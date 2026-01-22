Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy kutatás kiderítette: a pasid nem azért veszekszik veled, mert Bak, csak ilyen a biológiája

párkapcsolat párkapcsolati konfliktus kutatás
2026.01.22.
Valóban agresszívabbak a férfiak, mint a nők? Úgy tűnik, hogy a régóta elterjedt közhelyet már a tudomány is alátámasztotta, és ez segít a párkapcsolati dinamikák felgöngyölítésében.

Régóta elterjedt nézet, hogy a férfiak agresszívabbak, harciasabbak a nőknél, amit a párkapcsolatban élők is tapasztalhatnak. Ez nem légből kapott mendemonda, hanem biológia, amelynek alapját egy kutatás is bizonyította nemrégiben. Az eredmények segítséget nyújthatnak a hatékony konfliktuskezelésben, ahogy az is világossá vált, hogy a nők sem holmi törékeny virágszálak, akik képtelenek kiállni magukért.

Konfliktus a párkapcsolatban
Egy kutatás szent a férfiak valóban gyakrabban kezdeményeznek konfliktust a párkapcsolatban
Kutatás a párkapcsolati vitákról és az agresszív férfiállatokról

Nem létezik párkapcsolat konfliktusok nélkül, ám vita tárgyát képezi, hogy valóban a férfi-e az agressziót kezdeményező fél. Egyesek undok férfigyűlölő sztereotípiát projektálnak ebbe, míg mások társadalmi alapvetésként kezelik. Egy brit kutatócsoport azonban megerősítette, hogy a párok közötti vitákban valóban nagyobb eséllyel kezdeményezik a konfliktust férfiak.

Kutatásukhoz 104 résztvevőt toboroztak, akiket párokba állítottak, majd versenyezniük kellett egymással.

A pár két tagja előtt egy-egy gomb, valamint egy képernyő kapott helyet. A fekete monitoron először a „Vigyázz” felirat villant fel, egy másodperccel később a „Kész”, utána pedig 0-8 másodperc elteltével a „Rajt” felszólítás jelent meg, a versen tárgya pedig az volt, hogy melyikük nyomta le hamarabb a gombot.

A győztes jutalma az volt, hogy egy 5-10-15 másodperces hangrobbanást idézhetett elő partnerének. Összesen 30 kör ment így le, a férfiak pedig szignifikánsan agresszívabbnak bizonyultak, mint a nők. A kutatók időről időre kisebb szüneteket iktattak be a körök között, ilyenkor pedig a pasik agressziója is csitult.

Miért kezdeményeznek több párkapcsolati konfliktust a férfiak?

A kutatás eredményeit azzal magyarázták a tudósok, hogy a férfiak természetüknél fogva hajlamosabbak az impulzív viselkedésre, feléled bennük a vadászösztön. Mivel a szünetek után kevésbé voltak agresszívek, arra is lehet következtetni, hogy a „támadj vagy menekülj” szituációkban, felfokozott idegállapotban inkább a támadás mellett döntenek, ami a dominanciával állhat összefüggésben.

A kutatás eredményei alapján a nők ugyan kevésbé kezdeményezők konfrontációban, de ha egyszer megtörtént, akkor keményen visszavágnak, mindent megtesznek a védekezésért.

Ez nagy segítség lehet párkapcsolati konfliktusok, problémák, valamint a feszültség minél hatékonyabb kezelésében, de a kapcsolatok dinamikájának megértésében is sokat segíthet. Ugyanis az evolúció nem véletlenül alakított minket úgy, ahogy, a nem, impulzivitás, illetőleg az adott szituáció jelentős hatást gyakorol arra, miként reagálunk stresszhelyzetben.

