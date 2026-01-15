Ahogy arról mi is hírt adtunk, a színész 34 éves lánya januárban hunyt el. Most kiderült, hogy Tommy Lee Jones két évvel Victoria Jones tragikus halála előtt ideiglenes gyámságot kért lánya fölött.

Tommy Lee Jones haláláig óvta a lányát

Forrás: FilmMagic

Tommy Lee Jones elhunyt lánya gyámság alatt állt Tommy Lee Jones két évvel lánya, Victoria Jones halála előtt ideiglenes gyámságot kért felette

A bíróság Margaret Caron Schmierert nevezte ki ideiglenes gyámnak

Victoria 14 napos kényszerű pszichiátriai kezelés alatt állt, amikor az apja először gyámságért folyamodott

Victoria Jones január 1-jén hunyt el a San Franciscó-i Fairmont Hotelben

Tommy Lee Jones nehezen viseli a lánya elvesztését, a gyász teljesen összetörte

Tommy Lee Jones tudta, hogy nagy a baj

A színész 2023. augusztus 7-én fordult a kaliforniai Marin megyei bírósághoz, hogy Margaret Caron Schmierert nevezze ki Victoria ideiglenes gyámjává – derül ki a bírósági iratokból, amelyeket az Entertainment Weekly tekintett át.

A beadványok szerint a bíró helyt adott a kezdeti kérelemnek, és két héttel később meghosszabbította a gyámságot. Később, még az év decemberében a bíróság jóváhagyta Tommy Lee Jones kérelmét a gyámság megszüntetésére.

Az iratokból az is kiderül, hogy Victoria 14 napos kényszerű pszichiátriai kezelés alatt állt, amikor apja először gyámságért folyamodott.

A színész lánya január 1-jén hunyt el

Victoria Jones holttestét a San Franciscó-i Fairmont Hotelben találták meg január 1-jén. A helyi tűzoltóság képviselője elmondta, hogy az egységek január 1-jén, hajnali 2:52-kor vonultak ki egy orvosi vészhelyzetről szóló bejelentésre, és 3:14-kor érkeztek egy elhunyt személyről szóló bejelentéshez. A mentősök megállapították, hogy Victoria már nem él.

Tommy Lee Jones képviselője a halálhír nyilvánosságra kerülése után rövid közleményt adott ki: „Köszönjük a kedves szavakat, gondolatokat és imákat. Kérjük, tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben a nehéz időszakban. Köszönjük. Victoria Kafka Jones családja.”

Több filmben is együtt szerepeltek

Victoria korábban apja oldalán szerepelt a Men in Black 2 és a Melquiades Estrada három temetése című filmekben. A színész lányát 2025 áprilisában két kábítószerrel kapcsolatos vétség, valamint egy rendfenntartó tiszt munkájának akadályozása miatt vették őrizetbe Napa megyében. Júniusban ismét letartóztatták, ezúttal családon belüli erőszak vétsége miatt,de egyik vádpontban sem vallotta magát bűnösnek.