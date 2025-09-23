Nem mindegy, milyen fények világítanak a bárban — Két szín garantálja, hogy nem fogsz berúgni

Mindenkivel előfordult már, hogy egy isteni koktél után egyszer csak úgy érezte: „Na, most már tényleg elég volt”. Vajon a tiéd volt a döntés? Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy nemcsak a szervezeted, hanem a fények színei is beleszólnak abba, mennyit iszol?

Így befolyásolhatják a színek az agyadat

Észre sem veszed, hogyan befolyásolnak a lámpák színeivel a bárok

Igen, jól olvastad: a kék és piros fények a bárban nem csupán esztétikai elemként működnek, hanem egyenesen a tudatalattidat manipulálják. Mindamellett, hogy ezek a lámpák egyfajta befeszülést, fegyelmet kívánnak — mint a rendőrségi megkülönböztető fények — sok mást is jelentenek.

A társas hatásról sem szabad megfeledkezni az MIT News egyik tanulmánya szerint. Egy kék-piros bárban a szemünk könnyebben összpontosít a környezetre, a többi emberre és a mozdulatokra, így kevésbé merülünk bele a „csak még egy italt” spiráljába. A fények egy pillanatra megállítják az embert, és ez a pillanat gyakran elegendő ahhoz, hogy a következő kör helyett inkább egy másik ember karjaiban kössön ki.

A jelenség hátterében az emberi agy vizuális és pszichológiai reakciói állnak. A kék fény, amivel egyre több menő bár operál, bizonyítottan csökkenti az étvágyat — és ez esetben nem csak az ételről beszélünk, hanem az italról is. Egy kutatás szerint a kék környezetben fogyasztott italok kevesebb élvezetet nyújtanak az agynak, így automatikusan lassabban iszol, és ritkábban nyúlsz a következő pohár után.

A piros fény ugyanakkor a pulzusodat és az éberségedet növeli. Az adrenalinszinted emelkedése miatt az agyad figyelmeztet: „Figyelj, itt valami történik, ne sokat lazsálj!” Ilyenkor az alkoholfogyasztás tudat alatt lassabb, mert a szervezeted vészjeleket közvetít: nem ez a megfelelő pillanat a berúgásra. Ha pedig a kék és piros fény kombinációját kapod egyszerre, a hatás dupla. A kék csillapítja a vágyat, a piros pedig figyelmeztet. És a végeredmény? Tudatosan vagy tudattalanul, de sokkal kevesebb pohár landol a kezedben.

Persze nem mindenki reagál ugyanúgy. Vannak, akik észre sem veszik a változást, míg mások szinte maguktól választják a lassabb tempót. A kutatók szerint az életkor, a személyiség és az italok típusa is számít, de az általános trend világos.

A fények nem csak dekorációk.

És most kérdezhetnéd, hogy na de miért is jó ez a bároknak? Náluk nem a fogyasztás a lényeg? A válasz: igen is meg nem is. A kutatások alapján a kék és piros fénnyel megvilágított szórakozóhelyeken az ember már a belépéskor tudja, hogy kevesebbet fog fogyasztani. Ez által a drágább italok felé nyúl, miszerint „úgyis csak egy pohárral iszom”. Szóval „minőségibb emberi viselkedés” és nagyobb profit. Win-win.