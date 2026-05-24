Egy teória szerint már 16 éves korunk előtt már találkoztunk azzal, akivel később házasságot kötünk

Elképzelhető, hogy semmi hatalmas erőfeszítést nem kell tenned azért, hogy megtaláld a férfit, akiről kislányként is álmodoztál, és akihez egyszer majd te is feleségül mész. Egy friss teória szerint ugyanis már tinédzserkorban találkozhatunk azzal, akivel egyszer házasságot fogunk kötni, így csak türelmesen meg kell várnunk azt a pillanatott, hogy a véletlen végül elénk sodorja a leendő férjünket.

A teória szerint 80%-ig biztos, hogy 16 éves korunk előtt már találkoztunk azzal, akivel később házasságot kötünk.

A sors nem teremt véletleneket az életünkben, minden találkozás mögött nyomós ok húzódik.

Elképzelhetően már tinédzserkorban összesodorhatott az élet a leendő házastársunkkal.

Egy pszichológiai elmélet bebizonyítja, miért vonzódunk azokhoz, akik már korábban megfordultak az életünkben.

A házasságot a sors irányítja

Az internetet valósággal felforgatta az a hihetetlenül népszerű teória, miszerint az emberek nyolcvan százaléka már 16 éves koráig megismerkedett azzal az illetővel, akihez később feleségül megy, és akivel végül örökre összeköti az életét.

Elsőre talán hihetetlenül hangzik, de ha jobban belegondolunk, a környezetünkben is számtalan példát láthatunk rá.

Legyen szó egy volt általános iskolai osztálytársról, egy gimnáziumi szerelemről, egy régi baráti viszonyról, vagy akár csak valakiről, akivel ugyanabban a városban, egyazon településen nőttetek fel, a sors a háttérben elképzelhetően már a legapróbb részleteket is elrendezte.

Amikor pedig évekkel vagy évtizedekkel később, felnőtt fejjel végre meglátjuk ezeket a láthatatlan összefüggéseket, hirtelen minden egyértelművé válhat, és ráébredhetünk arra, hogy a közös jövőnk magjait valójában már jóval korábban elvetették az égiek.

Bár jelenleg még nincsenek olyan hivatalos statisztikák vagy átfogó demográfiai kutatások, amelyek feketén-fehéren, százalékra pontosan igazolnák ezt az elméletet, a dolgok mögött azonban jóval több minden van puszta véletlennél. Létezik egy olyan pszichológiai elmélet, amely valóságos magyarázatot ad erre a jelenségre, így elképzelhető, hogy már jóval korábban összefuthattunk az életünk másik főszereplőjével.