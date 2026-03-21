Kellemetlen randi? TOP 5 frappáns mód a leléceléshez, ha elviselhetetlen a srác

Várva várod, hogy belépjen az ajtón a szőke, daliás herceged, aki a fényes, fehér lova hátán fog elvinni messzi tájakra, hogy te légy a királynéja? Ha te is hiszel még a mesékben, akkor ideje abbahagyni az álmodozást! A vakrandikon és a Tinder-randikon ugyanis több Shrek-féle ogréval találkozhatsz, mint szőke herceggel. Mutatjuk, hogy szabadulj meg tőlük, ha az alkalom kimaxolja a kellemetlen randi mércéjét.

Ha a kellemetlen randipartnered is inkább hasonlít Shrekhez (a jó tulajdonságok nélkül), mint a képzeletbeli szőke herceghez, akkor fuss!

Fuss, Forrest, fuss! – Egy kellemetlen randipartner kezelése

Ha egy jó ideje vagy szingliként a párkeresés széles mezsgyéjén, akkor tudod, hogy milyen ingoványos ez a talaj. Mindenki elképesztő bölcsességgel tudja mondani, hogy „majd akkor fog jönni a Nagy Ő, amikor nem is számítasz rá”. Ezzel a tanáccsal pedig igazán közelebb jutottunk a saját boldogságunkhoz! „Köszi Barbara, akkor most hirtelen elkezdek nem számítani rá! Milyen jó, hogy szóltál!” – mondanánk a jó tanácsokat osztogató beszélgetőpartnerünknek, akit most Barbarának neveztünk el (itt is elnézést minden Barbarától).

De ha Barbara tanácsát nem fogadjuk meg, és kitartóan megvetettük a lábunkat a párkeresés mezején, akkor fel kell készülnünk bizonyos meglepetésekre, rengeteg rossz randira és randipartnerre, és elvétve egy kis szórakozásra is. Ha viszont Mr. Nagy Ő helyett Mr. Nagyon Bűzös, Mr. Nagyon Alpári vagy Mr. Nagyon Bunkó lesz a randipartnered, akkor fuss olyan kitartóan, mint Forrest Gump!

Hogyan lépj le egy rossz randiról?

Azért reméljük az első lépéseken már túl vagy, és lecsekkoltad a pasas hátterét, illetve megnézted, hogy milyen red flagekre bukkanhatsz a közösségi profilján. Sőt, ha nagyon alapos akarsz lenni, akkor tesztelheted azt is, hogy hozzád milyen stílusú férfi illik! És ha az üzenetváltások alapján kipipálta ezeket a kritériumokat, akkor el is mehettek az első randira!

De mi van akkor, ha hiába próbáltál minél elővigyázatosabb lenni, mégiscsak előbújnak azok a red flagek az első randin? Sőt, mi van, ha igazából csak azért megy el veled randizni a srác, mert kapcsolatfüggő, és szinte remegő kézzel kérlel, hogy legyél a barátnője?