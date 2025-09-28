A legszebb öröm a káröröm? — Kiderült, miért imádjuk a drámát, és miért okoz örömet a sztárok szenvedése

A botrány az életünk része. Ha velünk történik, akkor próbáljuk titkolni, minél kevesebbszer szóba hozni, megjelenik a szégyenérzet és a kellemetlenség érzése. Ezzel szemben, ha valaki mással esik meg, akkor egyből fülelünk, hogy pontosan mi történhetett. Azonban, ha egy híresség keveredik botrányba még inkább felvillanyozza a hétköznapi embert. Az összes létező platform felrobban: a közösségi média kommentháborúi, rajongói videók, podcastek, újságok, televíziós interjúk – minden a nagy ember valóra vált rémálmáról, és a kisember véleményéről, káröröméről szól.

Botrány, mint élvezeti faktor

Forrás: Shutterstock

Élvezettel tölt el a botrány vagy csak a mese szerepét veszi át?

A történetmesélés már gyerekkorunk óta velünk van. A szüleink mesét olvastak, rajzfilmeket néztünk a tévében és a legnagyobb lelkesedéssel hallgattunk minden sztorit. Felnőttként is szeretjük hallgatni a régi történeteket, nézni a filmeket, pletykákat olvasni. A történetmesélés megmarad mindenki életében. Mindössze egy kulcsfontosságú eleme változik: már nem meseszereplőket követünk, hanem húsvér embereket, akiknek szintén vannak érzéseik. A híres emberek botrányai, a róluk szóló esetleges pletykák hamarabb napvilágot látnak, mint egy átlagember életeseményei, amelyek csak egy bizonyos réteget érdekelnek.

A pszichológusok szerint az embereknek szükségük van botrányokra: ebből látják mások hibáit, amelyekből tanulhatnak. A társadalom baklövésein keresztül értékelik át magukban a saját tetteiket.

A legszebb öröm a káröröm

A lebuktatás, mások szomorúsága sok emberben nem empátiát vált ki, hanem boldogsághormonokat idéz elő. Ezekben az esetekben ott van az a jóleső elégtétel érzése. A hírességek baklövéseinél pedig sokszorosan meg tud nőni az öröm, hiszen olyan személyekről van szó, akiket a média tökéletesnek állít be, így egy idő után mások is úgy látják őket. Ilyenkor ott lebeg a kérdés – egy tökéletes ember is hibázhat? Az társadalom egyes tagjai megnyugvást találnak ebben, és elégtételt ad, hogy ezúttal más van a porondon.

Sok esetben, ha a sztárok rontanak el valamit, botrányokat okoznak, egyesekben kialakulhat egyfajta felsőbbrendűség érzés, jobbnak képzelhetik magukat, és ezt az illúziót minden botlás továbbtáplálhatja.