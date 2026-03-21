Kellemetlen randi? TOP 5 frappáns mód a leléceléshez, ha elviselhetetlen a srác

Várva várod, hogy belépjen az ajtón a szőke, daliás herceged, aki a fényes, fehér lova hátán fog elvinni messzi tájakra, hogy te légy a királynéja? Ha te is hiszel még a mesékben, akkor ideje abbahagyni az álmodozást! A vakrandikon és a Tinder-randikon ugyanis több Shrek-féle ogréval találkozhatsz, mint szőke herceggel. Mutatjuk, hogy szabadulj meg tőlük, ha az alkalom kimaxolja a kellemetlen randi mércéjét.
Fuss, Forrest, fuss! – Egy kellemetlen randipartner kezelése
Ha egy jó ideje vagy szingliként a párkeresés széles mezsgyéjén, akkor tudod, hogy milyen ingoványos ez a talaj. Mindenki elképesztő bölcsességgel tudja mondani, hogy „majd akkor fog jönni a Nagy Ő, amikor nem is számítasz rá”. Ezzel a tanáccsal pedig igazán közelebb jutottunk a saját boldogságunkhoz! „Köszi Barbara, akkor most hirtelen elkezdek nem számítani rá! Milyen jó, hogy szóltál!” – mondanánk a jó tanácsokat osztogató beszélgetőpartnerünknek, akit most Barbarának neveztünk el (itt is elnézést minden Barbarától).
De ha Barbara tanácsát nem fogadjuk meg, és kitartóan megvetettük a lábunkat a párkeresés mezején, akkor fel kell készülnünk bizonyos meglepetésekre, rengeteg rossz randira és randipartnerre, és elvétve egy kis szórakozásra is. Ha viszont Mr. Nagy Ő helyett Mr. Nagyon Bűzös, Mr. Nagyon Alpári vagy Mr. Nagyon Bunkó lesz a randipartnered, akkor fuss olyan kitartóan, mint Forrest Gump!
Hogyan lépj le egy rossz randiról?
Azért reméljük az első lépéseken már túl vagy, és lecsekkoltad a pasas hátterét, illetve megnézted, hogy milyen red flagekre bukkanhatsz a közösségi profilján. Sőt, ha nagyon alapos akarsz lenni, akkor tesztelheted azt is, hogy hozzád milyen stílusú férfi illik! És ha az üzenetváltások alapján kipipálta ezeket a kritériumokat, akkor el is mehettek az első randira!
De mi van akkor, ha hiába próbáltál minél elővigyázatosabb lenni, mégiscsak előbújnak azok a red flagek az első randin? Sőt, mi van, ha igazából csak azért megy el veled randizni a srác, mert kapcsolatfüggő, és szinte remegő kézzel kérlel, hogy legyél a barátnője?
Mutatjuk, hogyan tudsz a lehető legelegánsabban elslisszolni egy ilyen kellemetlen randihelyzetből!
1. A klasszikus vészhelyzeti megoldás
Egy ilyen lista elején természetesen nem is állhat más, mint a klasszikus „elütötték a macskámat, és kórházba került” vészhelyzeti hívás. Természetesen bármilyen ürügy lehet a hívás mögött, a lényeg, hogy írj egy barátodnak, hogy azonnal hívjon fel. Nem is kell részletesen leírni neki, hogy mit mondjon, hiszen itt már csak a te alakításodon és fantáziádon múlik a menekülés. Vedd elő a legjobb színészi képességeid a tarsolyból!
2. A „teljesen megfeledkeztem erről” megoldás
Ehhez a verzióhoz is szükséged lesz a színészi képességeidre, úgyhogy készülj fel! Csapj jó nagyot a homlokodra, kerekedjenek el a szemeid, és mondd, hogy „úristen, teljesen elfelejtettem, hogy bedugva hagytam a vasalót!”. Mondhatsz bármit, ami éppen eszedbe jut, a lényeg mindig az, hogy a végén Serena van der Woodsen jeligéjét használd, a „most mennem kell” mondatot!
3. Próbáltad már az őszinteséget?
Néha túl őrültségnek hangzik, de nem is olyan rossz dolog az az őszinteség! Ha a srác aranyos, de nagyon nem jön be, vagy csak kis gikszer van vele, de egyértelműen nem lesz belőle második randi, akkor nyugodtan mondd el neki őszintén. Persze, ebben az esetben inkább mellőzd a „nem a te hibád, hanem az enyém” kifogásokat, hiszen azzal nem leszel őszinte, csak kifogásokat keresel.
4. Légy rámenős!
Ha a pasi elképesztően hiú, beképzelt, és szinte levegővétel nélkül beszél, miközben természetesen magát fényezi, akkor inkább szórakozz egy jót, és mondd neki, hogy „tudod, a látnokom azt mondta, hogy ebben az évben anyuka leszek”. Hagyj jó nagy hatásszünetet, és nézz rá jelentőségteljesen! Ettől egyből ő fog elmenekülni, nem te! Kivéve, ha épp kétségbeesetten akar gyereket, és megörül a lehetőségnek. Akkor ismét bajban vagy!
5. Az „őrült vagyok, inkább te menekülj” megoldás
Ha inkább maradnál még inni, és amúgy is felbosszantott már a srác, szóval szeretnéd neki visszaadni az élményt a szemet-szemért elv alapján, akkor tettesd, hogy őrült vagy legalábbis hisztérikus csaj vagy! Mesélj neki végtelenül indokolatlan és mély dolgokról (egyáltalán nem kell, hogy igaz legyen, sőt!) – a lényeg, hogy dobj rá egy jó nagy adag lelki szemetet. Mehet a problémás előző kapcsolatok témája, a lelki sérülés gyermekkorban, az iskolai bullying, sőt még el is kezdhetsz random sírni! De ha igazán őrült akarsz lenni, akkor egyszerűen grimaszolj párat teljesen váratlan helyzetekben, gyors váltásokkal. Hidd el, a pasas egyből menekülőre fogja, neked pedig lesz egy vicces estéd.
A randevúk nem mindig sikerülnek olyan jól, ahogy azt elképzeltük. Sőt, vannak olyan kínos esetek is, amikor a randi inkább hasonlít egy rémálomra, mint egy szerelmes éjszakára. Ha a randipartnered egy sétáló red flag, akkor pedig érdemes egyből elfutni. De hogy ezt hogyan teszed meg, az sem mindegy!
Ha még több randis témáról akarsz olvasni, akkor ezeket se hagyd ki!