„Évekig maradtam egy rossz kapcsolatban, már tudom, miért nem léptem ki hamarabb” - Egy 27 éves nő vallomása

A Reddithez hasonló fórumon osztott meg egy igen tanulságos történetet az a 27 éves nő, aki saját magát okolja az elvesztegetett évekért. Állítása szerint egészen fiatalon találkozott a párjával, akivel párkapcsolata hatalmas szerelemként indult. Egy idő után azonban minden megváltozott.

Chloé úgy élt a párkapcsolatában, mintha a párja lenne az apa, ő pedig a lánya.

Egy mérgező párkapcsolat tanulsága A 27 éves nő hét évet veszített az életéből egy rossz kapcsolat miatt.

Csak azután jött rá, hogy miért nem tudott kilépni belőle, amikor elment terápiára.

Az apjával való kapcsolata miatt nem volt képes előbb szakítani.

A magát Chloénak nevező nő egy internetes fórumon osztotta meg mérgező párkapcsolatának történetét, amely igazi mintapéldája annak, hogyan keserítheti meg egy rossz gyerekkor a felnőtt éveinket.

„Amikor megismerkedtünk én 18 éves voltam, ő pedig 25. Szinte azonnal szerelmes lettem, úgy éreztem ő a tökéletes férfi. Figyelmes volt, meghallgatott, támogatott, tehát nem is volt kérdés, hogy egy évvel később hozzá költözöm-e. A gondok pedig ekkor kezdődtek.

Visszagondolva rengeteg red flag volt a kapcsolatunkban, de én ezeket csak jóval később vettem észre. Miután összeköltöztünk, kimutatta, milyen is valójában. Szépen fokozatosan kezdett el irányítani. Beleszólt abba, hogy hová mehetek, milyen programokon vehetek részt, rendszeresen kiakadt, ha egy olyan barátnőmmel találkoztam, akit ő nem kedvelt, lecseréltette velem a ruhatáramat, rávett, hogy fessem át természetesebb színűre a hajamat, a sminkelési szokásaimat is megváltoztatta... Gyakorlatilag pár év alatt egy új embert formált belőlem. És mit éreztem ebből én? Őrület, de biztonságot és szeretetet. Az volt bennem, hogy mennyire figyel rám, mennyire számítok neki.

Amikor eltelt így 5 év, kezdtem rájönni, hogy az, akit faragott belőlem, nem én vagyok. Szinte megerőszakoltam magam abban a nagy igyekezetemben, hogy megfeleljek az elvárásainak. Ezért elkezdtem lázadni, mint egy tini, ő pedig pont úgy reagált erre, mint egy szülő.

Jöttek a veszekedések, kiabálások, ajtócsapkodások. Végül 7 év után tudtam végleg szakítani vele, pedig már a kezemet is megkérte, és terveztük a házasságot.