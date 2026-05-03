Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 4., hétfő Flórián, Mónika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

„Évekig maradtam egy rossz kapcsolatban, már tudom, miért nem léptem ki hamarabb” - Egy 27 éves nő vallomása

Shutterstock - PeopleImages
igaz történet személyes történet házasság párkapcsolat
Az internetes fórumok gyakran úgy működnek, mint a napló. Így gondolta az a nő is, aki névtelenségbe burkolózva megosztotta, miért nem volt képes időben megszakítani mérgező párkapcsolatának fonalát. Jól figyelj, mert itt nem csak a férfi volt a hibás!

A Reddithez hasonló fórumon osztott meg egy igen tanulságos történetet az a 27 éves nő, aki saját magát okolja az elvesztegetett évekért. Állítása szerint egészen fiatalon találkozott a párjával, akivel párkapcsolata hatalmas szerelemként indult. Egy idő után azonban minden megváltozott.

mérgező párkapcsolat
Chloé úgy élt a párkapcsolatában, mintha a párja lenne az apa, ő pedig a lánya.
Forrás: Shutterstock

Egy mérgező párkapcsolat tanulsága

  • A 27 éves nő hét évet veszített az életéből egy rossz kapcsolat miatt.
  • Csak azután jött rá, hogy miért nem tudott kilépni belőle, amikor elment terápiára.
  • Az apjával való kapcsolata miatt nem volt képes előbb szakítani.

A magát Chloénak nevező nő egy internetes fórumon osztotta meg mérgező párkapcsolatának történetét, amely igazi mintapéldája annak, hogyan keserítheti meg egy rossz gyerekkor a felnőtt éveinket.

„Amikor megismerkedtünk én 18 éves voltam, ő pedig 25. Szinte azonnal szerelmes lettem, úgy éreztem ő a tökéletes férfi. Figyelmes volt, meghallgatott, támogatott, tehát nem is volt kérdés, hogy egy évvel később hozzá költözöm-e. A gondok pedig ekkor kezdődtek. 

Visszagondolva rengeteg red flag volt a kapcsolatunkban, de én ezeket csak jóval később vettem észre. Miután összeköltöztünk, kimutatta, milyen is valójában. Szépen fokozatosan kezdett el irányítani. Beleszólt abba, hogy hová mehetek, milyen programokon vehetek részt, rendszeresen kiakadt, ha egy olyan barátnőmmel találkoztam, akit ő nem kedvelt, lecseréltette velem a ruhatáramat, rávett, hogy fessem át természetesebb színűre a hajamat, a sminkelési szokásaimat is megváltoztatta... Gyakorlatilag pár év alatt egy új embert formált belőlem. És mit éreztem ebből én? Őrület, de biztonságot és szeretetet. Az volt bennem, hogy mennyire figyel rám, mennyire számítok neki. 

Amikor eltelt így 5 év, kezdtem rájönni, hogy az, akit faragott belőlem, nem én vagyok. Szinte megerőszakoltam magam abban a nagy igyekezetemben, hogy megfeleljek az elvárásainak. Ezért elkezdtem lázadni, mint egy tini, ő pedig pont úgy reagált erre, mint egy szülő.

Jöttek a veszekedések, kiabálások, ajtócsapkodások. Végül 7 év után tudtam végleg szakítani vele, pedig már a kezemet is megkérte, és terveztük a házasságot. 

rossz párkapcsolat, rossz apa-lánya kapcsolat miatt
A fiatal nő végül dühös tinédzserként kezdett viselkedni ebben a mérgező párkapcsolatban.
Forrás: Shutterstock

Tudom, ez így leírva hülyeségnek tűnik, de mégis így történt. Azóta végigcsináltam egy terápiát, és rájöttem, hogy végig az apát láttam benne, ő pedig úgy bánt velem, mint a lányával. Alá-fölérendeltségi viszonyban voltunk. Az apámmal sosem volt igazán jó a kapcsolatom, rideg ember, akivel sosem tudtam beszélgetni, mindig volt köztünk távolság, vagyis még mindig van. 

Tehát egyszerűen csak vágytam egy apára, és ezt a páromban találtam meg. De ahogy teltek az évek, én felnőttem, és már nem éreztem jól magam az apai kontroll alatt.”

A 27 éves nő története nem egyedi, hiszen sokan élik meg a rossz apa-lánya kapcsolatot, ami így a későbbi párkapcsolataikban is megjelenhet. Egy szakember azonban sokat segíthet a gyerekkori sérelmek, traumák megértésében és feldolgozásában, hogy azok a múlt részeként már ne akadályozzák az életünket.

Ha kíváncsi vagy más hasonló történetre, ezek is érdekelhetnek:

„Az exférjem szelleme a túlvilágról üzent, hogy menjek hozzá a legjobb barátjához” - Egy 35 éves nő megdöbbentő története

Egy netes fórumon egyszerre meghökkentő és megindító sztoriról számolt be egy nő. Szerinte az elhunyt férje szelleme beleegyezett különös új viszonyába a férfi legjobb barátjával. Íme a részletek!

„Gyűlölöm a férjem gyerekét” – Egy anya őszinte vallomása robbantotta fel az internetet

Gonosz mostoha vagy csak egy meg nem értett feleség? Elképesztő vitát generált egy fiatal nő vallomása, miszerint nem tudja szeretni férje gyermekét. Mutatjuk a sokkoló beszámolóját!

Szerelem első kattintásra: egy fiatal nő egy kommentnek köszönhetően 24 órán belül menyasszony lett

Egy fiatal pár bebizonyította, hogy a szerelem nem ismer határokat, távolságot vagy kort, és még az idő fogalma is idegen neki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu