akiknek szintén vannak érzéseik. A híres emberek botrányai, a róluk szóló esetleges pletykák hamarabb napvilágot látnak, mint egy átlagember életeseményei, amelyek csak egy bizonyos réteget érdekelnek.
A pszichológusok szerint az embereknek szükségük van botrányokra: ebből látják mások hibáit, amelyekből tanulhatnak. A társadalom baklövésein keresztül értékelik át magukban a saját tetteiket.
A lebuktatás, mások szomorúsága sok emberben nem empátiát vált ki, hanem boldogsághormonokat idéz elő. Ezekben az esetekben ott van az a jóleső elégtétel érzése. A hírességek baklövéseinél pedig sokszorosan meg tud nőni az öröm, hiszen olyan személyekről van szó, akiket a média tökéletesnek állít be, így egy idő után mások is úgy látják őket. Ilyenkor ott lebeg a kérdés – egy tökéletes ember is hibázhat? Az társadalom egyes tagjai megnyugvást találnak ebben, és elégtételt ad, hogy ezúttal más van a porondon.
Sok esetben, ha a sztárok rontanak el valamit, botrányokat okoznak, egyesekben kialakulhat egyfajta felsőbbrendűség érzés, jobbnak képzelhetik magukat, és ezt az illúziót minden botlás továbbtáplálhatja.
Sokan szeretnek drámákat nézni és olvasni is. Legyen szó egy jó könyvről, filmről vagy sorozatról, ez az a műfaj, amivel általában nem lehet mellélőni. A férfiak és a nők is előszeretettel fogyasztják. Ilyenkor dopamin hormon szabadul fel a szervezetben, ami a kíváncsiságért, a boldogságérzetért és pozitív hangulatért felelős. Az agy imádja ezeket a történeteket, főleg ha még érzelmeket is kivált, így akár addikció is kialakulhat.
Az internet és a közösségi média világa olyan kapukat nyit meg az emberek előtt, amelyeket évekkel ezelőtt még el sem tudtunk képzelni. A szólásszabadság új szintre emelte a véleménynyilvánítást. Bárki feltölthet TikTokra videókat a témában, az Instagramon és a Facebookon kommentháborúk alakulnak ki – valaki védi az adott celebet, más pedig támadja, így a vélemények is megoszlanak.
Ez indította el a „cancel culture” jelenségét: ha valaki hibát követ el, akkor a nagy közönség ítélkezik felette és akár abban is megakadályozhatja az adott hírességet, hogy több szerephez vagy eléréshez jusson.
Egyfajta kontrollt is előidéz a társadalomban, hiszen a média semleges hírközlése miatt és mellett sokan úgy érzik, nekik kell igazságot szolgáltatniuk.
Az átlagembernek átlagos botrányai vannak, amelyek bárkivel megtörténhetnek. Ezzel szemben a hírességek élete úgy van tálalva, mint csupa csillogás és ragyogás lenne. Olyan dolgokat reprezentálnak, amiket sokszor lehetetlen elképzelni a mindennapokban: hírnév, befolyás, pénz, ragyogás. A celebek botrányai összetörik a róluk alkotott képet, megmutatva, hogy az ő életük sem különbözik sokban a hétköznapi emberétől, csak egy mézesebb mázba van bújtatva. Ha azt érezheti a társadalom, hogy ezek az emberek mégsem lógnak ki annyira közülük, akkor az a sárga szemű démon eltűnik, és sokkal nagyobb boldogságot idéz elő, ami nagyban hozzájárul az adott személyek önértékeléséhez is.
